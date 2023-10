Prise en main du OnePlus 11R Solar Red

OnePlus a récemment lancé l’édition OnePlus 11R Solar Red en Inde. Ceci est similaire au OnePlus 11R standard avec des différences principalement esthétiques.

L’édition Solar Red a été initialement dévoilée en tant qu’édition spéciale Genshin Impact en Chine. Le Solar Red est essentiellement le même téléphone, sans l’emballage spécial et la personnalisation du logiciel.

La principale caractéristique de cette variante est le dos en cuir végétalien rouge saisissant, rempli d’une texture de cuir au milieu, d’un faux motif cousu et d’une texture nervurée sur les bords pour une meilleure adhérence.

Visuellement, le design est assez convaincant mais pas tellement en main. Le matériau est assez résistant et dur et n’a rien de la douceur du vrai cuir. Il n’aurait peut-être pas été difficile de fabriquer un matériau plus doux, mais cela le ferait également s’user plus rapidement et je ne suis pas sûr que le cuir végétalien ait la même patine séduisante que le vrai cuir.

Le reste du téléphone est identique au standard 11R en externe. Les côtés sont toujours en plastique brillant qui entoure également l’appareil photo. La façade a le même écran incurvé. Vue de face, l’édition Solar Red ne diffère pas des modèles standard.

L’histoire continue dans le logiciel puisque l’édition Solar Red n’a pas de fonctionnalités logicielles ni de personnalisations supplémentaires. Pas même un seul fond d’écran supplémentaire.

Il existe quelques différences sur le plan matériel. Le Solar Red est livré avec une étonnante mémoire système de 18 Go et 512 Go de stockage, tous deux supérieurs à ce que vous obtenez des autres couleurs.

Cependant, la mémoire de 18 Go est de la variété LPDDR5 plus lente, et non de la LPDDR5X trouvée sur les variantes 8 Go et 16 Go. Cela dit, il est peu probable que vous remarquiez la différence d’utilisation car la différence de bande passante mémoire maximale entre les deux est assez faible. Nous l’avons également remarqué lors des tests de performances, car il n’y avait aucune différence notable entre le Solar Red et les autres variantes.

Dans l’ensemble, rien de complètement inhabituel mais une option décente si vous voulez autre chose que le dos en verre habituel. Le OnePlus 11R Solar Red est désormais en vente en Inde au prix de 45 999 INR.