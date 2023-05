Priti Patel accuse Rishi Sunak d’avoir bloqué de l’argent pour accélérer l’arriéré d’asile lorsqu’il était chancelier

PRITI Patel a accusé Rishi Sunak d’avoir bloqué de l’argent pour accélérer l’arriéré d’asile lorsqu’il était chancelier.

L’ex-ministre de l’Intérieur a déclaré avoir « complètement rejeté » sa demande de financement supplémentaire en 2021.

Priti Patel a accusé Rishi Sunak d’avoir bloqué de l’argent pour accélérer l’arriéré d’asile lorsqu’il était chancelier Crédit : AFP

Rishi Sunak dit que le nombre de migrations est «trop élevé» et qu’il est «déterminé» à les réduire Crédit : PA

Elle a déclaré au podcast Inside Whitehall que l’argent était destiné à informatiser le système qui est « encore très papier ».

Elle a ajouté: « Nous avons dit: » Si vous ne le faites pas, vous finirez par dépenser plus d’argent, car le traitement des cas prendra plus de temps « . »

Cela survient alors que les ministres se préparent à des chiffres record de migration nette pour 2022.

Une promesse de le réduire en dessous de 230 000 a été abandonnée par M. Sunak la semaine dernière.

La secrétaire à l’environnement, Therese Coffey, a risqué hier la controverse en déclarant à Times Radio qu’une forte migration peut être bonne pour la croissance économique.

Pendant ce temps, l’arrière-ban conservateur Andrea Jenkyns a critiqué M. Sunak pour avoir abandonné sa promesse.

Elle a déclaré: «Nous ne pouvons pas faire de suicide politique à ce sujet pour le moment. C’est un moment où nous devons faire pression sur le premier ministre pour qu’il revienne à des politiques plus conservatrices. »

S’exprimant au Japon, le Premier ministre a déclaré: « Je pense que les chiffres sont trop élevés. Et je suis déterminé à les faire tomber.

Il a ajouté: « Nous envisageons une gamme d’options. »

Une source n ° 10 a déclaré à propos de l’affirmation de Mme Patel: « En tant que chancelière, le Premier ministre a investi plus de 3 milliards de livres sterling dans le système d’asile du Royaume-Uni, dont 85 millions de livres sterling supplémentaires par an pour améliorer le système de traitement des dossiers et renforcer la sécurité aux frontières. »