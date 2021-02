Prison pour avoir proféré des menaces de vengeance pornographique: les délinquants devront passer deux ans derrière les barreaux

Menacer de publier du «porno de vengeance» doit devenir une infraction pénale spécifique pour la première fois.

Quiconque menace de divulguer des sex tape ou d’autres images explicites de quelqu’un sans son consentement encourt jusqu’à deux ans de prison.

La publication d’images sinistres et pornographiques d’une victime involontaire, comme un ancien partenaire, est un crime depuis 2015.

Les propositions rendront désormais illégale la menace de commettre de tels actes.

Il fait suite à une campagne de l’organisation caritative Refuge pour la violence domestique, approuvée par des célébrités telles que l’actrice Olivia Colman et la star de Love Island Zara McDermott, victime de vengeance pornographique lors de l’émission de télé-réalité en 2018.

Les amendements au projet de loi sur les abus domestiques actuellement devant le Parlement créeront également une infraction d ‘«étranglement non mortel», avec jusqu’à cinq ans de prison pour les agresseurs qui restreignent la respiration de quelqu’un.

Les ministres ont admis que les «arrêts d’étranglement» utilisés par les agresseurs ne laissent parfois aucune blessure visible, ce qui rend les poursuites pour des infractions existantes, comme causer des lésions corporelles réelles, plus difficiles.

D’autres changements permettront aux victimes vulnérables de témoigner derrière un écran ou par vidéo devant les tribunaux civils traitant de certains aspects de la maltraitance.

Les ordonnances révisées des tribunaux de la famille empêcheront également les ex-partenaires abusifs de forcer à plusieurs reprises leurs victimes à comparaître devant le tribunal.

Dans une autre mesure, les ex-partenaires et les membres de la famille seront soumis à l’infraction pénale existante de «comportement de contrôle et coercitif» et pourraient faire l’objet de poursuites même s’ils ne vivent plus avec la victime.

Le chancelier Rishi Sunak annoncera un paquet de 19 millions de livres sterling pour lutter contre la violence domestique dans le budget de cette semaine

Mlle McDermott, qui a réalisé un documentaire de la BBC sur les effets de la vengeance pornographique, a déclaré qu’elle était « ravie » des propositions.

Elle a ajouté: « Ma vie lorsque j’ai quitté la villa Love Island a été bouleversée à la suite du partage d’images intimes. »

Lisa King, de Refuge, a déclaré: « C’est un moment important pour les femmes victimes de violence domestique qui ont été menacées de partager leurs images privées et intimes et nous sommes ravis que le gouvernement ait reconnu la nécessité d’un changement urgent.

« Notre recherche a révélé qu’une jeune femme sur sept a été confrontée à ces menaces pour partager [images], avec une écrasante majorité qui les subit de la part d’un partenaire actuel ou ancien, ainsi que d’autres formes d’abus.

Le projet de loi devrait obtenir la sanction royale au printemps.

Il allouera 4,2 millions de livres sterling pour 132 nouveaux lits dans des « chambres de répit » en Angleterre, où les victimes peuvent échapper à la violence domestique.

15 millions de livres supplémentaires iront à des programmes visant à empêcher les auteurs de violences domestiques en premier lieu.