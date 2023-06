Prise en main du Motorola Edge 40 Viva Magenta

Cette semaine était consacrée aux nouveaux pliables de la série Motorola Razr, mais un autre téléphone à dalle a été annoncé à leurs côtés – le Motorola Edge 40 en Viva Magenta. Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, Viva Magenta est le Couleur Pantone de l’année pour 2023 et Motorola a intégré la teinte vibrante sur plusieurs de ses smartphones cette année, y compris le Motorola Edge 30 Fusion et le tout nouveau Razr 40 Ulta alias Razr + aux États-Unis. Ce sont nos premières impressions du Motorola Edge 40 en Viva Magenta.

Dire que la couleur Viva Magenta sur l’Edge 40 pop serait un euphémisme et les photos ne rendent pas justice à son dynamisme. Le partenariat entre Motorola et Pantone ne cesse de croître avec chaque nouvelle version de téléphone et nous devons admettre que les deux marques font un travail remarquable jusqu’à présent.

Le dos en similicuir de l’Edge 40 offre une belle texture adhérente et la couleur Viva Magenta est étendue à presque tous les coins de l’appareil. Même les lignes d’antenne, les anneaux de caméra et le port USB-C en bas présentent la nuance de rouge vibrante.

Vous pouvez également remarquer le timbre Pantone distinct en bas indiquant la couleur exclusive du téléphone. Edge 40 Viva Magenta est également livré avec des fonds d’écran et des éléments d’interface utilisateur de couleur assortie grâce à Merial You d’Android.

Si vous souhaitez acheter un Viva Magenta Edge 40, il vous coûtera 600 € / 530 £, soit autant que les autres options de couleur disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur le Motorola Edge 40 dans notre article détaillé. revue que nous avons publiée le mois dernier.