Priti Patel a « supplié » les États-Unis de poursuivre en justice le combattant britannique de l’État islamique Aine Davis

Priti Patel, l’ancien ministre de l’Intérieur, a « supplié » les États-Unis de poursuivre en justice un ressortissant britannique accusé d’être membre de l’escadron de la mort de l’État islamique surnommé les Beatles, peut-on maintenant le révéler, après qu’il a plaidé coupable à de nouvelles accusations de terrorisme.

Aïne Davisoriginaire de Hammmersmith, à l’ouest de Londres, s’est converti à l’islam avant de quitter le Royaume-Uni pour rejoindre l’organisation terroriste en Syrie en 2013.

Il a été capturé après l’effondrement du groupe et a purgé une peine de sept ans et demi en Turquie avant expulsé vers le Royaume-Uni en août de l’année dernière où il fait face à de nouvelles accusations.

Comparaissant à Old Bailey lundi, l’homme de 39 ans a plaidé coupable à trois chefs d’accusation, dont le financement du terrorisme et la possession d’une arme à feu.

Au cours de l’audience de 20 minutes, Davis a parlé uniquement pour confirmer son nom et qu’il souhaitait plaider coupable.

Les accusations étaient centrées sur un complot visant à faire sortir clandestinement 20 000 € du Royaume-Uni à un contact en Turquie par l’intermédiaire de son épouse d’alors, Amal El-Wahabi, en janvier 2014.

Elle l’a aidé à réaliser un plan dans lequel son amie, Nawal Masaad, 36 ans, servait involontairement de coursière pour les fonds terroristes.

Mais Mme Masaad a été arrêtée à Heathrow alors qu’elle s’apprêtait à embarquer sur un vol à destination d’Istanbul avec l’argent liquide dans ses collants.

Aine Davis comparaît devant le tribunal depuis la prison par liaison vidéo

El-Wahabi a été reconnu coupable de financement du terrorisme et emprisonné pendant 28 mois, tandis que Mme Masaad a été innocentée de tout acte répréhensible.

L’accusation d’armes à feu concerne une image sur le téléphone d’El-Wahabi montrant Davis en novembre 2013 aux côtés d’un homme tenant une Kalachnikov.

Suite aux plaidoyers de culpabilité, on peut désormais signaler que Mme Patel est intervenue personnellement en tant que ministre de l’Intérieur pour tenter d’amener les États-Unis à poursuivre Davis pour ses actions en Syrie et qu’elle a « conspiré » pour qu’il retourne au Royaume-Uni après avoir purgé sa peine. en Turquie.

Mark Summers KC, en défense, a affirmé lors d’une plaidoirie juridique plus tôt cette année que Mme Patel avait passé un appel téléphonique au procureur général américain qui avait viré sur le territoire d’« Alice au pays des merveilles ».

Visite du MI5

Davis a longtemps été soupçonné d’être membre du groupe des Beatles, responsable du meurtre de plusieurs otages européens et américains.

Les otages ont donné ce surnom au groupe en raison de leur accent britannique. Deux membres, El Shafee Elsheikh et Alexanda Kotey, purgent chacun huit peines à perpétuité aux États-Unis. Un autre, Mohammed Emwazzi, connu sous le nom de « Jihadi John », a été tué lors d’une frappe de drone en 2015.

En 2019, des agents britanniques du MI5 ont rendu visite à Davis dans une prison turque pour l’interroger sur son implication, a-t-on appris du tribunal.

Après la visite, Davis a affirmé que son traitement à l’intérieur de la prison s’était aggravé et qu’il aurait été contraint de partager une cellule avec sept autres personnes dans le cadre d’une possible « tentative délibérée de briser sa volonté ».

Il a constamment résisté à l’expulsion et a demandé à se rendre dans un pays tiers ou à rester en Turquie, mais on lui aurait répondu que cela ne serait pas possible.

Le 18 juin de l’année dernière, les autorités britanniques ont appris que les procureurs de New York cherchaient à extrader Davis vers les États-Unis et à l’accuser de fournir un « soutien matériel » à l’EI.

Cependant, les procureurs ont précisé plus tard qu’ils n’envisageaient pas de le traduire en justice en tant que membre de la cellule des Beatles, affirmant qu’il n’y avait que trois membres.

Davis a toujours nié être membre de l’unité et les États-Unis ont finalement décidé de ne porter aucune accusation contre lui.

Patel accusé d’approche « irrégulière »

Peu de temps après, a suggéré M. Summers, Mme Patel a appelé le procureur général américain et « l’a supplié de prendre en charge les poursuites contre M. Davis ».

Il a déclaré que cela était « sérieusement irrégulier », ajoutant que la véritable cause d’action aurait été l’extradition de la Turquie directement vers les États-Unis.

M. Summers a déclaré : « L’implication personnelle du ministre de l’Intérieur essayant de persuader un pays étranger de poursuivre un ressortissant britannique est franchement extraordinaire… Il est difficile d’exagérer l’illégalité et l’irrégularité de ce qui était envisagé depuis un certain temps. »

À la mi-juillet, Davis s’est vu offrir la possibilité de retourner volontairement au Royaume-Uni et d’utiliser un avion privé qui éviterait toute « tempête médiatique » à son arrivée.

Après avoir atterri à l’aéroport de Luton, il a été arrêté par la police antiterroriste britannique et inculpé de trois infractions.

Davis sera condamné à Old Bailey le 13 novembre.

Élargissez vos horizons avec le journalisme britannique primé. Essayez The Telegraph gratuitement pendant 1 mois, puis profitez d’un an pour seulement 9 $ avec notre offre exclusive aux États-Unis.