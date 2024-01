Prisonnier évadé de Philadelphie : la police recherche un détenu qui s’est enfui de l’hôpital pour enfants de Philadelphie

PHILADELPHIE (CBS) — Un adolescent détenu accusé de meurtre s’est évadé mercredi de l’hôpital pour enfants de Philadelphie.

La police de Philadelphie a déclaré que Shane Pryor, 17 ans, s’était enfui du parking des urgences de CHOP, situé dans la 34e et Spruce Streets, vers 11 h 56.

“Lorsque le personnel s’est arrêté dans l’allée de l’hôpital pour enfants, nous savons maintenant grâce à des preuves vidéo que, alors que l’homme sortait de cette voiture, il a pu échapper au personnel et s’enfuir à pied”, a déclaré Frank Vanore, sous-commissaire de l’hôpital pour enfants. a déclaré le département de police de Philadelphie.

Shane Prior Département de police de Philadelphie



Pryor est décrit comme un homme noir, de teint clair, mesurant environ 5 pieds 7 pouces et pesant 180 livres. Il a été vu pour la dernière fois portant un pull bleu, un pantalon de survêtement bleu et sans chaussures. Il a été vu pour la dernière fois en direction de l’avenue University et du boulevard Civic Center.

La police a déclaré que Pryor avait été amené au CHOP pour y être soigné suite à une blessure à la main. Les agents et les K9 ont effectué de nombreuses recherches autour du CHOP à la recherche du jeune de 17 ans, y compris à l’intérieur des bâtiments et des parkings.

Le US Marshals Service pense que Pryor pourrait conduire un Ford F-150 volé avec une étiquette de Pennsylvanie : ZTS-0503.

@USMS_Philly demande de l’aide pour retrouver l’évadé Shane Pryor, 17 ans. Pryor est un suspect de meurtre qui s’est échappé alors qu’il était transporté vers un hôpital de Phila. On pense que Pryor pourrait conduire un Ford F-150 volé avec l’étiquette PA ZTS-0503. Les pourboires peuvent être appelés au 1-877-WANTED-2. pic.twitter.com/0ADZVheBDx – US Marshals Service Philadelphie (@USMS_Philly) 25 janvier 2024

On ne sait pas si Pryor était menotté dans le véhicule, mais la police affirme qu’il n’était pas menotté lorsqu’il s’est enfui.

Pryor a été accusé de meurtre en octobre 2020, selon des documents judiciaires.

Selon les enquêteurs, Pyror est en garde à vue depuis l’âge de 14 ans. Avant son évasion, il attendait son procès pour meurtre au Centre de justice pour mineurs.

La police de Philadelphie affirme qu’il a parlé avec plusieurs personnes dans le quartier et leur a demandé d’emprunter un téléphone.

La police affirme que Pryor est considéré comme dangereux et ne doit pas être approché. Si vous voyez Pryor, appelez le 911 ou soumettez un pourboire au 215-686-TIPS (8477).

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.

