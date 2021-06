Priti Patel a dit de mettre de l’ordre dans sa propre maison après avoir averti que les ressortissants britanniques s’étaient vu refuser l’accès aux prestations dans les pays de l’UE

Des militants et des politiciens de l’opposition ont demandé à Priti Patel de mettre de l’ordre dans sa « propre maison » après avoir averti que les ressortissants britanniques s’étaient vu refuser l’accès aux prestations et aux services dans les pays de l’UE.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré qu’il y avait eu des informations selon lesquelles des Britanniques « avaient demandé des documents de résidence qu’ils n’avaient pas besoin de détenir, étaient empêchés d’accéder aux prestations et aux services et avaient des problèmes avec leur droit au travail », dans un article du Daily Telegraph.

Mme Patel a appelé les membres du bloc à remplir leurs obligations envers les ressortissants britanniques « tout comme le Royaume-Uni l’a fait pour les citoyens de l’UE au Royaume-Uni ».

Et elle a affirmé que le programme de règlement européen du Royaume-Uni (EUSS), qui fermera aux candidats la semaine prochaine, avait été un « succès ».

Mais le Dr Dora-Olivia Vicol, PDG de l’association caritative Work Rights Centre, a déclaré que les expériences soulignées par le ministre de l’Intérieur « reflétaient les exclusions vécues par les ressortissants de l’UE au Royaume-Uni ».

« Dans une certaine mesure, cela est dû à l’incompréhension des employeurs sur l’EUSS, et en particulier sur la manière de vérifier le statut des ressortissants de l’UE dont les demandes sont toujours en cours d’examen », a-t-elle déclaré. «Mais le ministère de l’Intérieur peut faire plus pour traiter l’arriéré et modérer l’instinct des employeurs de rejeter les candidats et le personnel en attente d’une décision de l’EUSS. En outre, nous devons nous rappeler que des milliers de ressortissants de l’UE bénéficiant d’un statut préétabli se voient actuellement refuser le crédit universel, malgré les assurances données il y a des années. »

Le porte-parole des libéraux démocrates pour les affaires intérieures, Alistair Carmichael, a déclaré : « Les citoyens britanniques de l’UE vivent dans un nuage d’incertitude depuis cinq ans. Les libéraux-démocrates et d’autres ont toujours exhorté le gouvernement à donner la priorité aux protections de ces Britanniques, mais nos appels sont tombés dans l’oreille d’un sourd.

« N’ayant pas réussi à garantir les pleins droits des Britanniques en Europe, il est riche pour Priti Patel de maintenant faire la leçon aux pays de l’UE, alors qu’elle inflige tant d’anxiété et d’incertitude aux citoyens de l’UE ici au Royaume-Uni.

« Elle et Boris Johnson ont promis aux citoyens de l’UE que leurs droits seraient protégés, mais ils ont rompu cette promesse. Des centaines de milliers de personnes attendent toujours que le ministère de l’Intérieur leur dise s’ils peuvent rester au-delà de la fin du mois, et même ceux qui ont obtenu le statut d’établissement se voient refuser la preuve physique dont ils ont besoin.

«Au lieu de se plaindre de ce que font les pays de l’UE, la ministre de l’Intérieur devrait mettre de l’ordre dans sa propre maison. Elle doit honorer sa promesse envers les citoyens de l’UE en supprimant son délai arbitraire et en leur donnant automatiquement le droit de rester, avec une preuve matérielle. »

Le ministère de l’Intérieur a été approché pour commentaires.