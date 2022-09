Le président turc n’a pas identifié l’individu, mais les médias ont émis l’hypothèse qu’il parlait de la figure de l’opposition ukrainienne Viktor Medvedtchouk

Le président russe Vladimir Poutine a demandé à la Turquie d’assurer la libération d’une personne détenue par l’Ukraine, a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan, commentant un échange de prisonniers par l’intermédiaire de la Turquie.

« L’un des noms a été répété plusieurs fois par M. Poutine. Nous avons déjà envoyé cette personne en Russie », a déclaré le président turc, s’adressant aux journalistes vendredi.

La Turquie a servi d’intermédiaire pour un échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine au début de cette semaine. Certains des combattants ukrainiens libérés par la Russie resteront en Turquie comme ce qu’Erdogan a décrit comme son “invités.”

Alors que le dirigeant turc n’a pas identifié la personne envoyée en Russie, dont le sort, selon lui, intéresse particulièrement Poutine, certains médias ont émis l’hypothèse qu’il faisait référence à Viktor Medvedtchouk, un politicien ukrainien de l’opposition qui a été arrêté par le gouvernement ukrainien pour de prétendues trahison.

L’homme politique ukrainien a été libéré par Kiev dans le cadre de l’échange, selon des responsables de Kiev et de la République populaire de Donetsk (RPD), alliée à la Russie.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a affirmé que son pays avait obtenu 200 combattants pour l’homme, qu’il a qualifié de “Fan de la Russie”. Il a également déclaré que cinq membres supérieurs du bataillon Azov, une unité dans laquelle certains membres épousent ouvertement l’idéologie néonazie, resteront en Turquie.

Le chef de la RPD, Denis Pushilin, a crédité Medvedchuk d’avoir négocié plusieurs échanges de prisonniers entre la milice de la RPD et Kiev dans le passé, expliquant pourquoi le ressortissant ukrainien faisait partie de l’échange de cette semaine.

Vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter les allées et venues de Medvedtchouk et a exhorté les journalistes à vérifier la déclaration officielle du ministère de la Défense sur l’échange de prisonniers, qui ne mentionnait pas l’homme politique.

Medvedtchouk était le chef d’un parti d’opposition appelé “Opposition Platform – For Life” (OPZZh), qui comptait la deuxième plus grande faction au parlement ukrainien après la force politique de Zelensky, “Servant of the People”. Il a plaidé pour la réconciliation avec la Russie, arguant que l’escalade de la confrontation serait désastreuse pour son pays.

Le gouvernement ukrainien a arrêté Medvedchuk l’année dernière pour trahison juste après que son parti ait dépassé celui du président en popularité. Kiev a depuis interdit l’OPZZh, utilisant le conflit avec la Russie comme justification pour intensifier la répression contre les politiciens et les médias critiques de Zelensky.