Prise en main d’iQOO Z6 Pro – Actualités GSMArena.com

iQOO a présenté le Z6 Pro en avril, ce qui en fait le premier smartphone de la série Z à porter le surnom de Pro. Nous avons eu la chance de passer du temps avec iQOO Z6 Pro, et voici nos premières impressions.

L’iQOO Z6 Pro est livré dans une boîte de vente au détail avec un design similaire aux packages de vente au détail plus premium de la série iQOO 9, mais avec un encombrement réduit. Il comprend un outil d’éjection de carte SIM, un étui de protection, des documents, un câble USB-C et, étonnamment, un adaptateur secteur de 80 W (le téléphone ne va pas si vite).

L’iQOO Z6 Pro arbore un écran FullHD + AMOLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 1 300 nits. Il est protégé par Panda Glass et dispose d’un scanner d’empreintes digitales en dessous, ce qui est assez rapide et précis.

L’écran a une encoche pour le jeu de tir selfie 16MP, qui semble daté de 2022 à ce prix. Même le Z5 de l’année dernière avait un trou de perforation centré, donnant au smartphone un look plus moderne. Il est venu avec un écran LCD de luminosité maximale inférieure (650 nits), mais avait un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il convient également de mentionner que le Z5 comportait des haut-parleurs stéréo que le Z6 Pro n’a pas.

Cela dit, l’iQOO Z6 Pro est certifié Widevine L1, permettant le streaming vidéo 1080p sur les applications OTT. Il prend également en charge les codecs HDR10, HDR10+ et HLG, mais ne lit pas les vidéos HDR sur YouTube. iQOO nous a dit qu’il travaillait pour résoudre ce problème et qu’une mise à jour OTA serait bientôt publiée.

En ce qui concerne la mise en œuvre du taux de rafraîchissement de l’écran, vous obtenez trois options sous le Réglages > Affichage et luminosité > Taux de rafraîchissement de l’écran menu – 60Hz, 90Hz et Smart Switch.

La première option maintient le taux de rafraîchissement de l’écran verrouillé à 60 Hz, tandis que les deux autres fonctionnent de la même manière avec la plupart des applications. Ils augmentent le taux de rafraîchissement à 90 Hz lorsque vous interagissez avec l’écran et le ramènent à 60 Hz après quelques secondes d’inactivité. La seule différence que nous avons trouvée était dans l’application YouTube, qui reste à 60 Hz tout le temps en mode Smart Switch mais se rafraîchit en mode 90 Hz lorsque le mode 90 Hz est activé.

Certaines applications, notamment Google Chrome, Google Photos, Quora et GSMArena, restent également à 60 Hz en permanence en mode Smart Switch. Donc, si vous voulez l’expérience de défilement la plus fluide possible, le mode 90 Hz est votre meilleur pari. Mais notez qu’aucune de ces options de taux de rafraîchissement ne permet le jeu HRR.

Passant de l’autre côté de l’iQOO Z6 Pro, nous avons un îlot de caméra recouvert d’une plaque en plastique occupant plus de la moitié de la largeur du smartphone. Il a un flash LED et deux grands cercles, avec trois caméras. Le premier abrite la caméra principale 64MP, tandis que l’autre héberge les unités macro ultra-larges 8MP et 2MP. Contrairement à l’appareil photo principal du Z5, qui peut enregistrer des vidéos 4K à 60 ips, le tireur principal du Z6 Pro ne peut enregistrer qu’en 4K jusqu’à 30 ips.

Le grand îlot de caméra fait osciller le téléphone sur des surfaces planes, et le boîtier fourni ne le répare pas vraiment.

Le panneau arrière de l’iQOO Z6 Pro lui-même est au fini mat et agréable au toucher sur notre version Legion Sky. Il comporte le logo iQOO en bas et n’a pratiquement pas attiré de traces d’empreintes digitales lors de notre utilisation.

La construction globale de l’iQOO Z6 Pro est correcte, le bouton d’alimentation et la bascule du volume étant suffisamment cliquables. L’haptique du smartphone est bonne, mais rien d’extraordinaire.









Boutons et port d’iQOO Z6 Pro

Le Z6 Pro a le SoC Snapdragon 778G sous le capot – la même puce qui a alimenté le Z5 de l’année dernière. Notre unité est livrée avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais il existe deux autres configurations de mémoire : 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go.

Aucun d’entre eux n’a d’emplacement pour carte microSD pour l’extension de stockage, mais ils sont livrés avec la fonction de RAM étendue, permettant une extension de RAM virtuelle jusqu’à 2 Go sur le modèle de 6 Go de RAM et 4 Go sur les variantes de 8 Go et 12 Go de RAM. D’après notre expérience, l’activation de cette fonctionnalité ne fait pratiquement aucune différence dans le monde réel au-delà de la réduction de votre stockage disponible.

Sur le plan logiciel, nous avons Android 12 avec FuntouchOS 12 en plus, ce qui n’est pas trop différent de ce que vous obtenez sur les autres smartphones iQOO exécutant cette version de FuntouchOS. Cela signifie également que l’iQOO Z6 Pro est préinstallé avec plusieurs applications tierces, mais heureusement, la majorité d’entre elles peuvent être désinstallées.

Les performances réelles de l’iQOO Z6 Pro n’étaient pas aussi fluides que l’iQOO Z5 que nous avons essayé l’année dernière avec la même configuration de puce et de mémoire. Même ses scores de référence étaient inférieurs à ceux du Z5. Le smartphone bégayait parfois lors d’une utilisation régulière, mais fonctionnait mieux lorsqu’il s’agissait de jeux. Nous espérons que les futurs OTA apporteront quelques améliorations au Z6 Pro.

Maintenir le téléphone en marche est une batterie de 4 700 mAh avec prise en charge de charge de 66 W, annoncée pour passer de 1 % à 50 % en 18 minutes. Lors de nos tests, l’iQOO Z6 Pro est passé de plat à 50 % en 25 minutes, 59 % en 30 minutes et 100 % en une heure avec l’adaptateur 80 W fourni. La batterie nous a duré une journée d’utilisation modérée – y compris une heure de jeu – lorsqu’elle est connectée au Wi-Fi et que le taux de rafraîchissement de l’écran est réglé sur 90 Hz.

Le modèle de base de l’iQOO Z6 Pro avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est au prix de 23 999 INR (310 $/290 €) en Inde, tandis que les variantes 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go sont au prix de 24 999 INR (320 $/300 €) et 28 999 INR (375 $/350 €), respectivement.

Si tout cela vous semble familier, c’est parce que le vivo T1 Pro annoncé le mois dernier en Inde est une version de l’iQOO Z6 Pro, au même prix. La seule différence est que le T1 Pro n’est pas disponible dans une configuration de 12 Go/256 Go.

Au moment d’écrire ces lignes, l’iQOO Z5 de l’année dernière est au prix de 23 990 INR (308 $ / 288 €) pour la variante de base 8 Go / 128 Go, tandis que le modèle 12 Go / 256 Go, lancé à 29 990 INR (385 $ / 360 €) et actuellement au prix de 32 990 INR (425 $/400 €), est en rupture de stock. Il offre un écran à taux de rafraîchissement plus élevé, une prise casque 3,5 mm, des haut-parleurs stéréo et une batterie plus grande (5 000 mAh contre 4 700 mAh), mais n’a pas d’écran AMOLED avec lecteur d’empreintes digitales intégré et est plus lent à charger (66 W contre 44 W). ).

Parmi les autres smartphones alimentés par Snapdragon 778G du groupe BBK en Inde, citons le Realme GT Master Edition de l’année dernière et le Realme 9 5G Speed ​​Edition dévoilé il y a quelques mois, ce dernier étant le plus abordable, à partir de 19 999 INR (260 $ / 240 €). ). Vous pouvez vous diriger de cette façon pour voir comment l’iQOO Z6 Pro se compare à la Realme GT Master Edition et à la Realme 9 5G Speed ​​Edition en termes de spécifications.