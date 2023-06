Prise en main du Motorola Razr 40 – Actualités GSMArena.com

Hier, Motorola a dévoilé sa prochaine génération de pliables – le Motorola Razr 40 Ultra et le Motorola Razr 40 – deux téléphones similaires dans leur essence, mais différents dans de nombreux aspects clés.

Le Motorola Razr 40 Ultra est déjà disponible en Europe et sera expédié en Amérique du Nord le 23 juin – nous avons la critique pour vous. Mais le Razr 40 est encore dans quelques mois.

Nous avons pu passer un peu de temps avec le Razr 40, alors voici nos premières impressions.

Le Motorola Razr 40 est derrière l’Ultra à plusieurs égards, mais pourrait en fait être plus attrayant en tant que coque pliable à clapet. La différence la plus notable est l’affichage de la couverture. Il fait moins de la moitié de la taille de l’écran de couverture du Razr 40 Ultra de 3,6 pouces à 1,5 pouces. La toile plus petite est bonne pour les notifications et ne sélectionne que l’interaction, mais elle a permis au Razr 40 d’emballer une batterie de 4 200 mAh 10 % plus grande.

À l’intérieur, les écrans ont la même taille à 6,9 pouces, mais le FHD + AMOLED du Razr 40 se rafraîchit légèrement plus lentement à 144 Hz. C’est toujours plus élevé que ce que la plupart de ses concurrents iront, donc nous ne le tiendrions pas contre le Razr 40.











Le Motorola Razr 40 et le Razr 40 Ultra

Maintenant, regardons le Motorola Razr 40 seul. Il se décline en trois couleurs distinctes : vert sauge, crème vanille et lilas d’été. Pas de Viva Magenta ici, du moins pour le moment.

Quelle que soit la couleur que vous choisissez, vous obtenez des panneaux en faux cuir, qui rendent le Razr 40 confortable à tenir et plus doux au toucher. Nous supposons également que le matériau semblable au cuir résistera mieux aux rayures que le verre.

Le cadre du Razr 40 est en aluminium de la série 7000 et il a une finition mate qui est à la fois belle et résistante aux empreintes digitales.

Le téléphone utilise la charnière en forme de larme de Motorola, qui peut prendre en charge le téléphone sous plusieurs angles (pour les selfies, calé pour regarder une vidéo, etc.).











Conception tout cuir

Le Motorola Razr 40 est classé IP52 – cela signifie qu’il est résistant à la poussière et peut résister aux gouttes d’eau. Motorola a dit qu’il enduisait l’intérieur contre l’humidité, donc à moins que vous ne le laissiez tomber dans la piscine, ça devrait aller.

Dans l’ensemble, le design légèrement incurvé du Razr 40 le rend confortable à tenir et la couche supérieure en cuir lui confère une surface douce et agréable au toucher. Le fait est qu’il n’y a rien de rasoir dans ce téléphone, peut-être que Motorola devrait reconsidérer le surnom pour quelque chose de plus approprié sur la sensation du téléphone.











Classé IP52

Aller avec un écran de couverture plus petit est sans doute le principal inconvénient du Razr 40 par rapport à son frère Ultra. L’écran de couverture est destiné à donner des informations visibles afin que vous puissiez décider si vous devez ouvrir le téléphone et utiliser l’écran plus grand ou non.

Celui du Razr 40 est intégré de la même manière que celui du Galaxy Z Flip4. Si vous avez besoin d’un écran de couverture plus grand – regardez l’Ultra – mais si vous êtes d’accord avec celui-ci, considérez que vous obtenez également une batterie plus grande.

Associé au chipset efficace Snapdragon 7 Gen 1, le bloc d’alimentation de 4 200 mAh a le potentiel de parcourir un long chemin avec une seule charge.











L’affichage de couverture dépouillé

Alors, considérez ce que Motorola a fait avec le Razr 40. Il est presque aussi performant que l’Ultra, mais est sans doute plus élégant et durera plus longtemps avec une charge. Et, le Razr 40 sapera le Razr Ultra et le Galaxy Z Flip4 d’une certaine marge lorsqu’il sera enfin mis en vente, ce qui pourrait en faire une passerelle vers les pliables à clapet pour les masses.

Il est peut-être un peu tôt pour comparer le Motorola Razr 40 au V3 d’origine, mais cela pourrait certainement être un gagnant moderne pour Motorola.