Prithviraj Sukumaran dénonce le portail d’information pour avoir affirmé que l’acteur avait payé 25 crores de roupies à ED, réalisant des films de propagande

La star malayalam Prithviraj Sukumaran a dénoncé un portail d’information numérique pour avoir fait des allégations « fausses et malveillantes » contre l’acteur. Le jeudi 11 mai, la star de Soorarai Pottru s’est rendue sur son Instagram et a vivement réagi à une chaîne YouTube, affirmant qu’il réalisait des films de propagande et qu’il avait été «forcé» de payer 25 crores de roupies à la Direction de l’application (ED).

Selon la chaîne YouTube, Marunadan Malayali, Prithviraj aurait reçu des fonds de certaines sources douteuses au Moyen-Orient, qui fait l’objet d’une enquête de la Direction de l’application de la loi. Le rapport ajoute en outre que les producteurs Antony Perumbavoor et Listin Stephen ont également fait l’objet d’une enquête par ED.

L’acteur-réalisateur-producteur Prithviraj a vivement réagi aux affirmations et a critiqué le faux rapport. Sur son Instagram, Prithviraj a partagé une note, avec une légende qui dit : « J’ai généralement tendance à les ignorer parce que des termes comme « journalisme éthique » deviennent rapidement redondants à l’époque où nous vivons. Mais il y a une limite à la propagation de mensonges absolus dans le nom de « news ». C’est un combat que j’ai l’intention de mener à bien jusqu’au bout. Dépôt d’accusations de diffamation au civil et au pénal.

PS : Pour ceux d’entre vous qui se demandent encore… NON, je n’ai payé aucune amende. »

Voici la note de clarification de Prithviraj





Prithiviraj a déclaré qu’il intenterait une action en justice contre la chaîne YouTube et a également demandé aux autres portails d’information de ne pas croire à une telle désinformation.