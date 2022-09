Prise en main du Motorola Edge 30 Neo

Motorola a annoncé un trio de nouveaux téléphones de la série Edge 30 plus tôt dans la journée et nous avons eu la chance de passer du temps avec le Motorola Edge 30 Neo. Voici nos premières impressions.

Le téléphone est léger dans la main, ce qui n’est pas une mauvaise chose. Bien qu’il soit fabriqué à partir de plastique, le Moto Edge 30 Neo semble solide et le dos a un joli revêtement givré qui résiste aux taches. Le dos se rétrécit également sur les côtés, ce qui contribue à la sensation de prise en main.

Edge 30 Neo est le premier téléphone à bénéficier du partenariat nouvellement formé entre Motorola et Pantone et il est disponible en quatre options de couleur : Aqua Foam, Ice Palace, Black Onyx et Veri Peri. Cette dernière est la couleur Pantone de l’année 2022 et elle se démarque des autres par sa teinte violette vibrante.

L’écran OLED de 6,28 pouces est assez gérable même d’une seule main et le taux de rafraîchissement de 120 Hz aide l’interface utilisateur et les applications à se sentir plus vives. Le côté droit contient les touches d’alimentation et de volume tandis que le côté gauche ne contient aucun bouton ni découpe. Il y a un seul haut-parleur en bas à côté du port USB-C et de l’emplacement SIM.

Edge 30 Neo utilise le chipset Qualcomm Snapdragon 695 et vous obtenez 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Cette puce milieu de gamme a fait ses preuves au fil du temps et on peut s’attendre à de solides performances dans les tâches quotidiennes.

L’arrière comporte une caméra principale de 64MP avec OIS et un module ultra large de 13MP – une configuration de caméra assez basique pour 2022. Nous nous assurerons de tester son fonctionnement dans notre examen complet.

Une autre fonctionnalité intéressante est l’anneau LED autour de l’îlot de la caméra qui vous avertit des notifications entrantes. Il y a un module frontal de 32MP pour les selfies logé dans une découpe perforée sur l’écran.

L’interface logicielle est MyUX sur Android 12, qui ressemble à n’importe quel autre téléphone Motorola de l’année dernière. Motorola a opté pour une batterie de 4 020 mAh avec une charge filaire de 68 W et vous bénéficiez également d’une charge sans fil à bord.

C’est tout ce que nous avons pour aujourd’hui. Nous espérons obtenir bientôt une unité au bureau afin de pouvoir donner à l’Edge 30 Neo le traitement de révision complet.