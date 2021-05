Priti Patel accusé d’avoir enfreint la Convention de Genève avec l’intention de refuser le droit d’asile aux réfugiés traversant la Manche

Priti Patel a été contestée que ses plans durs de refuser le droit d’asile aux personnes vulnérables traversant la Manche enfreindraient la Convention de Genève sur les réfugiés.

La controverse a éclaté lorsque la ministre de l’Intérieur a admis qu’elle n’avait pas encore sécurisé de nouvelles «voies légales sûres» avec les zones de conflit, ce qu’elle a promis comme moyen alternatif d’atteindre le Royaume-Uni.

Mme Patel n’a pas non plus été en mesure de nommer un seul pays de l’UE prêt à reprendre les demandeurs d’asile – après l’effondrement des accords pré-Brexit – en disant «nous sommes en pourparlers».

Dans le cadre d’un «nouveau plan d’immigration», les réfugiés arrivant par des itinéraires non autorisés se verront refuser automatiquement le droit d’asile – face à des réévaluations régulières pour expulsion du Royaume-Uni et à des droits de regroupement familial et de prestations réduits.

Les avocats et les organismes de bienfaisance préviennent que les plans risquent de «déchirer le droit des réfugiés» et auraient l’effet «cruel» de laisser les personnes traumatisées dans un état d’incertitude prolongé.

Au BBC Radio 4, Mme Patel a lu les termes de la Convention de Genève de 1951, parrainée par les Nations Unies, qui énonçait d’abord les droits des réfugiés et les responsabilités des nations dans l’octroi de l’asile.

«Les États contractants n’imposeront pas de sanctions en raison de leur entrée ou de leur présence illégale aux réfugiés qui viennent directement d’un territoire où la vie ou la liberté ont été menacées», peut-on lire.

« En d’autres termes, la Convention de Genève ne vous permet pas, semble-t-il, d’avoir un système différent avec des sanctions pour les personnes qui viennent illégalement », a dit le ministre de l’Intérieur.

Mais Mme Patel a insisté: «La Convention sur les réfugiés autorise l’imposition de sanctions lorsque les réfugiés ne viennent pas directement d’un pays de persécution.

«Et ce que nous proposons, à travers les documents de commandement qui seront publiés aujourd’hui, est conforme à la Convention sur les réfugiés et conforme au droit international et à la Convention européenne des droits de l’homme.»

Mais, contestée par le fait que des «routes légales sûres» n’ont pas encore été établies à partir d’une zone de guerre comme l’Érythrée, Mme Patel a reconnu: «Cela n’existe pas.»

Et, interrogée sur le rejet du Royaume-Uni du règlement de Dublin – qui a vu les demandeurs d’asile renvoyés dans le premier pays sûr de l’UE visité – elle n’a pas été en mesure de nommer ceux qui avaient «dit qu’ils reprendraient les gens» à l’avenir.

Cet article a été modifié le 10 mai 2021 pour corriger une référence à la convention de Genève. La version précédente faisait référence à tort aux réfugiés «qui viennent indirectement», tandis que l’article 31 fait référence aux réfugiés «qui, venant directement».