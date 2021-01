« Pas en jouant XI mais toujours en contribuant pour l’Australie, Prithvi Shaw. »

Avec Jasprit Bumrah, Ravichandran Ashwin, Ravindra Jadeja, Hanuma Vihari blessés, l’Inde a subi un autre coup lorsque Navdeep Saini a quitté le terrain en raison d’une blessure à l’aine. L’incident s’est produit pendant son huit, alors qu’il jouait au bowling à Marnus Labuschagne, qu’il a fait les dégâts. Juste sur le ballon précédent, il avait failli réclamer le guichet de Labuschagne, mais le skipper Ajinkya Rahane a raté une simple prise.

Alors que Rohit Sharma a choisi le ballon et a complété Saini, Prithvi Shaw a été appelé en tant que voltigeur remplaçant le premier jour du quatrième test contre l’Australie joué au Gabba.

Shaw, qui a été retiré du XI de jeu après 0 et 4 lors du test d’ouverture, a réussi à attirer l’attention lorsqu’il a tenté de renvoyer un lancer sur les souches du côté non attaquant pendant que les joueurs de cricket australiens terminaient un simple confortable.

Le seul problème?

Rohit Sharma était sur le chemin direct du lancer de Shaw. Sharma a pris au dépourvu, puis a essayé de saisir le ballon et a fini par lui piquer les doigts.

Se moquant de Shaw, les fans de cricket desi ont craqué la même blague aux dépens du jeune. Essayait-il de se faire une place dans l’équipe? Équipé beaucoup.

Alors que les commentateurs dans la boîte l’appelaient un «tir ami» et en avaient bien ri.

La façon dont Prithvi Shaw a lancé la balle directement sur le corps de Rohit, semble que son abonnement à Mumbai Lobby va être annulé à tout moment. – Ricky parle de cricket (@CrickeyRicky) 15 janvier 2021

Shaw essayant de trouver une place pour jouer à X1 – Johns. (@CricCrazyJohns) 15 janvier 2021

Vous laissez tomber Prithvi Shaw? Il blessera l’autre ouvreur pour reprendre la fente. – Srihari V (@tweetsrihari) 15 janvier 2021

Oh, je vois ce que Prithvi Shaw a fait là-bas … Éliminer la concurrence hein … https://t.co/n0qaDWptyz – Le cricketiste (@KarthikNj) 15 janvier 2021

Le fait que Prithvi Shaw soit en tant que défenseur remplaçant de Saini en dit long sur l’étendue des blessures dont l’équipe souffre actuellement – Divyansh (@Divyanshvj) 15 janvier 2021

Pendant ce temps, Sharma a connu une première journée mouvementée sur le terrain jusqu’à présent au Gabba. Tout d’abord, le run-machine a réussi un étourdissement en plongeant complètement à sa droite au deuxième slip pour renvoyer David Warner à la cabane pour seulement 1.

Puis il en a attrapé un pour renvoyer le dangereux Steve Smith emballant pour 36, donnant à Washington Sundar son premier guichet d’essai le jour de ses débuts.

L’Inde a apporté jusqu’à quatre changements dans son XI de jeu qui a figuré pour la dernière fois à Sydney. Jasprit Bumrah, Hanuman Vihari, Ravichandran Ashwin et Ravindra Jadeja ont été exclus en raison de leurs blessures respectives et ont été remplacés par les débutants T Natarajan et Washington Sundar et Shardul Thakur et Mayank Agarwal.