Prithviraj Sukumaran blessé sur les plateaux de Vilayath Buddha ; voici ce que nous savons de l’accident

Prithviraj Sukumaran est l’une des stars malayalam renommées du cinéma indien. Il a impressionné le public avec sa performance et a Lucifer, Jana Gana Mana et plus de films à son actif. Il est actuellement occupé à filmer ses projets à venir et a rencontré une malheureuse victime. Récemment, Prithviraj a eu un accident lors du tournage de son prochain film Vilayath Buddha. Il s’est blessé à la jambe pendant le tournage d’une scène d’action.

Selon certaines informations, Prithviraj Sukumaran devra subir une opération chirurgicale. Après l’accident sur les plateaux de Vilayath Buddha, il a été hospitalisé dans un hôpital privé de Kochi. Actuellement, il est admis et la chirurgie du trou de serrure devrait avoir lieu le 26 juin, selon les rapports. L’incident a conduit à suspendre le tournage de son film. L’acteur fera une pause de quelques mois pour récupérer et reprendra suite à un avis médical strict. Le travail de production de Vilayath Buddha est temporairement interrompu.

Plus de détails sur l’accident et l’opération n’ont pas encore été révélés. L’accident de Prithviraj Sukumaran a suscité des inquiétudes parmi ses fans qui souhaitent son prompt rétablissement. Le film devait être terminé d’ici la fin du mois, mais maintenant que l’acteur principal a eu un accident, il n’est plus possible pour les réalisateurs de respecter les délais souhaités. Depuis que ce dossier a été suspendu, le film se terminera dans les mois à venir.

Vilayath Buddha avec Prithviraj Sukumaran est réalisé par Jayan Nambiyar. Le film est basé sur les œuvres les plus célèbres de l’écrivain malayalam GR Indugopan du même titre. L’histoire du film est centrée sur une dispute entre les deux personnages principaux alors qu’ils revendiquent tous deux la propriété d’un bois de santal. Le film met également en vedette Anu Mohan et Priyamvada Krishnan dans des rôles clés.

Outre Vilayath Buddha, Prithviraj Sukumaran a également, L2: Empuraan, Aadujeevitham et Salaar dans le pipeline. Il est un personnage principal dans la vedette la plus attendue de Prabhas dirigée par la célèbre KGF Prashanth Neel. On dit que la superstar malayalam joue un antagoniste dans les films. C’est l’un des films à gros budget, réalisé à environ Rs 200 crore, dans le cinéma Telugu. Salaar devrait sortir le 28 septembre 2023.