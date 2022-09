Prison pré-Confédération sur le marché à Perth

Une prison datant d’avant la Confédération à vendre dans la ville historique de Perth, dans l’est de l’Ontario, pourrait être à vous pour moins que le prix d’une maison canadienne moyenne.

Avant d’être mise sous cocon par le gouvernement provincial en 1994, la Perth Gaol, une imposante forteresse néo-gothique en pierre, a été le site de trois pendaisons.

Maintenant, les 18 cellules, la potence, la cour fortifiée et plus d’un siècle et demi d’histoire macabre peuvent être acheté pour 495 000 $.

Mais posez cette valise – la “Big House” de Perth n’est pas exactement prête à emménager.

Abandonnée pendant des années, avec de l’eau coulant à travers un toit endommagé et pratiquement aucune circulation d’air, la prison a été soumise à sa propre punition par le passage du temps.

Le propriétaire actuel, Mickel Alexander, examine le plafond d’une série de cellules dans la prison de Perth, vieille de 160 ans. (Stu Mills/CBC)

Conçue par le célèbre architecte ontarien Henry Horsey, dont le nom figure sur des dizaines d’hôtels de ville, d’églises et de palais de justice entre Napanee et Kingston, la structure de 1862 est une ombre épluchée, fanée et humide d’elle-même.

“Comme vous vous en doutez bien, une prison n’a pas de fenêtres qui s’ouvrent”, a déclaré l’agent immobilier condamné à trouver un repreneur.

Cette semaine, Ian Shackell, de son vrai nom, a tapé le code sur le coffre de l’agent immobilier et a ouvert la porte principale de l’édifice vieux de 160 ans.

Une vague d’air nauséabond aux odeurs médiévales se déversa dans le parking ensoleillé.

“Il n’y a aucun doute, il y a beaucoup de défis”, a avoué l’agent, qui a déclaré qu’il faudrait des travaux de plomberie, d’électricité et de CVC.

L’agent immobilier Ian Shackell a déclaré que les acheteurs potentiels de la prison de Perth avaient suggéré de la transformer en hôtel-boutique ou en dortoir. (Stu Mills/CBC)

Shackell a déclaré que les casse-pneus avaient envisagé de le transformer en un hôtel-boutique, une résidence pour les étudiants du campus de Perth du Collège Algonquin, à seulement 300 mètres, une salle d’évasion ou une unité multi-résidentielle.

Mais ce travail impliquera littéralement de déplacer des murs de pierre, dont beaucoup ont un mètre d’épaisseur ou plus.

Avec la structure zonée pour un usage institutionnel et protégée par les règles du patrimoine de la ville, il a été difficile de conclure un accord sur la prison, a déclaré Shackell, bien qu’il ait dit qu’il avait été assuré que Perth voulait “garder l’esprit ouvert”.

Si les défis des rénovations ne rebutent pas l’acheteur potentiel, la sombre histoire de trois exécutions pourrait le faire.

De nombreux équipements, dont 18 cellules de prison, sont restés intacts. (Stu Mills/CBC)

Condamné à la pendaison pour le meurtre de sa femme Catherine en 1910, Rufus Weedmark a été autorisé à recevoir la visite de ses jeunes enfants dans les heures précédentes, les journalistes de l’époque racontant la scène “extrêmement pathétique”.

“Avant que ses filles ne partent hier après-midi, son plus jeune enfant, âgé de six ans, a grimpé sur les genoux de son père condamné et, le regardant en face, a demandé:” Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison avec nous? “”, A raconté le Perth Courier.

« Voudriez-vous vivre là-bas ? a demandé une voisine en passant devant la propriété avec son chien en laisse la semaine dernière.

Elle a dit que son frère, gardien de prison à la prison dans les années 1980, s’était déjà plaint que son lieu de travail était excessivement sombre et lugubre.

Problèmes de pandémie pour le propriétaire

“COVID m’a coupé le tapis sous les pieds”, a déclaré Mickel Alexander, un investisseur de London, en Ontario, qui a acheté la prison en 2019 avec l’intention de tourner une émission de télé-réalité présentant son histoire et sa restauration.

Les retards causés par la pandémie, la montée en flèche du coût des matériaux de construction et le prix élevé de la main-d’œuvre qualifiée qui serait nécessaire ont rendu le projet hors de portée.

Alexander a acheté la propriété en 2019 avec l’intention de filmer une émission de télé-réalité sur la restauration de la prison. (Stu Mills/CBC)

“Je suis venu ici en pensant que je pourrais le faire pour quelques millions de dollars, mais les experts disent 20 millions de dollars”, a-t-il déclaré.

Pourtant, se disant têtu, Alexander a déclaré qu’il aimerait voir son rêve de télévision se concrétiser et a proposé de s’associer à un investisseur qui partage son amour des bâtiments historiques en pierre.

Le mauvais état du bâtiment a frustré l’historienne locale Susan Code pendant des décennies.

Elle a déclaré que la fermeture de la prison dans les années 1990 était un acte politiquement motivé et économique.

C’était “une décision à courte vue – sans aucune réflexion sur le suivi”, a déclaré Code.