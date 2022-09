Priti Patel “a trompé le Parlement” sur les demandeurs d’asile de la Manche mais ne fait pas l’objet d’une enquête en vertu du code ministériel

Priti Patel a « induit le Parlement en erreur » avec une série de fausses déclarations sur les migrants de la Manche – mais ne fait pas l’objet d’une enquête pour violation du code ministériel.

Tout en soutenant un ensemble important de lois criminalisant les traversées en petits bateaux, le ministre de l’Intérieur a déclaré à plusieurs reprises aux députés que la majorité des arrivées étaient des « migrants économiques ».

Mais de nouvelles statistiques du ministère de l’Intérieur montrent que, depuis 2018, 94 % des personnes arrivant en canots pneumatiques ont demandé l’asile et seulement 8 % des demandes examinées ont été refusées.

Alistair Carmichael, porte-parole des affaires intérieures des libéraux démocrates, a déclaré: «Il y a quelques années, tromper le Parlement signifiait démissionner du cabinet.

« Le fait que Priti Patel refuse même de s’excuser pour cela montre que les ministres conservateurs croient clairement maintenant que les règles ne s’appliquent tout simplement pas à eux.

“Boris Johnson et ses ministres ont détruit tout sentiment d’intégrité ou de responsabilité au sein du gouvernement.”

Au cours de la période au cours de laquelle Mme Patel a fait les fausses déclarations, entre octobre et février, les rapports du ministère de l’Intérieur ont indiqué que “presque tous” les migrants traversant la Manche ont demandé l’asile.

Le code ministériel, qui régit la conduite et la responsabilité, stipule : « Il est d’une importance capitale que les ministres donnent des informations exactes et véridiques au parlement, en corrigeant toute erreur involontaire dans les meilleurs délais.

“Les ministres qui trompent sciemment le Parlement devront présenter leur démission au Premier ministre.”

Mme Patel n’a pas offert sa démission et le ministère de l’Intérieur ne s’est pas engagé à corriger le dossier lorsqu’il a été interrogé par L’indépendant.

Le Conseil conjoint pour le bien-être des immigrés a accusé le ministre de l’Intérieur de “tisser un réseau de mensonges malveillants pour faire la une des journaux bon marché et justifier ses politiques migratoires cruelles et racistes”.

La directrice du plaidoyer de l’organisation, Zehrah Hasan, a déclaré : “Ses déclarations semblent d’autant plus honteuses et absurdes que les propres statistiques de son département contredisent ses affirmations”.

L’association caritative Detention Action a déclaré que Mme Patel avait “induit le Parlement et le public en erreur à plusieurs reprises, colportant des contrevérités et délégitimant certaines des personnes les plus traumatisées de la planète”.

Un groupe de personnes considérées comme des migrants est amené à Douvres (fil de sonorisation)

La directrice Bella Sankey a ajouté: “En refusant de corriger le dossier parlementaire, le ministre de l’Intérieur et le gouvernement enfreignent une autre norme constitutionnelle.”

Mme Patel, qui devrait être démis de ses fonctions de ministre de l’Intérieur par le nouveau Premier ministre la semaine prochaine, a conservé son emploi après qu’une enquête de 2020 a révélé qu’elle avait enfreint le code ministériel avec son traitement des fonctionnaires.

Sir Alex Allan a démissionné de son poste de conseiller indépendant sur les normes ministérielles après que M. Johnson a annulé son avis et que son successeur Lord Geidt a démissionné après le scandale du Partygate.

Aucun nouveau conseiller n’a été nommé et toute enquête devrait être autorisée par le Premier ministre, ce qui signifie qu’il est peu probable que Mme Patel fasse l’objet d’une enquête pour la nouvelle violation potentielle.

Plus de 30 000 personnes ont signé une pétition du groupe de campagne Full Fact appelant à « de nouvelles règles pour faciliter la correction des erreurs et empêcher les politiciens d’induire le Parlement en erreur ».

L’indépendant a trouvé au moins quatre occasions où le ministre de l’Intérieur a fait de fausses déclarations à la Chambre des communes et aux commissions parlementaires sur les caractéristiques des migrants par petits bateaux.

En février, elle a déclaré au comité restreint des affaires intérieures: “La majorité d’entre eux [crossing the English Channel] sont des personnes qui ne demandent pas l’asile ou ne fuient pas la persécution.

Lors d’un débat à la Chambre des communes en novembre, elle a suggéré à tort que les hommes voyageant seuls ne pouvaient pas être des réfugiés, arguant que le Royaume-Uni avait besoin d’une «approche différenciée pour empêcher les migrants économiques de se faire passer pour des demandeurs d’asile et de donner un coup de coude aux femmes et aux enfants qui ont besoin d’aide et de soutien. le chemin”.

The Independent a trouvé quatre occasions où le ministre de l’Intérieur a fait de fausses déclarations lors de l’adoption de lois controversées sur l’asile (AFP via Getty Images)

Trois jours plus tôt, Mme Patel a déclaré à la Chambre des communes que “70% des personnes qui traversent sont des hommes célibataires et ce sont des migrants économiques”.

Elle répondait à un député qui a souligné des recherches montrant que la plupart étaient des demandeurs d’asile. Mme Patel a ajouté : « La majorité – 70 % – sont des migrants économiques. Ce sont des hommes célibataires qui viennent au Royaume-Uni.

Les chiffres du ministère de l’Intérieur montrent que, depuis janvier 2018, 70% des migrants par petits bateaux étaient des hommes adultes, mais les statistiques n’indiquent pas s’ils étaient “célibataires” et la grande majorité étaient des demandeurs d’asile plutôt que des “migrants économiques”.

Mme Patel a fait une affirmation similaire en octobre de l’année dernière, déclarant à la commission de la justice et des affaires intérieures de la Chambre des lords que “70% des personnes qui sont entrées illégalement dans notre pays via de petits bateaux ne sont… pas de véritables demandeurs d’asile”.

Les chiffres publiés jeudi montrent que la grande majorité des demandes d’asile de migrants par petits bateaux sont bloquées dans un arriéré record de cas en suspens du ministère de l’Intérieur, mais parmi ceux décidés, 8% ont été refusés, 49% ont été accordés et le Royaume-Uni a refusé de considérer les 43% restants parce qu’il soutient que ces personnes auraient pu demander l’asile dans un autre pays.

Stuart McDonald, porte-parole du Parti national écossais pour l’immigration, était il y a deux ans lors d’une séance de témoignages du comité des affaires intérieures au cours de laquelle des responsables du ministère de l’Intérieur ont confirmé que “très près de tous les arrivants par petits bateaux demandent l’asile lorsqu’ils arrivent au Royaume-Uni”.

Il a dit L’indépendant que le ministre de l’Intérieur avait “essayé à plusieurs reprises de présenter le contraire de la réalité comme un fait”.

“Cela devrait nécessiter une correction formelle du dossier”, a ajouté M. McDonald. «Une bonne compréhension et une représentation précise de ce qui se passe dans la Manche est essentielle, mais au lieu de cela, le ministre de l’Intérieur semble donner la priorité à la politique.

“Ce n’est pas vraiment une surprise. Qu’il s’agisse d’inventer une politique de refoulement, de se tromper sur les centres de demande de visa pour les Ukrainiens ou d’affirmations inexactes concernant son projet de loi anti-réfugiés, on ne peut malheureusement pas compter sur le ministre de l’Intérieur pour présenter correctement ce qui se passe réellement.

Clare Moseley, fondatrice de l’association caritative pour réfugiés Care4Calais, a déclaré que la désinformation était devenue “courante” sur les traversées de la Manche.

Elle a ajouté : « Il est honteux que ces fausses informations, qui ont provoqué une profonde division dans notre nation, proviennent de nos propres ministres.

“Le Parlement crée des lois qui déterminent la vie et la mort de millions de gens ordinaires.”

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a refusé de répondre directement aux allégations selon lesquelles le ministre de l’Intérieur aurait enfreint le code ministériel, déclarant: «Les gens devraient demander l’asile dans le premier pays sûr qu’ils atteignent plutôt que de faire des traversées dangereuses et illégales depuis des pays sûrs comme la France.

“Le nouveau plan pour l’immigration – la réforme la plus complète du système d’asile depuis des décennies – réparera le système défaillant.”