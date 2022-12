Prise en photo, retracée par téléphone : l’unité militaire russe qui a tué des dizaines de personnes à Bucha

Cette enquête a été rapportée et produite par Yousur Al-Hlou, Masha Froliak, Dimitri Khavin, Christoph Köttl, Haley Willis, Alexandre Cardia, Nathalie Reneau et Malachie Browne.

Lorsque des vidéos et des photos sont apparues en avril montrant les corps de dizaines de civils éparpillés dans une rue de Bucha, les Ukrainiens et le reste du monde ont exprimé leur horreur et leur indignation. Mais en Russie, les responsables ont eu une réaction complètement différente : le déni.

Le président Vladimir V. Poutine a qualifié la scène horrible de “provocation” et a affirmé que l’armée russe n’y était pour rien.

Mais une enquête visuelle de huit mois menée par le New York Times a conclu que les auteurs du massacre de la rue Yablunska étaient des parachutistes russes du 234th Air Assault Regiment dirigé par le lieutenant-colonel Artyom Gorodilov.

Les éléments de preuve montrent que les meurtres faisaient partie d’un effort délibéré et systématique pour sécuriser impitoyablement une route vers la capitale, Kyiv. Les soldats ont interrogé et exécuté des hommes non armés en âge de combattre et tué des personnes qui avaient involontairement croisé leur chemin, qu’il s’agisse d’enfants fuyant avec leurs familles, d’habitants espérant trouver des provisions ou de personnes essayant simplement de rentrer chez elles à vélo.

Nous avons identifié 36 des victimes ukrainiennes tuées le long de la rue Yablunska. En savoir plus sur leurs derniers instants.

Les journalistes du Times ont passé des mois à Bucha après le retrait des forces russes, interviewant des habitants, collectant de vastes quantités de séquences de caméras de sécurité et obtenant des enregistrements exclusifs de sources gouvernementales. À New York, les enquêteurs du Times ont analysé les documents et reconstitué les meurtres le long de cette rue à la minute près. Certaines des preuves les plus accablantes impliquant le 234e comprenaient des enregistrements téléphoniques et des indicatifs d’appel décodés utilisés par les commandants sur les chaînes de radio russes.

Tout indique une campagne effrontée et sanglante qui a transformé une rue de banlieue tranquille en ce les résidents appellent maintenant la « route de la mort ».

Historiquement, les journalistes et les enquêteurs se sont appuyés sur une seule photographie ou vidéo pour exposer les atrocités commises en temps de guerre. En 1992, le magazine Time a publié en couverture la photo d’un prisonnier émacié en Bosnie. Près de 20 ans plus tard, une vidéo a capturé l’exécution de combattants du Tigre tamoul capturés dans les derniers jours de la guerre civile au Sri Lanka.

Ce qui différencie les preuves découvertes à Bucha, ce sont l’échelle et les détails qui lient une seule unité et son commandant à des meurtres spécifiques, avec des implications possibles pour les enquêtes en cours. La Cour pénale internationale (CPI) enquête déjà sur d’éventuels crimes de guerre et autres atrocités en Ukraine.

“Ce type de preuve numérique est un changement radical, en particulier par rapport aux enquêtes passées comme dans l’ex-Yougoslavie”, a déclaré Matthew Gillett, maître de conférences à l’Université d’Essex, qui a précédemment travaillé dans des tribunaux pénaux internationaux. “Si des affaires ukrainiennes aboutissent devant un tribunal international tel que la CPI, elles doivent comporter une composante vidéo importante.”

Voici quelques-uns des principaux enseignements de l’enquête.

Une unité de parachutistes apparaît comme le coupable

Alors que diverses unités militaires étaient présentes à Bucha – et que le nombre de morts dans la ville atteignait plus de 400 – le Times a identifié le 234e régiment, une unité de parachutistes basée dans la ville de Pskov, dans l’ouest de la Russie, comme le principal coupable des meurtres de la rue Yablunska. Les unités aéroportées comme celle-ci sont considérées comme parmi les mieux entraînées et équipées de l’armée russe. Les preuves de l’implication du 234e comprennent du matériel militaire, des badges d’uniforme, des conversations radio et des bordereaux d’emballage sur des caisses de munitions. Des experts militaires de Janes et de l’Institut pour l’étude de la guerre ont fourni des informations sur les véhicules blindés russes et leurs marquages ​​ainsi que sur les opérations tactiques observées dans les preuves visuelles.

Enregistrements téléphoniques sous forme d’empreintes digitales numériques

Les habitants de Bucha ont déclaré que lorsque les soldats russes les interrogeaient, ils saisissaient souvent leurs téléphones. Soupçonnant que les soldats auraient également pris les téléphones des victimes, nos journalistes ont obtenu des autorités ukrainiennes une base de données de tous les appels et messages passés de la région de Bucha vers la Russie au cours du mois de mars. Lorsque nous avons interrogé les proches des victimes, nous avons collecté leurs numéros de téléphone et vérifié s’ils figuraient dans la base de données. Un schéma effrayant a émergé : les soldats ont régulièrement utilisé les téléphones des victimes pour appeler chez eux en Russie, souvent quelques heures seulement après avoir été tués.

En analysant les numéros de téléphone composés par les soldats russes et en découvrant les profils de médias sociaux associés aux membres de leur famille, le Times a confirmé l’identité de deux douzaines de parachutistes en tant que membres du 234e régiment. Dans de nombreux cas, nous avons interrogé leurs proches et parlé à certains des soldats eux-mêmes, dont deux ont confirmé qu’ils appartenaient au 234e et servaient à Bucha. Nous avons croisé nos conclusions avec des données personnelles provenant de bases de données russes divulguées et officielles fournies par le Center for Advanced Defence Studies, un groupe à but non lucratif de Washington, DC, axé sur la sécurité mondiale.

Mères, pères, enfants : des citoyens ordinaires victimes

Le Times a identifié – pour la première fois – trois douzaines de personnes qui ont été tuées le long de la rue Yablunska en mars. Nous avons examiné les certificats de décès de la plupart de ces victimes, et la principale cause de décès était les blessures par balle.

Les victimes étaient des habitants de Bucha ou des villes voisines, de tous âges et professions. Parmi les victimes tuées par des parachutistes russes figuraient Tamila Mishchenko, 52 ans, et sa fille de 14 ans, Anna, le 5 mars. Elles faisaient partie des quatre femmes fuyant Bucha lorsque des soldats russes ont tiré sur leur minibus bleu.

Presque toutes les victimes que nous avons identifiées dans la rue Yablunska étaient des civils ou des prisonniers de guerre ukrainiens. Les tuer pourrait être poursuivi par la Cour pénale internationale et considéré comme un crime de guerre en vertu du droit international humanitaire. En raison de leur nature systématique et généralisée, les tueries de Bucha pourraient également constituer des crimes contre l’humanité. La Russie n’a pas rejoint la CPI et il est peu probable qu’elle coopère à d’éventuelles affaires futures impliquant des soldats russes.

Les meurtres n’étaient pas des actes de violence aléatoires

Les victimes de la rue Yablunska ne sont pas mortes dans les tirs croisés entre les forces russes et ukrainiennes, et elles n’ont pas non plus été abattues par erreur dans le brouillard de la guerre. Notre enquête montre que les troupes russes les ont tués intentionnellement, apparemment dans le cadre d’une opération de « déblayage » systématique pour sécuriser le chemin vers la capitale. Des dizaines de civils ont été abattus. Dans d’autres cas, des hommes soupçonnés d’avoir des liens avec l’armée ukrainienne ont été arrêtés et exécutés.

Abandon dans la chaîne de commandement

Le lieutenant-colonel Artyom Gorodilov, le commandant du régiment à la tête du 234e, a supervisé les opérations de l’unité de parachutistes à Bucha. Les enquêteurs de Times ont obtenu des documents confirmant l’indicatif d’appel qu’il utilisait pour communiquer par radio avec ses troupes. Des caméras de sécurité le long de la rue Yablunska ont capturé une partie de ces conversations radio, établissant que le lieutenant-colonel Gorodilov commandait, et deux soldats du 234e qui ont servi à Bucha ont confirmé lors d’entretiens qu’il était là.

Après le retrait des troupes russes de la région de Kyiv, le lieutenant-colonel Gorodilov a été promu colonel en avril par le chef des forces aéroportées de l’époque, le colonel général Andrey Serdyukov. La cérémonie a eu lieu quelques jours après la diffusion des images choquantes de Bucha.

Ni le général Serdyukov ni le supérieur immédiat du colonel Gorodilov à l’époque, le général de division Sergey Chubarykin, n’ont annoncé publiquement d’enquête sur le carnage dans la ville malgré l’indignation mondiale suscitée par les images. En tant qu’officiers supérieurs, ils répondent en fin de compte des actions des forces sous leur commandement. En n’arrêtant ni en enquêtant sur les atrocités de Bucha, ils pourraient finalement en assumer la responsabilité.

Le ministère russe de la Défense, l’ambassade de Russie à Washington et le colonel Gorodilov n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le reportage a été fourni par Evan Colline, Ishaan Jhaveri et Julien Barnes. Traductions et recherches par Alexandre KorolevaOksana Nesterenko et Milana Mazaeva.