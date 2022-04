Prise en main du Oppo F21 Pro – Actualités GSMArena.com

Oppo a présenté il y a quelques jours la série F21 Pro, comprenant des modèles 4G et 5G. Les deux smartphones sont disponibles dans la teinte Cosmic Black, mais vous avez également la possibilité d’acheter la version 4G en couleur Sunset Orange et la variante 5G en couleur Rainbow Spectrum. Nous avons eu la chance de passer du temps avec le modèle Sunset Orange du Oppo F21 Pro 4G, voici donc nos premières impressions.

L’Oppo F21 Pro est livré dans une boîte de couleur bleue, comprenant un étui de protection, un outil d’éjection de carte SIM, un câble USB-C, un adaptateur 33W et les documents habituels.

L’Oppo F21 Pro contient un écran FullHD + AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz et une luminosité maximale de 600 nits. Il est protégé par Gorilla Glass 5 et dispose d’un lecteur d’empreintes digitales en dessous, que nous avons trouvé rapide et précis dans le peu de temps que nous avons passé avec le smartphone.

Le panneau a également un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie. Il utilise un capteur Sony IMX709 RGBW 32MP qui est l’un des plus grands points forts du smartphone et est le même capteur que nous avons sur le Reno7 Pro 5G plus cher.

Le F21 Pro est certifié Widevine L1, ce qui signifie qu’il peut diffuser des vidéos 1080p sur des applications OTT, y compris Amazon Prime Video. Le smartphone prend également en charge les codecs HDR10 et HLG, mais il ne peut pas lire les vidéos HDR sur YouTube. De plus, la mise en œuvre par Oppo du taux de rafraîchissement de l’écran sur le F21 Pro est assez étrange.

Le smartphone dispose de deux options de taux de rafraîchissement sous le Réglages > Taux de rafraîchissement de l’écran menu – Haut et Standard. Le premier augmente le taux de rafraîchissement à 90 Hz lorsque vous interagissez avec l’écran et revient à 60 Hz après quelques secondes d’inactivité (sauf dans l’application YouTube qui reste à 90 Hz tout au long). Cela devrait aider à économiser la batterie dans une certaine mesure lorsque vous lisez quelque chose ou regardez une vidéo.

Cependant, le mode Standard, qui est censé s’en tenir à 60 Hz dans tous les scénarios, augmente également le taux de rafraîchissement de l’écran à 90 Hz et fonctionne exactement de la même manière que le mode High. Nous avons contacté Oppo pour plus de clarté, mais nous n’avons pas encore reçu de réponse. Espérons que cela sera corrigé avec une future mise à jour.

Il convient également de mentionner qu’aucun de nos jeux de test standard, qui prennent en charge un gameplay à taux de rafraîchissement élevé, n’a fonctionné à 90 FPS sur l’Oppo F21 Pro. Ce n’est pas une surprise puisque le Reno7 Pro 5G plus cher n’a pas non plus joué ceux à un taux de rafraîchissement élevé.

Assez parlé de l’écran. Passant de l’autre côté de l’Oppo F21 Pro, nous avons un flash de logement d’île et trois caméras – 64MP primaire, 2MP de profondeur et 2MP microscope. Le dernier vous permet de prendre des photos ou des vidéos avec un grossissement de 15x ou 30x et est entouré d’Orbit Light pour éclairer uniformément la zone.

Mais ce n’est pas le seul but de l’Orbit Light. Il s’allume pour les appels entrants et les notifications d’applications et lorsque le F21 Pro est en charge. Il clignote également lorsque vous lancez un jeu, mais nous ne savons pas pourquoi quelqu’un voudrait cela. Vous pouvez ajuster les fonctionnalités d’Orbit Light en naviguant vers le F21 Pro. Réglages > Personnalisations > Lumière respiratoire menu.



Orbit Light autour de la caméra du microscope est allumé

Le panneau arrière de l’Oppo F21 Pro sur la version Cosmic Black est fabriqué avec la technologie Oppo Glow, tandis que le modèle Sunset Orange affiche un design Fibreless-Leather.

Oppo nous dit qu’il a utilisé du cuir grain de litchi pour le matériau de base car il est résistant à l’eau et à l’usure. Et cette conception donne non seulement au F21 Pro Sunset Orange un aspect haut de gamme, mais offre également une excellente prise en main, ajoutant à l’expérience globale. Sans oublier qu’il élimine le besoin d’utiliser un étui de protection pour éviter les rayures et les traces de doigts.

Nous aimons la conception générale et la construction de la version Oppo F21 Pro Sunset Orange. Il est suffisamment fin et solide. Et à 175 grammes, il était confortable pour une utilisation prolongée, mais les cadres plats, en polycarbonate, ne sont pas pour tout le monde. Le bouton d’alimentation et les touches de volume offrent une rétroaction décente.











Boutons et ports du Oppo F21 Pro

À l’intérieur, l’Oppo F21 Pro est équipé du SoC Snapdragon 680 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il n’y a pas d’autres options de mémoire disponibles en Inde, mais vous pouvez étendre le stockage jusqu’à 1 To via une carte microSD et la RAM virtuellement jusqu’à 5 Go, ce qui, selon notre expérience, ne fait pratiquement aucune différence dans le monde réel.

Le smartphone exécute ColorOS 12.1 basé sur Android 12 et le correctif de sécurité Android de mars 2022. Oppo a promis deux mises à jour de la version Android et jusqu’à quatre ans de mises à jour de sécurité pour le F21 Pro mais n’a pas révélé la fréquence de ces dernières.

Le logiciel de l’Oppo F21 Pro n’offre rien de différent de ce que possèdent de nombreux autres smartphones fonctionnant sous ColorOS 12.1. Cependant, il convient de noter que le retour haptique que nous obtenons sur les smartphones Oppo plus chers exécutant ColorOS 12, y compris le Reno7 Pro 5G, Find N et Find X5 Pro lors de l’exécution de différentes actions telles que la modification des niveaux de volume, n’est pas présent sur le F21 Pro. Ce n’est pas une surprise puisque la série F est au niveau inférieur, et Oppo nous a dit que cette fonctionnalité nécessite un moteur spécial que le F21 Pro n’a pas, donc ce n’est pas quelque chose qui peut être ajouté avec une future mise à jour logicielle.

Les performances de l’Oppo F21 Pro n’ont rien d’extraordinaire non plus. Le téléphone fonctionnait bien lors de la navigation dans l’interface utilisateur et de la navigation sur le Web, mais il y avait des moments où il bégayait, et vous ne devriez pas vous attendre à une expérience de jeu exceptionnelle avec les paramètres les plus élevés sur des jeux tels que COD et PUBG. Nous nous attendions à cela puisque le F21 Pro est alimenté par la puce Snapdragon 680, et nous avons eu une expérience similaire avec le Realme 9i ayant le même silicium Qualcomm à la barre.

L’ensemble du package est alimenté par une batterie de 4 500 mAh qui s’alimente via le port USB-C jusqu’à 33 W. Oppo dit que l’adaptateur 33W fourni peut remplir la cellule de plat à 100% en 60 minutes, mais lors de nos tests, il a fallu 1 heure et 20 minutes pour une charge complète.

L’Oppo F21 Pro, qui est un Reno7 4G renommé, est au prix de 22 999 INR (300 $ / 280 €) en Inde. Vous pouvez envisager de l’acheter si vous voulez un joli smartphone avec un panneau en cuir, mais n’oubliez pas qu’il existe des forfaits complets disponibles dans cette gamme de prix d’autres marques.