Prises intelligentes rappelées en raison d’un risque de choc électrique

Santé Canada a publié un avis de rappel pour les prises intelligentes d’Emporia en Amérique du Nord, avertissant que ces produits présentent un risque de choc électrique.

Selon l’avis publié mardi, les prises intelligentes ne disposent pas d’une mise à la terre adéquate et peuvent potentiellement exposer les utilisateurs à l’électricité.

Les bouchons présentent une finition extérieure blanche avec « emporia » imprimé sur le devant, comme l’indique l’agence sanitaire.

Ces produits fabriqués en Chine, qui mesurent environ 8,9 cm de large, 3,8 cm de haut et 2,5 cm de profondeur, permettent aux consommateurs de surveiller la consommation d’énergie et de contrôler divers appareils électroménagers via l’application Emporia sur leurs smartphones. Ils étaient disponibles à l’achat individuellement ou en multi-packs.

Au total, 2 239 prises intelligentes ont été vendues au Canada entre juillet 2022 et août 2023. Cependant, en date du 18 septembre, l’entreprise n’a reçu aucun rapport d’incident ou de blessure lié à ces produits au Canada.

Santé Canada exhorte les consommateurs à cesser « immédiatement » d’utiliser les prises intelligentes rappelées et à contacter Emporia pour recevoir un remboursement complet ou une prise intelligente de remplacement gratuite.

Si vous possédez l’un de ces produits rappelés, ne vous inquiétez pas, la société indique qu’elle désactivera la prise intelligente à distance, mais assurez-vous que vous êtes connecté à Internet pendant ce processus.

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion Internet pour la désactivation à distance, Emporia propose une option de retour sans frais. Une fois la prise intelligente désactivée ou renvoyée, Emporia vous fournira rapidement soit une prise intelligente de remplacement gratuite, soit un remboursement complet.



Le reportage sur cette histoire a été financé par le projet des journalistes afghans en résidence financé par Meta.