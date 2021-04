Prithvi Shaw Smashing Six Fours dans IPL Over est un Meme Virender que Sehwag appréciera vraiment

Le batteur d’ouverture des Capitals de Delhi, Prithvi Shaw, était en mission jeudi lorsqu’il est venu à la batte contre les cavaliers de Kolkata Knight au stade Narendra Modi. Chassant un objectif modeste de 155 affiché par KKR, Shaw a commencé la contre-attaque dès le départ. Face à Shivam Mavi au premier tour des manches de DC, Shaw n’est devenu que le deuxième batteur à marquer six fours de suite alors qu’il claquait Mavi pour 24 points. Les 25 courses de Mavi – dont une large – étaient les troisièmes premières les plus coûteuses de l’histoire de l’IPL.

Shaw a ensuite atteint ses 50 ans en seulement 18 balles, le plus rapide de la saison. C’était son 9e cinquantième en IPL. Quant à DC, l’équipe dirigée par Rishabh Pant a remporté le concours avec 7 guichets et 21 livraisons à revendre.

L’héroïsme de Shaw (82 sur 41) lui a valu le prix du joueur du match et une mer de mèmes sur Internet. De nombreux fans ont comparé son bâton aux sorties explosives du vétéran Virender Sehwag pour Team India.

Auparavant, KKR risquait d’être limité à un total inférieur à la normale. Ils étaient 109 pour six en 16,2 overs. Cependant, les manches de Russell, comprenant quatre six et deux quatre, ont permis à l’équipe d’atteindre un total avec lequel elle peut rivaliser.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici