Prise en main d’Infinix Note 12 VIP

Introduction

Ce n’est pas tous les jours que nous recevons un téléphone avec un nom VIP en son nom, ici au siège. Mais dans le cas de l’Infinix Note 12 VIP, il aurait peut-être été préférable de l’appeler simplement Note 120. Ou 120 + 108. Expliquons-nous.

L’Infinix Note 12 VIP se concentre sur trois choses : une charge rapide, un taux de rafraîchissement rapide de l’écran et les performances de l’appareil photo. La charge exploite une bête de 120 W d’un chargeur qui peut, sur papier, faire le 0% à 100% en seulement 17 minutes.

En ce qui concerne l’affichage, l’Infinix Note 12 VIP met tout en œuvre avec un AMOLED 10 bits 1080x2400px de 6,7 pouces avec 1 milliard de couleurs, 700 nits de luminosité et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Caractéristiques VIP d’Infinix Note 12 en un coup d’œil :

Corps: 163,5 x 76,7 x 7,9 mm, 199 g ; Façade en verre, dos en verre, cadre en plastique.

163,5 x 76,7 x 7,9 mm, 199 g ; Façade en verre, dos en verre, cadre en plastique. Affichage: AMOLED 6,70″, couleurs 1B, 120 Hz, 700 nits (crête), résolution 1080x2400px, format 20:9, 393ppi.

AMOLED 6,70″, couleurs 1B, 120 Hz, 700 nits (crête), résolution 1080x2400px, format 20:9, 393ppi. Jeu de puces : Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) : Octa-core (2×2,05 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC2.

Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) : Octa-core (2×2,05 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC2. Mémoire: 256 Go 8 Go de RAM ; UFS 2.2 ; microSDXC (emplacement dédié).

256 Go 8 Go de RAM ; UFS 2.2 ; microSDXC (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : Android 12, XOS 10.5.

Android 12, XOS 10.5. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f/1.8, 1/1.67″, 0.64µm, PDAF, Laser AF ; Ultra grand angle : 13mm f/2.2; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 108 MP, f/1.8, 1/1.67″, 0.64µm, PDAF, Laser AF ; : 13mm f/2.2; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, (large), 1/2,76″, 1,12 µm.

16 MP, (large), 1/2,76″, 1,12 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected] ; Caméra frontale : [email protected], [email protected]

: [email protected], [email protected] ; : [email protected], [email protected] La batterie: 4500 mAh ; Charge rapide 120W, 100% en 17 min.

4500 mAh ; Charge rapide 120W, 100% en 17 min. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC ; Radio FM; Prise jack 3,5 mm.

Enfin, l’Infinix Note 12 VIP contient un appareil photo principal de 108 MP qui combine 9 pixels en 1 pour une image résultante de 12 MP, ou peut prendre des photos pleine résolution de 108 MP. Il est soutenu par un ultra large 13MP avec autofocus, un capteur de profondeur 2MP et un selfie 16MP doté de son propre flash LED. Nous les examinerons également.

Pour compléter la fiche technique, nous avons une batterie de 4 500 mAh, un chipset MediaTek Helio G96, 8 Go de RAM pouvant être étendue en utilisant jusqu’à 5 Go à partir du stockage de 256 Go et Android 12 avec le XOS d’Infinix en plus. Enfin, quelques touches agréables, comme la prise casque 3,5 mm et les haut-parleurs stéréo.

L’expérience de vente au détail dépend du nom VIP. Les accessoires attendus sont tous là – des écouteurs, un étui gratuit, un chargeur 120 W incroyablement compact et un câble USB.

Ensuite, vous avez quelques subtilités supplémentaires qu’Infinix a ajoutées – un protecteur d’écran en plastique, un mélange d’autocollants, un outil d’éjection de carte SIM et un bon pour un XGold à dépenser dans le XClub d’Infinix. Pas mal pour 300 $.

Alors, parlons maintenant du téléphone lui-même.

Conception et qualité de construction

L’Infinix Note 12 VIP est droit, carré et plat. Le panneau arrière est plat, les côtés sont plats et l’écran est presque entièrement plat, à l’exception d’une très légère courbe sur les bords. La surface sur les côtés est brillante et sa couleur est assortie au panneau arrière, qui a une finition mate.

Malgré la différence de finition de surface, l’Infinix Note 12 VIP est un téléphone glissant si vous l’utilisez sans l’étui fourni. En revanche, le téléphone tient confortablement dans la main. Il est bien équilibré, il ne semble pas trop gros, même s’il ne s’agit certainement pas d’un téléphone compact.

Un peu moins de 200 g, ce n’est pas léger non plus, mais ce n’est pas le plus lourd qui soit. Et lorsque vous le prenez en main, l’Infinix Note 12 VIP semble plus léger que prévu.

L’affichage est impressionnant. Il est entouré de minces cadres et la caméra perforée ne mange pas trop dedans. Le panneau est assez lumineux, mais n’est pas aussi bon que les écrans OLED phares en plein soleil.

Le contraste du panneau ressort. Les couleurs sont très profondes et percutantes, ce qui en fait un plaisir de consommer du multimédia sur cet écran. Il y a une teinte bleue perceptible que les utilisateurs les plus attentifs remarqueront immédiatement, et ce n’est pas quelque chose que vous pouvez corriger en raison des options de réglage limitées.

Par défaut, le téléphone est configuré pour basculer automatiquement entre 60 Hz et 120 Hz. Le comportement automatique a favorisé 60 Hz, ce qui semble saccadé pour ceux gâtés par les écrans modernes à taux de rafraîchissement élevé. En approfondissant les paramètres, nous avons trouvé Ultra Touch, qui peut ajuster davantage l’écran pour un balayage et une vitesse de mouvement plus rapides. Régler les deux sur Rapide a rendu l’Infinix Note 12 VIP infiniment plus fluide.

Quelques mots sur XOS 10, qui repose sur Android 12. Il regorge de fonctionnalités et d’options. Peut-être même massivement. De nombreuses applications incluses pourraient également être considérées comme des bloatwares, car Infinix a inclus un grand nombre d’applications propriétaires et tierces, souvent avec des ensembles de fonctionnalités qui se chevauchent.

Plus important encore, XOS 10 fonctionne en douceur, sans hoquet ni bégaiement malgré l’afflux d’applications. Infinix a donc plutôt bien fait son travail dans le département de l’interface utilisateur personnalisée. Et quand on dit coutume, on veut dire coutume.

À partir de l’écran de verrouillage, vous obtenez un service Magazine en option. Au-delà de cela, l’écran de l’horloge est également affecté par le puissant support de thème, qui comprend des éléments tels que des diaporamas vidéo, des polices personnalisées, ainsi qu’un référentiel de thèmes en ligne sous la forme d’une application XTheme distincte.

Le système d’exploitation contient toutes les fonctionnalités dont vous auriez besoin, y compris des fonctionnalités telles qu’un affichage permanent, un gestionnaire d’alimentation qui gère l’utilisation de la RAM, un moteur de thème, une radio FM, un scanner de code, une boussole, la liste est longue.

L’unité que nous testons est livrée avec un MediaTek Helio G96 – avec un processeur octa-core avec deux cœurs Cortex-A76 à 2,05 GHz et six cœurs Cortex-A55 à 2,0 GHz. Il y a 8 Go de RAM qui peuvent être étendus en utilisant jusqu’à 5 Go à partir du stockage de 256 Go.

Nous avons testé cette puce en détail dans notre revue Infinix Note 11 Pro.

Caméra

Ce n’est que le deuxième téléphone Infinix à dépasser 64MP sur son appareil photo principal, l’autre est le Zero X Pro, également avec un appareil photo principal similaire de 108MP. Le capteur de ce téléphone est différent, légèrement plus grand. Et il est associé à un ensemble différent de caméras.

Sur le Note 12 VIP, nous obtenons un appareil photo ultra large 13MP f/2.2 avec autofocus, un capteur de profondeur 2MP (qui ne contribue presque rien) et un tireur selfie à mise au point fixe 16MP f/2.4. Il n’y a pas de caméra zoom dédiée, mais le 108MP permet des cultures 2x de qualité décente.

Les clichés 12MP à pixels de l’Infinix Note 12 VIP sont bons. Les couleurs penchent davantage vers le naturel et nous avons rarement obtenu un résultat exagéré. La balance des blancs est légèrement froide et il y a un fluage de bleu et de cyan dans les blancs.

Le détail est correct, mais une grande partie a été sacrifiée par l’algorithme de réduction du bruit. Infinix a évité le bruit comme la peste, il n’y en a aucune trace, ce qui signifie malheureusement que beaucoup de détails fins sont perdus. Il y a beaucoup de netteté pour ramener les détails, mais le résultat est des photos trop traitées. Pourtant, si vous aimez vos images sans bruit, celles-ci ont l’air de la partie.

Le capteur est suffisamment grand pour offrir un bon niveau de flou d’arrière-plan, surtout si votre sujet est proche de l’appareil photo.











Images de la caméra principale – 12MP

Voici un aperçu de la même scène, prise avec le 12MP par défaut et le 108MP complet. La prise de vue en pleine résolution semble avoir perdu son effet HDR et nous voyons des reflets soufflés. L’affûtage multi-images a également disparu, laissant des textures molles et mal définies dans le fruit. Et, le téléphone était sensiblement plus lent à prendre la photo. Nous éviterions ce mode car il n’offre vraiment pas assez d’avantages pour justifier les compromis.







Appareil photo principal – 12MP contre 108MP

Nous éviterions également d’utiliser le zoom numérique 2x. Sa quantité impie de sur-affûtage rend les choses assez horribles.









Appareil photo principal – zoom numérique 2x

La caméra ultra-large est aléatoire. Une photo est nette, tandis que l’autre ne l’est pas. Et l’appareil photo ne peut faire face à aucune sorte de reflets dans le cadre (remarquez les blancs soufflés dans les deux images).







Caméra ultra large

Le thème de la plage dynamique médiocre se poursuit avec la caméra selfie, mais à part cela, nous donnerions une bonne note à celui-ci. Il est large, fidèle aux couleurs et très détaillé. Cet appareil photo est également plus tolérant au bruit, permettant à une texture de visage subtile d’apparaître dans l’image résultante. Son flash dédié est également très puissant, ce qui devrait aider pour ces selfies de barre. C’est tellement fort que le processus même de prise de photo est un peu inconfortable.













Appareil photo pour selfies

Mise en charge

D’accord, nous arrivons maintenant à la viande de l’Infinix Note 12 VIP – la charge. Infinix affirme que la batterie de 4 500 mAh du Note 12 VIP peut passer de 0 % à pleine en seulement 17 minutes. Sa technologie Hyper Charge de 120 W repose sur une batterie à double cellule dans le téléphone et une pompe de charge double pour mettre la charge efficacement.

Et, il y a 103 fonctions de protection à l’intérieur du téléphone pour protéger ce processus. 18 systèmes supplémentaires de surveillance de la température en temps réel garantissent que la batterie ne chauffe pas excessivement, ce qui permet à Infinix de garantir jusqu’à 800 cycles de charge avec ce téléphone.

Nous avons vidé le téléphone à 0% et l’avons rechargé plusieurs fois. Dans aucun d’entre eux, le téléphone n’a considérablement chauffé pendant la charge. Il faisait seulement chaud, jamais chaud.

Cependant, nous n’avons pas pu atteindre les 17 minutes revendiquées par Infinix, nous n’irions qu’à 88 % à ce stade. Au cours de nos tests, nous avons obtenu une moyenne de 22 minutes pour une charge complète, ce qui est toujours très impressionnant. Le téléphone le plus rapide que nous ayons testé à ce jour l’a fait en 16 minutes, en utilisant un chargeur jusqu’à 150 W. Les Xiaomi 12 Pro et 11T Pro de 120 W l’ont fait en 21 minutes.

Emballer

Pour clore les choses, l’Infinix Note 12 VIP est un excellent téléphone polyvalent. Son design épuré correspond bien à sa bonne qualité de construction, il est très bien emballé et il fonctionne très bien.

Vous obtiendrez une bonne autonomie de la batterie, nous n’en doutons pas, mais plus important encore, vous obtiendrez une superbe charge, grâce à l’Hyper Charge de 120 W. Les images de la caméra principale sont assez bonnes, tout comme les selfies. Alors que l’affichage est solide aussi.

Le VIP Infinix Note 12 sera bientôt disponible dans certaines régions à 300 $. Vous pouvez visiter le site officielqui vous guidera vers un magasin près de chez vous.