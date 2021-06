Prise en main des Pixel Buds A-Series – Actualités GSMArena.com

Google vient de lancer ses Pixel Buds A-Series, une version plus économique des Pixel Buds lancés avec le Pixel 5 en 2020. Le résultat est un produit très similaire en termes de poids, de taille, d’ajustement, de son et de matériel, mais avec quelques différences clés et un prix beaucoup plus bas de 99 $.

Que perdez-vous exactement si vous voulez économiser 80 $ ? En termes simples, les Buds A-Series n’ont pas de charge sans fil et ne disposent pas des fonctionnalités expérimentales « Alertes d’attention ». Tout le reste est le même sur le papier et toutes les fonctionnalités sont toujours là.



Pixel Bud (2020) à gauche, Pixel Bud A-Series à droite

Vous obtenez toujours des commandes tactiles sur chaque Bud, et vous pouvez toujours utiliser l’un ou l’autre Bud seul si vous le souhaitez. Les commandes mains libres « Hey Google » fonctionnent de la même manière, et la détection intra-auriculaire est également présente. Voyons ce qu’il y a dans la boîte.

Les Pixel Buds A-Series comprennent trois tailles d’embouts auriculaires, un câble de chargement USB-A vers USB-C et un guide de démarrage rapide. Sur une note plus détaillée, l’emballage est construit avec un couvercle rabattable qui cherche à réduire une partie des coûts de production.

Ces écouteurs ont une apparence et une sensation identiques aux Pixel Buds 2020. Avec les têtes à l’intérieur, le boîtier pèse 53 g, ce qui permet une réduction de poids de 8 grammes sans la bobine de charge sans fil. Chaque Bud ne pèse que 5 grammes.

Le boîtier de la série A est également plus court de quelques millimètres. Les Buds et leur ajustement sont par ailleurs identiques aux Pixel Buds (2020). Au lieu de deux indicateurs LED comme sur les Pixel Buds, la série A n’a qu’une seule LED qui passe du blanc à l’ambre lorsque la durée de vie de la batterie des Buds est faible.

Les Pixel Buds A-Series rendent désormais l’offre de Google plus abordable que les AirPod d’entrée de gamme d’Apple, qui commencent à 159 $. Que pensez-vous des nouveaux Pixel Buds A-Series ? Voulez-vous que nous les examinions ?