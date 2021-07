Priti Patel a été accusé d’un refus « troublant » d’accepter l’échec de la frontière Covid du gouvernement – ​​malgré la montée en puissance de la variante Delta au Royaume-Uni qui a été détectée pour la première fois en Inde.

Lors d’une grillade à la commission des affaires intérieures, le ministre de l’Intérieur a insisté sur le fait que les mesures sanitaires imposées à la frontière n’avaient « pas échoué » et qu’une politique « globale » était en vigueur.

Défendant la décision de placer l’Inde sur la « liste rouge » le 23 avril – 17 jours après le Pakistan et le Bangladesh – Mme Patel a déclaré qu’il était « tout à fait faux » de suggérer que les ministres ont retardé la décision d’imposer une quarantaine obligatoire dans les hôtels désignés par le gouvernement pour les voyageurs de le pays.

Mais la présidente du comité et députée travailliste senior Yvette Cooper lui a dit : « Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un dans le pays qui pense que votre politique frontalière a fonctionné pour empêcher la variante Delta de se propager à travers le pays et nous pouvons voir les preuves. »

Au cours de la première semaine de juillet, le nombre d’infections à Covid liées à la variante Delta désormais dominante a augmenté de plus de 54 000 cas (une augmentation de 34%), selon les chiffres de Public Health

Le mois dernier, le président du groupe consultatif Nervtag du gouvernement, le professeur Sir Peter Horby, a suggéré que des mesures plus strictes aux frontières pourraient avoir «retardé» ou «même empêché» la propagation de la variante Delta au Royaume-Uni.

« Il est clair que la variante Delta a commencé à se transmettre au Royaume-Uni en raison d’introductions en provenance d’autres pays », a-t-il déclaré au BBC. « Je pense donc qu’il y a lieu de dire que cela s’est produit et que des mesures frontalières plus strictes l’ont peut-être retardé, voire l’ont peut-être empêché. »

Mais s’exprimant mercredi, Mme Patel a déclaré aux députés: «Le fait est que nous avons une approche globale de bout en bout en matière de sécurité aux frontières, mais surtout des mesures de santé à la frontière.

« C’est grâce à la conformité à 100 % des contrôles que nous avons mis en place et bien sûr, comme le pays le sait très bien, avec le système de feux de circulation rouge, orange et vert qui est mis en place ».

Pressée par la présidente du comité, Mme Cooper, qui a déclaré que le système « a clairement échoué » en raison de l’augmentation des cas de la variante Delta, Mme Patel a ajouté: « Nous avons un système complet de bout en bout en ce qui concerne la gestion des mesures de santé À la frontière.

«Le gouvernement a depuis longtemps un bilan et une politique de gestion des mesures sanitaires à la frontière, qui sont très bien médiatisés et bien conscients.

« En plus de cela, nous avons effectivement la plus grande capacité de séquençage génomique au monde, qui a été en mesure de détecter ces variantes préoccupantes qui sont entrées dans le pays. »

Le ministre de l’Intérieur a ajouté : « Il est tout à fait faux de suggérer que nous avons retardé l’inscription de l’Inde sur la liste rouge, ce qui est effectivement la suggestion qui est faite.

« D’autres pays ont été mis sur la liste rouge, dont le Bangladesh et le Pakistan début avril et cette décision a été prise sur la base du taux de positivité des personnes entrant dans le pays et des données montrant la proportion de personnes testées positives.

« La date de la liste rouge de l’Inde – l’interdiction était le 23 avril – avec tout le monde arrivant d’Inde puis mis en quarantaine dans un hôtel pendant 10 jours et c’est également cinq jours avant que la variante Delta ne soit officiellement mise sous enquête le 28 avril et deux semaines auparavant, il a été qualifié de variante préoccupante le 7 mai. »

Mais, Mme Cooper a déclaré: «Malheureusement, ministre de l’Intérieur, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un dans le pays qui pense que votre politique frontalière a fonctionné pour empêcher la variante Delta de se propager à travers le pays et nous pouvons voir les preuves.

« Par conséquent, il est assez troublant que vous disiez que la politique a fonctionné et qu’elle n’est pas modifiée afin de réagir plus rapidement. »