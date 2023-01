Prithvi Shaw claque son meilleur invaincu en carrière 240 dans le match du Trophée Ranji contre l’Assam

Ignoré à plusieurs reprises dans tous les formats au cours des 18 derniers mois, Prithvi Shaw a massacré une malheureuse attaque d’Assam à la soumission avec un 240 invaincu à couper le souffle alors que Mumbai a terminé la journée d’ouverture du match du groupe B Ranji à un confortable 397 pour deux mardi. Shaw a déjà ajouté 200 points pour le troisième partenariat de guichet ininterrompu avec le skipper Ajinkya Rahane (73 pas sorti) alors que Mumbai vise des points bonus contre l’État de l’Est afin de compenser la bosse causée par leur défaite contre Saurashtra.

Créateur de coups fluides, Shaw a frappé 33 limites et un six dans son coup et a été sévère envers chaque quilleur sur le pittoresque terrain de cricket d’Amingaon.

Le seul six a été frappé trop longtemps sur la clôture alors qu’il jouait des coups tout autour du guichet.

Il y a eu des tirs derrière la place, mais certains coups râpeux à travers les couvertures, les coups hors et coupant le ballon à travers le guichet central et quelques coups tirés faisaient partie de sa roue de chariot de score.

Son score sur les quilleurs de l’Assam avait une répartition équitable.

En fait, Shaw n’a pas marqué 153 balles sur les 283 qu’il a affrontées ce jour-là. Ses 240 sont effectivement sortis de 130 coups marquants.

Hridip Deka a été écrasé pour 53 balles sur 56 qu’il a lancées à Shaw.

Spinner Roshan Alam a le plus souffert avec 76 marqués sur ses 76 balles.

Shaw dans ses matchs précédents n’avait même pas accumulé 200 points, mais le genre de talent qu’il est, c’était une affaire d’une seule manche et il a martelé le pas si mauvais Assam à tous les coins du terrain.

L’équipe indienne est actuellement un bloc en termes de postes vacants dans tous les formats, mais un joueur de la qualité de Shaw ne peut peut-être pas être tenu à distance trop longtemps.

Hanuma rampe à Kotla

En contraste complet avec les manches de Shaw, un autre aspirant de retour de Team India, Hanuma Vihari, a réalisé un 76 invaincu sur 202 balles alors qu’Andhra a marqué 203 pour 3 contre une attaque de bowling épuisée de Delhi au Feroz Shah Kotla.

En fait, le jeune ouvreur CR Gnaneshwar (81 sur 158 balles) semblait plus à l’aise pour mordre le froid de Delhi tandis que le spinner Hrithik Shokeen (1/49 en 13 overs) semblait le meilleur quilleur en vue.

Scores brefs à Guwahati: Mumbai 1ère manche 397/2 en 90 overs (Prithvi Shaw 240 au bâton, Ajinkya Rahane 73 au bâton) contre Assam.

À Delhi: Andhra 1ère manche 203/3 en 74 overs (CR Gnaneshwar 81, Hanuma Vihari 76 au bâton, Hrithik Shokeen 1/49) contre Delhi.

À Hyderabad : Hyderabad 1ère manche 79 en 30,5 overs (Jaydev Unadkat 3/28).

Saurashtra 1ère manche 250/5 en 54 overs (Harvik Desai 81, Chirag Jani 68, Aniketh Reddy 3/74).

À Pune : Maharashtra 1ère manche : 350/6 (Ruturaj Gaikwad 118 au bâton, Kerala Jadhav 56, L Vignesh 2/80) contre TN.