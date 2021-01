Le ministre de l’Intérieur a déclaré qu’une «opération technique majeure» était en cours pour réparer les dommages causés par la perte d’environ 400 000 dossiers de l’ordinateur national de la police (PNC) – y compris les empreintes digitales, l’ADN et les enregistrements des arrestations.

Le secrétaire de l’Intérieur, Nick Thomas-Symonds, a déclaré au Parlement: «Je dois demander, où est le ministre de l’Intérieur? La perte de centaines de milliers de données, des données si importantes pour appréhender les suspects et protéger les personnes vulnérables, est extrêmement grave.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

«C’était le ministre de l’Intérieur qui devait faire preuve de leadership et prendre le contrôle. C’est ce que les anciens secrétaires à domicile ont fait en cas de crise – sur le bureau des passeports, sur Windrush, sur les crimes au couteau, quelles que soient leurs erreurs, les secrétaires à domicile sont venus et ont répondu à cette Assemblée, ils n’ont pas seulement offert un clip médiatique comme cela s’est produit aujourd’hui.

«Ce ministre de l’Intérieur qui échoue sur les crimes violents, échoue sur le système d’indemnisation Windrush, avec le chaos sur les tests aux frontières, a découvert qu’il a enfreint le code ministériel, ne répondra même plus au Parlement et au public sur ce problème des plus graves.