Tobias Ellwood, président du comité de défense des Communes, a prononcé mardi un discours lors de l’événement du Conseil des affaires de la Grande-Bretagne en Iraq (IBBC) au Cavalry and Guards Club.

Bien que le dîner ait été répertorié comme une «Fête de Noël» sur le site Web de l’IBBC, le député de Bournemouth-Est a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une réunion d’affaires – et donc autorisée en vertu des règles gouvernementales.

Cependant, Mme Patel l’a accusé d’avoir enfreint les restrictions en assistant à l’événement, a déclaré que l’affaire ferait l’objet d’un «suivi» et a suggéré que son collègue conservateur pourrait même faire face à une amende.

M. Ellwood a dit Le courrier quotidien – qui a d’abord révélé sa présence au dîner privé – qu’il ne serait pas allé à une célébration festive. «Je n’assisterais pas à une fête de Noël, c’était une réunion d’affaires», a-t-il déclaré. «J’y suis allé pour rencontrer des gens d’affaires et c’est ce que c’était.»

Dans une déclaration publiée plus tard sur Twitter, M. Ellwood a utilisé le terme «apols», mais a suggéré que c’était la «couverture médiatique» qui aurait pu saper les règles et les directives du gouvernement.

La liste sur l’IBBC montrant une «Fête de Noël» au Cavalry and Guards Club, Londres le 15 décembre était encore visible jeudi matin. Mme Patel a déclaré que cela semblait être une violation des règles et a suggéré que l’affaire ferait l’objet d’un «suivi».

En octobre, le chancelier Rishi Sunak a fait valoir qu’il n’avait enfreint aucune règle sur les coronavirus en organisant une réunion d’affaires dans une succursale du centre de Londres d’une chaîne de pizzas. Un porte-parole du Trésor a déclaré que le point de vente Franco Manca «n’était pas un restaurant fonctionnel à l’époque» et était un environnement «sécurisé par Covid».

L’indépendant a contacté M. Ellwood et l’IBBC pour plus de détails sur la nature du dîner privé. Un porte-parole du Cavalry and Guards Club a déclaré: «Nous ne commentons aucune soirée privée organisée ici au club.»