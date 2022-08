Prise en main du Realme 9i 5G – Actualités GSMArena.com

Realme a lancé le 9i en janvier et a suivi la version 5G la semaine dernière. Il propose des options de couleur Soulful Blue, Rocking Black et Metallica Gold, mais Realme ne vend actuellement que les deux derniers modèles, la variante bleue venant ultérieurement. Nous avons eu la chance de passer du temps avec la version Metallica Gold, alors voici nos impressions de première main.

Le Realme 9i 5G est livré dans une boîte de couleur jaune similaire à son homologue 4G, comprenant un étui de protection, un outil d’éjection de carte SIM, un câble USB-C, un adaptateur secteur 18 W et quelques documents.

Le Realme 9i 5G est construit autour d’un écran LCD FullHD + de 6,6 pouces protégé par Panda Glass. Realme annonce 400 nits de luminosité pour le panneau, soit 80 nits de moins que le modèle 4G, mais la société nous a dit que la luminosité maximale réelle atteindrait environ 600-700 nits dans des conditions lumineuses.

L’écran du 9i 5G est livré avec un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz et un taux de rafraîchissement d’écran de 90 Hz. Cependant, vous pouvez le régler sur 60 Hz pour économiser la batterie ou le laisser en mode Auto pour laisser l’algorithme de Realme ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement en fonction de l’application que vous utilisez.

Contrairement au 9i 4G, qui arbore un trou de perforation pour la caméra selfie, l’écran du 9i 5G a sa caméra frontale 8MP montée sur une encoche, qui en 2022 semble datée.

De l’autre côté, nous avons une couverture arrière plate affichant ce que Realme appelle un design de CD vintage, qui – vous l’avez bien deviné – est inspiré des disques compacts. Notre variante Metallica Gold est scintillante et blingy et réfléchit la lumière sous différents angles. Il a l’air cool, et comme il est brillant et réfléchissant, vous pouvez réellement vous voir en le regardant.

Cependant, le panneau est en polycarbonate et est sujet aux traces de doigts. Le smartphone est mince et léger, mais les cadres plats ne conviennent pas à tout le monde. Nous avons trouvé que la variante 4G avec une couverture arrière plus courbée était plus confortable.

Le panneau arrière abrite également une configuration à trois caméras, qui est une combinaison d’une caméra principale de 50MP rejointe par des unités portrait et macro. Ceux-ci ne sont pas placés à l’intérieur d’un îlot de caméra comme les caméras du 9i 4G et font osciller le 9i 5G lorsqu’il est utilisé sur une surface plane.

Cela dit, le placement des ports et des boutons sur le Realme 9i 5G est le même que sur le modèle 4G. Son cadre gauche comporte un triple emplacement pour carte (microSD + deux SIM 5G) et des touches de volume, avec le bouton d’alimentation situé sur le côté droit. La touche d’alimentation intègre le lecteur d’empreintes digitales, que nous avons trouvé rapide et précis pour déverrouiller le téléphone.

Au bas du Realme 9i 5G se trouve le port USB-C, flanqué du haut-parleur, du microphone et d’une prise casque 3,5 mm. Cependant, contrairement à son homologue 4G, le 9i 5G n’est pas livré avec des haut-parleurs stéréo.











Boutons et ports du Realme 9i 5G

À l’intérieur, nous avons le SoC Dimensity 810 associé à 4 Go ou 6 Go de RAM LPDDR4X. Le modèle 4 Go est livré avec 64 Go de stockage UFS 2.2, tandis que la version 6 Go dispose de 128 Go de stockage UFS 2.2 intégré. Les deux ont un emplacement pour carte microSD dédié pour l’extension de stockage jusqu’à 1 To, et ils prennent également en charge l’extension de RAM virtuelle, ce qui ne fait pratiquement aucune différence dans le monde réel.

Le Realme 9i 5G démarre Realme UI 3.0 basé sur Android 12 avec le correctif de sécurité Android de juillet 2022. Cependant, Realme a publié une mise à jour logicielle qui augmente le niveau de sécurité Android sur le 9i 5G jusqu’en août 2022.

L’expérience logicielle sur le Realme 9i 5G est similaire à celle que vous obtenez sur les autres smartphones Realme exécutant Realme UI 3.0. Et oui, cela recevra la mise à jour Android 13 puisque Realme nous a dit que le smartphone recevra deux ans de mises à jour de la version Android et trois ans de correctifs de sécurité.

L’ensemble du package est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, qui se charge plus lentement que la cellule de 5 000 mAh du 9i 4G (18 W contre 33 W). Vous pouvez vous diriger de cette façon pour vérifier les spécifications détaillées du Realme 9i 4G et du Realme 9i 5G.

Le modèle 4 Go/64 Go du Realme 9i 5G est au prix de 14 999 INR (190 $/190 €) et la variante 6 Go/128 Go à 16 999 INR (215 $/215 €). Les deux sont disponibles à l’achat sur le site officiel de l’entreprise.

Le Realme 9i 5G arrive à un moment en Inde où le pays se prépare au déploiement de la 5G, et un smartphone dans cette gamme de prix devrait certainement aider davantage de personnes à découvrir le réseau de nouvelle génération. Des données mobiles 5G abordables et une couverture réseau étendue joueront évidemment un rôle important pour attirer davantage d’utilisateurs dans le train 5G, mais cela ne sera possible que lorsque davantage de personnes pourront acheter des smartphones compatibles 5G.

Vous pouvez vous attendre à voir des smartphones 5G plus abordables de Realme et d’autres marques dans les mois à venir.