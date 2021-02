Prithvi Shaw revient sur les trolls avec un mème fait par des fans après que le skipper de Mumbai claque Double Ton

Le jeune indien Prithvi Shaw n’est pas étranger à la pêche à la traîne sur Internet. Qu’il s’agisse de ses nombreuses sorties pour Delhi Capitals dans IPL 2020 ou de son échec avec la chauve-souris lors de l’ouverture pour l’Inde dans la série de tests récemment conclue en Australie, Shaw est devenu synonyme de mèmes en ligne et de trolling. Une recherche rapide avec «Prithvi Shaw memes» sur Google ou Twitter vous montrera exactement de quoi nous parlons.

Cela allait cependant changer lorsque le skipper de Mumbai Shaw a claqué 227 pas sur 152 balles aidant Mumbai à un mammouth 457/4 contre Puducherry au Sawai Mansingh Stadium, Jaipur dans le match du groupe élite D du trophée Vijay Hazare 2021.

Suite à cela, Shaw a pris le relais sur son compte Instagram pour partager un mème créé par des fans – d’une manière répondant à toutes les critiques auxquelles il a été soumis dans un passé récent.

Le mème s’est inspiré d’une chanson de rappeur Divine qui disait: « Modifier l’image de karke tune mera meme bana dia, mehnat karke tere bhai ne pauvrea dream bana dia (Vous avez modifié mon image et fait de moi un mème, j’ai travaillé dur pour réaliser mon rêve). »

Prithvi Shaw / Instagram

Le joueur de 21 ans a enregistré le score individuel le plus élevé du tournoi, dépassant celui de Sanju Samson 2021 en 2019 contre Goa. C’était la première liste de Shaw A double tonne, qui ne s’est dégagée que de 142 balles. Dans le processus, il a aidé Mumbai à enregistrer le total d’équipe le plus élevé de l’histoire du tournoi. Le gardien de guichet-batteur Aditya Tare a fait 56 sur 64 tandis que Suryakumar Yadav a flambé à 133 sur seulement 58 balles, frappant 22 quatre et quatre six.

Les manches de Shaw comprenaient cinq six et 31 quatre, tandis que pour Pondichéry, Pankaj Singh (7-0-79-2), Santha Moorthy (9-0-92-0) et Sagar Trivedi (9-0-99-1) étaient démonté.

La semaine dernière, Jharkhand avait affiché 422/9 contre le Madhya Pradesh, qui était le total d’équipe le plus élevé de l’histoire du tournoi, jusqu’à aujourd’hui. Le meilleur score d’équipe précédent était de 412/6 enregistré par le Madhya Pradesh contre les chemins de fer en 2010. Ishan Kishan avait marqué 173 points en seulement 94 balles avec l’aide de 11 six dans le match du groupe élite B du trophée Vijay Hazare samedi.