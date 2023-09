Prison paradisiaque : Comment 107 Bangladais ont été réduits en esclavage sur une île du Pacifique | Actualités sur l’esclavage

Port-Vila, Vanuatu – Lorsque l’homme d’affaires bangladais Mustafizur Shahin est parti travailler à l’étranger, il ne s’attendait pas à être retenu captif sur une île du Pacifique, contraint de travailler sans salaire, maltraité physiquement lorsqu’il se plaignait et n’ayant épargné qu’après avoir osé s’échapper.

Ce qui avait promis d’être une chance d’une vie, travailler avec un entrepreneur millionnaire et sa chaîne de boutiques de vêtements, s’est avéré être un cas d’esclavage moderne où la menace de blessures physiques, voire de mort, planait sur des personnes de 50 ans. Shahin.

Shahin a déclaré qu’il se sentait « un cadavre vivant » lorsqu’il racontait les événements qui l’avaient amené des rues du Bangladesh aux côtes de Vanuatu, une nation du Pacifique, pour travailler en esclavage avec peu de nourriture et dans une peur constante.

«Je ne pouvais pas parler. Mon cœur était brisé », a déclaré Shahin à la police après son évasion.

« Tous mes rêves et attentes étaient mêlés de poussière », a-t-il déclaré.

Shahin n’est que l’un des plus de 100 hommes bangladais amenés dans ce petit pays entre 2017 et 2018 dans le cadre d’un projet dirigé par un compatriote bangladais, Sekdah Somon, un trafiquant qui se faisait passer pour le propriétaire d’une chaîne internationale de boutiques de mode.

Le cas des 107 hommes bangladais deviendrait le plus grand incident documenté de traite d’êtres humains et d’esclavage dans la région des îles du Pacifique.

Pourtant, cinq ans après que les abus et les actes de torture de Shahin et de ses collègues ont été révélés, les autorités craignent que des pays comme Vanuatu continuent d’être des destinations pour des personnes vulnérables en quête d’une vie meilleure, pour ensuite être escroquées et contraintes à l’immigration illégale et à l’esclavage.

Comprendre comment les abus commis contre 107 hommes bangladais sont passés inaperçus pendant si longtemps, malgré les signes avant-coureurs, montre comment des opérations de recrutement étrangères apparemment légitimes en sont venues à dissimuler des réseaux criminels et la vulnérabilité des îles du Pacifique aux opérations de trafic.

Le calvaire de Shahin a commencé en juin 2018, lorsqu’il a rencontré des associés de l’homme d’affaires bangladais Sekdah Somon dans une gare routière de Tangail, au nord-ouest de Dhakar.

Somon était un « homme d’affaires multimillionnaire », a-t-on dit à Shahin, et dirigeait des entreprises de mode dans le monde entier.

Shahin a fait ses devoirs. M. Price, le célèbre détaillant de mode sud-africain pour lequel Somon prétendait travailler, avait une présence importante en ligne. Il a vu un article, écrit dans le journal local de Vanuatu quelques jours plus tôt, qui proclamait que « M. Price arrivait » dans ce pays du Pacifique. Il cite Somon et de hauts ministres de Vanuatu parlant avec enthousiasme du nouveau projet. Tout semblait se dérouler dans l’esprit de Shahin.

Après avoir contracté un prêt pour sa propre petite mais prospère entreprise de confection au Bangladesh et payé des milliers de dollars à Somon et à ses associés pour organiser son voyage, Shahin a fait ses valises, a dit au revoir à sa femme et à ses enfants et a pris un vol pour Vanuatu. pour assumer un nouveau rôle auprès de M. Price.

C’était il y a cinq ans. Shahin n’est toujours pas rentré chez lui.

Le passeport de Shahin lui a été rapidement retiré à son arrivée à Port Vila, la capitale, une ville connue comme une destination populaire pour les navires de croisière de luxe accostant dans le Pacifique.

Mais il était retenu captif dans un bungalow en bord de mer et vivait principalement de chou et de riz. Ses mouvements étaient restreints.

La seule fois où on lui a proposé de la viande, on a dit à Shahin de découper la carcasse d’une vache gravide s’il voulait manger des protéines. Il pense que le fait de lui avoir demandé de massacrer l’animal n’était qu’un tourment supplémentaire dans une litanie d’abus supervisés par le chef de l’opération d’esclavage, Somon.

Le procureur de Vanuatu finirait par déclarer Somon, son épouse et ses deux complices coupables en 2022 de traite d’êtres humains, d’esclavage, de blanchiment d’argent, de menaces de mort, d’agression et de violation du droit du travail du pays.

« Sekdah Somon parlait constamment de ce qu’il ferait aux victimes, comme les écraser dans sa voiture, les découper et les suspendre à un arbre, les emmener dans la jungle et les mettre au congélateur. Parfois, cela aboutissait à la menace que des photos de leurs cadavres soient prises et envoyées à leurs familles respectives », a écrit le juge en chef de Vanuatu, Vincent Lunabek, tout en déclarant les quatre accusés coupables en 2022.

Shahin a déclaré à Al Jazeera qu’il n’avait jamais douté des menaces constantes.

Le jour de son arrivée au Vanuatu, il a été frappé par des hommes bangladais agissant comme les hommes de main de Somon sur l’île.

Les ravisseurs de Shahin lui ont ensuite extorqué 14 000 dollars en quelques semaines.

Et si l’argent venait à manquer, on lui a dit que des photos de lui pendu la tête en bas, torturé et ensanglanté, seraient envoyées à sa famille au Bangladesh.

En colère, effrayés et désespérés, un matin avant l’aube, Shahin et deux autres victimes – alors que leurs ravisseurs dormaient encore – se sont échappés du bungalow où ils étaient détenus. Ils ont couru jusqu’à la plage et ont suivi le rivage jusqu’à la route la plus proche, où Shahin a arrêté une camionnette qui passait.

« Commissariat de police », a-t-il dit à l’automobiliste.

Marque volée comme façade pour une opération d’esclavage

En quelques mois seulement, Somon a réussi à faire entrer Shahin et des dizaines d’autres Bangladais au Vanuatu sans éveiller les soupçons des autorités. Beaucoup ont été informés qu’ils voyageaient légalement en Australie, à Cuba ou dans le territoire français du Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, pour travailler dans les boutiques Mr Price de Somon.

De faux documents et licences commerciales, ainsi que des pots-de-vin, ont permis aux trafiquants de passer les formalités douanières et l’immigration au Vanuatu.

Les victimes de Somon sont devenues ses esclaves, travaillant pour peu ou rien sous la menace de la violence. Une fois arrivés au Vanuatu, les hommes recrutés ont été contraints de travailler dans le bâtiment, selon un article de presse. Les ouvriers étaient également contraints de fabriquer et de vendre des meubles en bois. S’ils refusaient ou se plaignaient, ils étaient battus. Les emplois et les salaires promis ne se sont jamais concrétisés.

Les enquêteurs pensent que Somon n’avait pas l’intention de créer une véritable entreprise commerciale à Vanuatu, mais voulait simplement prendre de l’argent à ses victimes et les laisser bloquées.

Une salle d’exposition fragile de M. Price a été construite au centre de la ville. Les enquêteurs découvriront plus tard que Somon avait simplement pris la marque et le logo de la société sud-africaine. Des centaines de personnes passaient chaque jour devant la devanture du magasin sans savoir qu’il s’agissait d’une façade pour une opération d’esclavage simple.

Lorsque Somon a finalement été arrêté, il a nié être originaire du Bangladesh et a affirmé qu’il était un ressortissant zimbabwéen, bien que les enquêteurs aient découvert plus tard que son passeport était faux.

Le Bangladesh se classe au sixième rang des sources de migrants au monde, et nombre d’entre eux dépendent de recruteurs coûteux ou « dalals » qui agissent comme intermédiaires informels entre les travailleurs potentiels et les employeurs à l’étranger.

Cette situation expose chaque année des milliers de Bangladais au risque de trafic par des agents qui trompent ou exploitent les migrants avec de fausses promesses de bons emplois et de profits à l’étranger. Certains recruteurs ont eux-mêmes été victimes de trafic.

« En chiffres absolus, les Bangladais sont parmi les victimes de traite les plus fréquemment détectées dans le monde », a Étude 2022 sur la traite des personnes au Bangladesh États.

Abdusattor Esoev, chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations au Bangladesh, a déclaré que de nombreuses victimes de la traite avaient été nourries d’un « gros mensonge » selon lequel elles pourraient assurer leur vie et celle de leurs enfants en migrant à l’étranger.

« Beaucoup de gens dépensent leur richesse et leurs économies et rêvent de partir à l’étranger, en particulier dans les pays développés », a-t-il déclaré.

« Certains finissent par faire l’objet d’un trafic, où ils sont contraints au travail forcé, à l’exploitation sexuelle ou à la servitude pour dettes. »

Le chef de l’unité de lutte contre la criminalité transnationale de Vanuatu, Charlie Willie Rexona, affirme que les travailleurs étrangers des Philippines et d’autres pays asiatiques lui disent souvent que leurs passeports sont conservés par leurs patrons – un signe évident de traite des êtres humains.

« Le trafic existe. La contrebande a toujours lieu ici. Mais cela n’a pas été signalé», a-t-il ajouté.

L’inspecteur principal Willie Rexona, devenu enquêteur principal dans cette affaire, pense que Somon a échappé à ce stratagème lucratif simplement parce que le crime était si nouveau dans son pays.

« Ils ont essayé d’implanter leur arnaque dans d’autres pays comme la PNG, les États fédérés de Micronésie, ils testaient beaucoup d’autres pays », a déclaré Willie Rexona, ajoutant que les trafiquants ont choisi Vanuatu après avoir identifié des « lacunes » dans ses lois.

« Notre peuple a tendance à rester seul ; ils ne sont tout simplement pas conscients des indicateurs de trafic, même parmi les agents de l’immigration », a-t-il déclaré.

Un territoire juridique inexploré

La nature unique du crime et le nombre de victimes de Somon ont posé des problèmes lors du procès long et fastidieux de Port-Vila.

Le gouvernement de Vanuatu n’avait pas les moyens de nourrir et d’héberger les 107 victimes, qui étaient désormais des témoins clés.

Après avoir été affamés pendant des mois en captivité de Somon, beaucoup auraient à nouveau faim pendant que la justice suivait son cours.

Il y avait ensuite la difficulté de poursuivre réellement Somon et ses associés.

Vanuatu ne dispose pas de lois spécifiques définissant l’esclavage et le trafic, c’est pourquoi le procureur général de Vanuatu, Josiah Naigulevu, a été contraint d’utiliser des conventions internationales, jusqu’à présent non testées dans les tribunaux de Vanuatu, pour porter plainte contre les quatre accusés.

« Ce que j’ai fait, c’est d’examiner les conventions que Vanuatu avait ratifiées », a déclaré Naigulevu.

« Il y avait l’UNTOC, la Convention des Nations Unies [Against] La criminalité transnationale organisée, et elle comportait des éléments touchant à la fois à l’esclavage et à la traite des personnes », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Sa tactique juridique a fonctionné et le juge a finalement accepté les accusations dans ce qui allait devenir la plus grande affaire de trafic de la région.

En juin 2022, Somon, alors âgé de 37 ans, et son épouse de 27 ans, Buxoo Nabilah Bibi, et deux autres collaborateurs, ont été condamnés pour trafic, réduction en esclavage, blanchiment d’argent, voies de fait, menaces de mort et emploi de non-ressortissants. citoyens sans permis de travail.

Somon est toujours en prison au Vanuatu, où il purge une peine de 14 ans. Son épouse et ses deux associés ont été condamnés à des peines environ deux fois moins longues, mais ont été libérés sur parole plus tôt cette année et expulsés vers le Bangladesh après avoir payé une amende. Le directeur des services correctionnels, Johnny Marango, avait déclaré à l’époque aux médias locaux qu’il était « normal » d’expulser des détenus étrangers.

Les quatre criminels ont également été condamnés à indemniser les 107 victimes pour un total de plus d’un million de dollars, mais cette somme n’a pas été versée.

Par rapport à d’autres pays, Naigulevu estime que les peines ont été légères.

« Nous devons revoir la loi dans ce pays en termes de peine maximale », a déclaré Naigulevu à Al Jazeera.

« Parce qu’évidemment, lorsqu’ils ont créé cette loi, ils n’avaient pas prévu un cas de trafic de cette ampleur », a-t-il déclaré.

Depuis le procès, toutes les victimes sont rentrées au Bangladesh, à l’exception de Shahin.

Depuis qu’il est devenu l’un des principaux témoins de cette affaire, il craint que Somon et ses associés ne le prennent pour cible s’il osait retourner au Bangladesh.

Il estime qu’il est plus sûr de rester à Vanuatu et il a amené sa femme et ses enfants vivre avec lui.

« Je me sens beaucoup plus en sécurité qu’avant parce que je m’inquiétais juste pour mes enfants », a déclaré Shahin à Al Jazeera.

Le calvaire de Shahin n’est pas encore terminé. Son statut d’immigration est dans l’incertitude au Vanuatu et ses tentatives d’obtenir le statut de réfugié auprès des Nations Unies ont été repoussées.

Il a cependant encore de l’espoir et son objectif reste de migrer un jour vers un endroit où il pourra offrir une vie meilleure à sa famille.

Mais pour l’instant, Vanuatu est un pays plus sûr que le Bangladesh, a déclaré Shahin.

«J’espère pouvoir m’installer au Canada, en Australie ou ailleurs parce que j’ai encore du mal à vivre ici au Vanuatu.»