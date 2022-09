Prise en main du Huawei nova 10 Pro

Le Huawei nova 10 Pro a fait ses débuts en Chine en juillet, mais il est maintenant officiellement disponible en Europe. Nous devons passer quelques heures avec le nouvel arrivant et avoir une expérience pratique à regarder.

Le Huawei nova 10 Pro met l’accent sur les appareils photo, comme vous pouvez le constater par leur nombre – il y en a deux à l’avant avec un selfie ultra large de 60MP et un tireur de selfie portrait de 8MP. De l’autre côté, nous en obtenons trois autres si nous incluons le capteur de profondeur 2MP – un tireur grand angle 50MP et un ultra large 8MP font le travail réel.









Huawei Nova 10 Pro

Les photos de la bosse proéminente de la caméra du nova 10 Pro ne lui rendent pas justice. Vous devez voir cette chose en personne – c’est un élément en deux parties avec différents niveaux de hauteur. C’est une belle touche et nous aimons l’accent doré pas si subtil, Huawei l’appelle un anneau d’orbite d’étoile et c’est flashy.

La couleur argentée du panneau arrière du téléphone est également flashy. Il prend différentes couleurs d’accent de son environnement et peut parfois finir par avoir l’air violet.









La grosse bosse de la caméra

Malgré ses 191g, le Huawei nova 10 Pro semble léger. Cela pourrait être dû à un bon équilibre, ou il se peut que notre perception soit modifiée par la manipulation de trop de téléphones énormes des camps Pro Max et Ultra.

L’écran est charmant. Il s’agit d’un OLED de 6,78 pouces avec des couleurs et un contraste corsés, un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz et une luminosité élevée. Les bords ont une courbure très prononcée et l’écran déborde sur les côtés.

Avant d’en venir aux caméras, parlons de l’autre caractéristique clé du Huawei nova 10 Pro – la batterie et plus important encore – la charge. La cellule est une unité de 4 500 mAh et prend en charge une charge de 100 W qui vous fera passer de 20 % à 80 % en seulement 10 minutes. Nous avons testé cela et c’est juste pour l’argent. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est le fait que le téléphone n’est pas devenu trop chaud au cours du processus.

Une autre grande chose? Le chargeur 100W est livré dans la boîte, ce qui devient encore plus rare de nos jours.









Prise en main du Huawei nova 10 Pro

Bon, regardons les caméras. L’appareil photo principal de 50 mégapixels passe à des images fixes de 12 mégapixels et peut faire double emploi en tant que substitut de téléobjectif 5x. L’objectif devant le capteur est une unité de 27 mm f/1,8, qui fait partie des objectifs « larges » les plus étroits, bien qu’il soit toujours considéré comme un grand angle standard. Le soi-disant ultra large est également sur le spectre plus étroit pour son type à 16 mm. Il s’agit d’un capteur à focale fixe avec un objectif f/2.2 à l’avant.

Côté selfie, on a deux capteurs, mais quatre modes. L’unité 60MP mesure 17 mm de large, donc encore une fois, un ultra large, et peut filmer en 0,7x (17 mm) ou 1x (24 mm) – les deux ont un aspect grand angle. L’autre appareil photo selfie est le tireur « portrait » de 8 MP, qui peut faire à la fois son mode natif de 52 mm et un mode zoomé de 130 mm qui, selon nous, ne devrait jamais être utilisé.

Nous réserverons notre jugement formel pour l’examen complet, mais nous partagerons quelques réflexions rapides sur les images ci-dessous. L’appareil photo principal capture des images contrastées avec des ombres profondes et des hautes lumières bien exposées. Il y a de légers halos où les reflets tombent dans les ombres, signe d’un algorithme HDR trop agressif. Les couleurs sont naturelles, un peu tamisées. Il n’y a pas de bruit du tout dans les photos de l’appareil photo principal et un peu de netteté, un peu trop en fait.









Caméra grand angle

L’ultra large monté à l’arrière poursuit la tendance avec la netteté excessive et la reproduction naturelle des couleurs, mais il ne repousse pas autant les ombres. Il a également une approche différente de la balance des blancs.









Caméra ultra grand angle

Les selfies hors caméra de 17 mm de la caméra frontale de 60 MP sont excellents. La plage dynamique est superbe et les détails sont abondants et non altérés par la réduction du bruit et la netteté excessive. Super truc.

L’image agrandie du même appareil photo masque bien l’effet de zoom numérique et conserve les bonnes qualités du premier cliché.









Caméra selfie ultra grand angle

Les selfies de la caméra portrait ont besoin de travail et nous réitérons – vous devez utiliser l’option de zoom maximum – ce n’est pas un bon look pour personne.









Appareil photo pour selfies portraits