Un prisonnier britannique évadé était de retour en garde à vue ce soir après avoir été surpris en train d’essayer de traverser à pied toute la longueur du tunnel sous la Manche vers la France, ce qui a immobilisé les trains.

L’homme de 31 ans, dont l’identité n’a pas été révélée par les autorités, a été vu en train de disparaître dans l’embouchure du tunnel de 50 km à Folkestone dans le Kent il y a une semaine.

Ce n’est que le deuxième incident connu du genre, et s’est produit malgré des mesures de sécurité massives à l’intérieur de l’installation sous-marine.

Un prisonnier britannique qui s’est échappé et a été surpris en train de marcher dans le tunnel sous la Manche vers la France est de retour en détention (image du fichier)

Les équipes de police ont été alertées des deux côtés du tunnel, et ce sont les autorités françaises qui ont finalement trouvé l’homme.

«Ils l’ont arrêté et emmené hors du tunnel de Coquelles», a déclaré une source policière française.

« Il se dirigeait vers la France depuis l’Angleterre et présentait un danger clair pour tous les utilisateurs du tunnel, y compris lui-même. Il courait, pour arriver en France le plus tôt possible.

À la suite de l’arrestation du 21 décembre, l’homme a fait l’objet d’une procédure accélérée par le biais du système judiciaire français et a comparu devant le tribunal de Boulogne-sur-Mer mercredi dernier.

« Il a refusé de donner son nom ou son adresse, mais grâce aux Britanniques, il a été rapidement identifié comme un évadé de trente et un ans », a déclaré la même source.

Ce n’est que le deuxième incident connu du genre. En 2015, Abdul Haroun (photo) a parcouru la longueur du tunnel sous la Manche et a finalement obtenu l’asile au Royaume-Uni.

En raison d’une autre information non disponible, l’homme a été placé en détention provisoire en France, avant une nouvelle audition le 1er février de l’année prochaine, a indiqué la source.

On estime que la perturbation du trafic causée par l’incident a coûté à Eurotunnel – l’opérateur du tunnel sous la Manche – quelque 45 000 £ de perte de revenus.

Un porte-parole d’Eurotunnel a déclaré: « Une personne a été détectée à l’intérieur du tunnel sous la Manche et placée en garde à vue par les autorités françaises. »

Un migrant soudanais qui a parcouru la longueur du tunnel sous la Manche depuis la France en 2015 a finalement obtenu l’asile au Royaume-Uni un an plus tard.

Abdul Haroun a d’abord été accusé d’avoir fait obstruction à un chemin de fer en vertu de la législation du XIXe siècle avant d’être également détenu.

Mais l’homme de 40 ans a plutôt obtenu l’asile, ce qui a conduit Eurotunnel à dire dans un communiqué: « Il a non seulement causé des perturbations importantes à Eurotunnel et aux nombreux clients de fret et de passagers voyageant à l’époque, il a également mis sa propre vie et que des autres à risque ».

Les trains parcourent jusqu’à 100 mph le long de la ligne du tunnel sous la Manche et représentent un immense danger pour quiconque marche dans le tunnel.