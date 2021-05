Pritam Kotal donne un coup de main au Bangladesh Nabib Newaj Jibon

De nombreux footballeurs font face à des moments assez difficiles, lorsqu’ils doivent passer sous le couteau pour corriger les blessures subies sur le terrain. Ce n’est pas seulement la récupération physique à laquelle ils doivent faire face, mais ils sont également constamment conscients de l’incertitude du processus de récupération et du temps que cela pourrait prendre.

Cependant, même en ces temps difficiles, le «beau jeu» a sa propre façon de rassembler les gens. L’attaquant de l’équipe masculine de football du Bangladesh, Nabib Newaj Jibon, était venu de l’autre côté de la frontière à Calcutta pour une opération chirurgicale plus tôt en avril, pour trouver un ange gardien dans quelqu’un qu’il connaissait à peine avant ce voyage dans la « ville de la joie ».

« Je n’ai jamais vraiment connu Pritam-da (Kotal, défenseur de l’Inde) personnellement, avant ce voyage à Calcutta », a déclaré Jibon à l’AIFF.

«Oui, j’avais entendu parler de lui. J’ai joué contre lui pour mon équipe nationale. Mais nous ne nous sommes jamais vraiment familiarisés.

En fait, c’est l’un des coéquipiers de Jibon de l’équipe nationale du Bangladesh, Raihan Hasan, qui a présenté l’attaquant du Bangladesh avec le défenseur de l’équipe nationale masculine indienne.

«Je connais bien Mamunul-bhai (l’Islam) et Raihan. En fait, c’est Raihan, qui a pris beaucoup d’initiative et m’a approché à propos de Jibon. On m’a dit qu’il venait à Calcutta et m’a demandé de m’occuper de lui pendant son séjour ici », a déclaré Pritam.

Pritam a immédiatement accepté d’aider son collègue footballeur de l’autre côté de la frontière.

«Bien sûr, si quelqu’un traverse la frontière, nous devons prendre soin de lui. Nous sommes peut-être de différents pays, mais en fin de compte, nous sommes tous de la communauté du football, et nous devons prendre soin les uns des autres », a déclaré Pritam. «Il est comme un frère de l’autre côté de la frontière.»

Une fois que Jibon était à Calcutta, il s’était installé dans un hôtel assez proche de la maison de Pritam, et ce dernier, avec sa petite amie Sonela Paul, n’avait ménagé aucun effort pour aider Jibon.

« Pritam-da et Sonela-di ont tous deux fourni un soutien considérable lorsque j’étais là-bas à Calcutta », a déclaré Jibon. «La principale chose qu’ils m’ont fournie était le soutien mental. C’était très important – surtout parce que j’étais dans une ville où je ne connaissais personne.

«Ils me rendaient visite tous les jours à l’hôpital et à mon hôtel. Je ne pouvais plus bouger beaucoup après ma chirurgie. Mais ils venaient souvent me chercher des choses différentes – tout ce dont j’avais besoin. Ils vérifiaient même si j’ai pris mes repas correctement tous les jours, et cela signifiait beaucoup », a ajouté Jibon.

Alors que Pritam n’a pas pu aller rendre visite à Jibon vers la fin du séjour de ce dernier en raison de certains protocoles de sécurité COVID dans sa localité, c’est Sonela qui a intensifié et s’est assuré que l’attaquant du Bangladesh était en mesure de repasser la frontière, malgré le fait. que son vol a été annulé.

Pritam a envoyé son chauffeur et sa voiture avec Sonela, chercher Jibon et l’emmener jusqu’à la frontière Inde-Bangladesh à Benapole, près de la ville de Bongaon.

«Nous avons également contacté les autorités d’immigration de Petrapole et obtenu une autorisation de leur part. Le BSF à Benapol a également beaucoup aidé. Ils sont arrivés le matin, mais il y a eu une longue attente jusqu’au soir, et finalement il a été autorisé à traverser la frontière », a déclaré Pritam. «Il y a eu quelques difficultés, mais la bonne chose est que l’opération a réussi et qu’il a pu traverser la frontière sans trop de tracas.

Le club de Jibon, Basundhara Kings, devrait affronter l’équipe de Pritam, ATK Mohun Bagan, lors de la Coupe AFC en mai, tandis que le Bangladesh devrait affronter l’Inde lors des éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar, plus tard cette année. Alors que le Jibon, en convalescence, ne sera peut-être pas en lice pour les deux matches, les deux footballeurs qui avaient noué une solide amitié pendant cette courte période, ont hâte de se faire face à nouveau sur le terrain.

«Puisque son opération a été un succès, j’aimerais beaucoup le voir revenir bientôt sur le terrain. Même s’il ne peut pas revenir à temps pour les matchs de la Coupe AFC, ce n’est pas si grave. J’espère juste qu’il se rétablira bientôt et qu’il pourra revenir sur le terrain. Ce sera formidable de jouer contre lui. Je prie Dieu pour son prompt rétablissement », a déclaré Pritam.

