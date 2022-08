Prisonniers de guerre ukrainiens tués dans l’explosion de la prison d’Olenivka : ce qu’il faut savoir

Une photo satellite fournie par Maxar Technologies montre une vue du centre de détention d’Olenivka, après qu’une explosion aurait tué des soldats ukrainiens. (Image satellite ©2022 Maxar Technologies/AP)

Tôt le 29 juillet, à la périphérie du village d’Olenivka, dans l’est de l’Ukraine, une mystérieuse explosion a ravagé une prison contrôlée par les séparatistes abritant des centaines de détenus ukrainiens. L’explosion a tué au moins 50 personnes, selon des responsables russes, dont des combattants qui se sont rendus à la Russie en mai à l’usine sidérurgique d’Azovstal à Marioupol.

Les deux parties se sont mutuellement accusées du massacre – un crime de guerre potentiel. Et des responsables russes et séparatistes, de la République populaire autoproclamée de Donetsk, où se trouve Olenivka, ont interdit aux enquêteurs indépendants d’accéder au site.

Le ministère russe de la Défense affirme que les forces ukrainiennes ont provoqué l’explosion à l’aide d’un lance-roquettes fourni par les États-Unis connu sous le nom de HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), lors d’une frappe destinée à empêcher les combattants de donner des informations.

Mais les images disponibles du bâtiment détruit de la prison semblent incompatibles avec une attaque lancée par HIMARS, selon six experts consultés par le Washington Post. Les experts n’ont pas pu dire avec certitude ce qui a causé les dégâts, mais ils ont souligné un manque de marques d’obus et de cratères et seulement des dommages minimes aux murs internes dans les visuels disponibles des conséquences. Au lieu de cela, il y avait des signes visibles d’un incendie intense, ce qui est en contradiction avec les dommages causés par l’ogive HIMARS la plus courante.

Les images satellite semblent montrer des changements physiques récents dans le complexe, et d’anciens détenus ont déclaré au Post qu’ils étaient auparavant hébergés dans une zone différente de celle où l’explosion s’est produite. Les autorités ukrainiennes qui revendiquent un transfert délibéré de combattants vers une nouvelle zone d’habitation, qui était finalement la zone endommagée par l’explosion, démontrent que les forces russes avaient planifié une attaque.

Voici ce que nous savons de ce qui s’est passé à la prison d’Olenivka le 29 juillet.

Ce que l’on sait de la prison et de ses détenus

Le camp de prisonniers est situé à quelques kilomètres seulement de la ligne de front – et à environ 20 kilomètres de la ville de Donetsk. Il est divisé en deux sections : l’une avec des casernes et des centres de détention et l’autre avec une zone industrielle désaffectée où les détenus travaillaient il y a des années, lorsque la prison était une colonie pénitentiaire ordinaire, selon d’anciens détenus qui se sont entretenus avec The Poste.

Depuis mai, l’établissement a hébergé plusieurs milliers de personnes de Marioupol. Parmi les détenus se trouvaient environ 1 500 combattants d’Azovstal, a déclaré à l’Associated Press l’ancien commandant du régiment Azov de la garde nationale ukrainienne, Maksym Zhorin.

Le Comité international de la Croix-Rouge a visité l’installation d’Olenivka à deux reprises – le 18 mai « pour évaluer les besoins des prisonniers de guerre » et le 20 mai, « pour déposer des réservoirs d’eau à l’extérieur », a déclaré l’organisation au Post. Le 19 mai, le CICR a déclaré dans un communiqué qu’il avait enregistré des centaines de prisonniers de guerre ukrainiens qui se sont rendus à Marioupol.

Mais l’organisation n’a pas été autorisée à accéder à Olenivka depuis l’attaque.

Les responsables des services de renseignement ukrainiens affirment que le site de l’explosion n’a été aménagé que récemment pour héberger des prisonniers, une rénovation qui n’a abouti qu’à Deux jours avant. Après cela, des détenus d’Azovstal ont été transférés.

Une série de vidéos publiées par les médias russes début juin, et récemment partagées par Oliver Alexander, analyste du renseignement open source, sur Twitter, montre des détenus dans l’établissement. On peut voir des prisonniers se promener à l’intérieur ou à proximité de divers bâtiments, dont un réfectoire et des casernes, entourés d’un périmètre clôturé.

Trois anciens prisonniers, libérés d’Olenivka en juillet, ont confirmé à The Post que ces emplacements se trouvaient dans la partie sud de l’établissement, où les détenus étaient hébergés. On a rappelé les bâtiments en imagerie satellite.

L’explosion a endommagé un bâtiment situé au nord de la caserne d’habitation – un entrepôt au toit blanc, attaché à une structure plus longue. Les anciens prisonniers qui ont parlé avec The Post ont déclaré que cela ressemblait à des parties de la zone industrielle de l’établissement où les prisonniers travaillaient dans le passé.

Source : Image satellite du 27 juillet ©2022 Maxar Technologies

Selon Steven De La Fuente, chercheur associé au Middlebury Institute of International Studies and analyste principal chez Maxar Technologies.

L’imagerie satellite confirme également les changements récents dans la zone entourant la structure endommagée par l’explosion. En juillet, une barrière a été érigée à l’est du bâtiment, selon De La Fuente et Tony Roper, analyste militaire indépendant et blogueur. La zone environnante semblait également être débarrassée des arbustes.

Dans une déclaration commune au lendemain de l’attaque, les services militaires, de sécurité et de renseignement ukrainiens ont pointé “le transfert délibéré de combattants dans de nouveaux locaux peu avant l’explosion” comme preuve de “la nature planifiée de ce crime et de sa commission par la partie russe”. .”

Les autorités ukrainiennes affirment également que des tombes ont été creusées dans le complexe pénitentiaire peu avant l’explosion. Les images capturées par les satellites de Planet Labs montrent que les terres à la limite sud du complexe ont été modifiées entre le 18 et le 21 juillet.

Une série de perturbations du sol, mesurant environ 5 à 6 mètres de long, sont visibles dans cette zone sur les images Maxar prises le 27 juillet. Roper et un analyste principal de Maxar ont déclaré que les images à elles seules n’étaient pas concluantes, mais De La Fuente a déclaré que les perturbations étaient ” rappelant des tombes humaines » à d’autres endroits pendant la guerre.

Un jour après l’explosion, les troubles semblaient avoir été partiellement couverts.

L’Ukraine et la Russie échangent la responsabilité de l’attentat qui a tué des prisonniers de Marioupol

Ce que chaque côté dit de l’explosion

Le 29 juillet, peu après 9 heures du matin, heure locale, un message est apparu sur le compte Telegram du vice-ministre de l’Information Daniil Bezsonov de la République populaire autoproclamée de Donetsk, indiquant qu’une attaque s’était produite dans la nuit à la prison, qu’il imputait à l’ukrainien HIMARS. .

Le ministère russe de la Défense a ensuite publié une déclaration qualifiant l’explosion de “provocation sanglante” de l’Ukraine. Et mercredi, le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, a déclaré que l’Ukraine avait mené l’attaque pour empêcher les prisonniers de témoigner sur les crimes de guerre ukrainiens présumés. Darya Morozova, une responsable séparatiste, a déclaré qu’aucun garde russe n’avait été blessé.

Les responsables ukrainiens de la défense ont nié avoir lancé des attaques autour d’Olenivka et ont plutôt accusé la Russie d’avoir organisé l’explosion pour “dissimuler la torture et l’exécution de prisonniers” dans l’établissement. Le président Volodymyr Zelensky l’a qualifié de “crime de guerre russe délibéré”.

Sur la base des “données disponibles”, l’agence ukrainienne de renseignement de la défense a affirmé mercredi que les forces soutenues par la Russie avaient propagé une “substance hautement inflammable” qui, lors de la détonation, “a conduit à la propagation rapide de l’incendie dans les locaux”. Il n’a pas précisé la substance ni présenté de preuves. L’agence a accusé l’agence d’espionnage FSB de Moscou et les mercenaires du groupe Wagner d’être impliqués dans le complot.

Les États-Unis pensent que la Russie fabriquera des preuves pour rejeter la responsabilité des meurtres sur l’Ukraine, notamment en plaçant des munitions d’un HIMARS, selon une découverte des services de renseignement américains rapportée pour la première fois par l’Associated Press et confirmée par The Post. Les médias russes ont partagé des photos de ce qu’ils prétendaient être des fragments de roquettes HIMARS de fabrication américaine sur les lieux.

“Les Ukrainiens ont envoyé beaucoup de HIMARS sur leur chemin”, a déclaré un haut responsable américain de la défense, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour informer les médias, suggérant que les Russes auraient pu rassembler des pièces d’attaques non liées ailleurs.

Les autorités ukrainiennes ont également mis en doute la liste publiée en ligne par la Russie des personnes tuées ou blessées. Andriy Yusov, un responsable du ministère de l’Intérieur et des Communications, a déclaré que certains soldats figurant sur la liste se trouvaient ailleurs au moment de l’explosion.

L’ONU prévoit de lancer une mission d’enquête.

Quels droits les prisonniers de guerre ont-ils en vertu du droit international ?

Ce que les preuves montrent jusqu’à présent

Des vidéos de la prison publiées le matin du 29 juillet par des sources médiatiques russes montrent des signes d’un incendie intense. Mais la structure est en grande partie intacte, à l’exception de la toiture. Les corps carbonisés des victimes sont visibles dans des lits superposés et sur le sol. D’autres corps, montrant peu de signes d’exposition au feu, sont filmés à l’extérieur du bâtiment. Le nombre de corps visibles dans cette première série de vidéos est bien inférieur aux 50 soldats ukrainiens qui, selon le ministère russe de la Défense, ont été tués.

Les six experts – dont des enquêteurs sur les incendies criminels, des ingénieurs et des analystes en armement – ​​ont mis en garde contre l’idée de tirer des conclusions fermes sur l’attaque. Mais la plupart ont convenu que les preuves visuelles disponibles des conséquences ne portaient pas les caractéristiques d’une attaque HIMARS.

George William Herbert, professeur adjoint au James Martin Center for Nonproliferation Studies à Monterey, a déclaré au Post que même s’il y avait des preuves d’une explosion quelconque, les dégâts semblaient incompatibles avec une attaque impliquant HIMARS, qui lance des roquettes sans ogives incendiaires. .

“Je ne sais pas comment vous passez d’une ogive explosive – mais pas incendiaire – à un feu comme ça”, a déclaré Herbert. “Je vois des lits de la zone centrale du sol soufflés ou tordus par une explosion, mais aucun signe indiquant qu’il s’agissait d’une ogive de fusée.”

Des parties de la toiture métallique du bâtiment se sont effondrées vers l’intérieur mais étaient en grande partie dépourvues des lourdes marques de brûlure visibles ailleurs. Herbert a déclaré au Post que le toit avait été abattu après une première explosion ou un incendie.

“Les dommages structurels extrêmement légers aux murs semblent incompatibles avec les effets attendus de la fusée HIMARS standard”, ont écrit les analystes du fournisseur de renseignements de défense Janes dans une évaluation réalisée pour The Post.

Janes a également déclaré que l’opération élaborée que la Russie accuse l’Ukraine d’entreprendre aurait été difficile à réaliser, nécessitant une précision et une coordination extraordinaires ainsi que des mises à jour en temps réel sur le mode de vie à l’intérieur.

Si la Russie était le coupable, “ce serait clairement un crime de guerre”, a écrit William Schabas, professeur de droit international à l’Université Middlesex de Londres, dans un e-mail.

Si l’Ukraine ciblait ses propres soldats, comme l’a affirmé Moscou, il s’agirait très probablement d’un “crime ordinaire de meurtre” plutôt que d’un crime de guerre, a déclaré Schabas.