Prise en main des Nokia X30 5G, C31 et T21

Nous avons eu la chance d’avoir le Nokia G60 5G au bureau juste à temps pour faire un déballage, mais nous avons également pu mettre la main sur les autres nouveaux appareils de Nokia à l’IFA 2022 à Berlin. Alors sans plus tarder, voici un aperçu des smartphones Nokia X30 5G et Nokia C31, et de la tablette Nokia T21.

Nokia X30 5G

Le Nokia X30 5G est l’offre actuelle la plus haut de gamme de la société, ce qui est immédiatement évident par l’inclusion d’un panneau OLED – le premier sur un téléphone Nokia depuis le 9 PureView de 2019.

L’écran est un panneau 1080x2400px de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 700 nits. Il est recouvert de Gorilla Glass Victus. Étant un OLED, l’écran a accueilli un scanner d’empreintes digitales.

Le téléphone dispose d’un cadre en métal, mais il est composé à 100 % d’aluminium recyclé, tandis que le panneau arrière en plastique utilise 65 % de matériaux recyclés.









Nokia X30 5G

Il y a deux caméras à l’arrière du Nokia X30 5G – un capteur 50MP 1/1,56″ avec un objectif large f/1,8 stabilisé optiquement et un ultra large 13MP 1/3,06″ avec un objectif f/2,4.

La paire de caméras est également dotée d’une protection Gorillas Glass de la variété DX+.

La caméra selfie a un capteur 16MP et pas de mise au point automatique.









Le Nokia X30 5G et son appareil photo principal de 50MP

Le Nokia X30 5G est alimenté par un chipset Snapdragon 695 5G de 6 nm avec un choix de 6 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go (UFS 2.2) ou 256 Go (UFS 3.0) de stockage, extensible via le slot microSDXC.

La promesse 3-3-3 de Nokia couvre le X30 5G, ce qui signifie que les futurs propriétaires bénéficieront de 3 ans de mises à jour du système d’exploitation et de correctifs de sécurité, ainsi que d’une garantie de 3 ans. Cela signifie que le Nokia X30 5G est couvert au moins jusqu’à Android 15.

Le téléphone repose sur une batterie de 4 200 mAh avec une charge de 33 W. Nokia affirme que la batterie conservera sa santé pendant au moins 800 cycles.













Un regard sous tous les angles

Conformément aux matériaux recyclés utilisés dans le corps, le Nokia X30 5G est livré dans une boîte plus petite composée à 94 % de papier recyclé. À côté du téléphone, vous obtiendrez un câble USB, mais pas de chargeur ni d’étui.

Une friandise intéressante est la cote IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Il y a aussi un blaster IR – chouette !









Nokia X30 5G

Le Nokia X30 5G est déployé dans le monde entier à partir d’aujourd’hui avec un prix de base de 530 € (530 $ / 42 000 ₹). Vous pourrez choisir entre les coloris Cloudy Blue ou Ice White.

Nokia C31

Passons à la 4G Nokia C31. Il s’agit d’un appareil utilitaire destiné à faire le travail, à fonctionner toute la journée et à ne pas casser la banque.

Sous le capot, le Nokia C31 utilise un chipset Unisoc 9863A1 – une ancienne unité de 28 nm avec un processeur octa-core Cortex-A55 (1,6 GHz) et des graphiques PowerVR GE8322. Les configurations de mémoire commencent à 3/32 Go et passent par 4/64 Go jusqu’à 4/128 Go.

Il y a un grand écran LCD HD + de 6,75 pouces et une caméra selfie 5MP à l’avant, une macro principale de 13MP, une macro de 2MP et un schéma de caméra de profondeur de 2MP à l’arrière. Vous pouvez utiliser la caméra selfie pour le déverrouillage du visage ou le lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière pour une sécurité améliorée.

Le Nokia C31 exécute une version à part entière d’Android 12 avec une promesse de 2 ans de mises à jour de sécurité trimestrielles (pas de mot sur les mises à jour du système d’exploitation, cependant).









Manipulation du Nokia C31

Le Nokia C31 est classé IP52 pour la poussière et les gouttes d’eau, et il contient une batterie impressionnante de 5 050 mAh avec une charge peu impressionnante de 10 W à partir d’un port microUSB encore moins impressionnant.

Le Nokia C31 est lancé dans le monde entier aujourd’hui et il commence à 240 € (240 $ / 19 000 ₹) pour le modèle de base 3/32 Go.

Nokia T21

Fermons les choses avec le Nokia T21 – une tablette modeste et très abordable avec une connectivité 4G en option.

Partant de l’arrière, le Nokia T21 dispose d’une batterie de 8 200 mAh avec une charge de 18 W qui, selon Nokia, est bonne pour conserver sa santé pendant au moins 800 cycles.

La tablette est alimentée par un chipset Unisoc T612 – une unité de 12 nm avec un processeur à huit cœurs (2x Cortex-A75 et 6x Cortex A-55) et un GPU MaliG52. Il y a 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage.

Android 12 est livré en standard et HMD promet des mises à jour 2OS et trois ans de correctifs de sécurité mensuels.









Le Nokia T21 dans la main

À l’avant, il y a un écran LCD 15: 9 de 10,4 pouces d’une résolution de 2 000 x 1 200 pixels. Le panneau prend en charge un stylet actif (Wacom WGP et Wacom Active ES 2.0), et peut également être utilisé comme écran secondaire pour un PC Windows.

Vous pouvez également l’utiliser pour diffuser des vidéos (il a une certification Netflix HD) ou passer des appels vidéo grâce à la caméra frontale 8MP (il y a un autre module 8MP à l’arrière). Et vous ne devriez pas trop vous soucier de l’endommager, le corps en aluminium est assez résistant (et il y a un couvercle en plastique recyclé à 50 % sur les antennes pour une meilleure réception), et la tablette elle-même est classée IP52.

La tablette Nokia T21 est lancée aujourd’hui au prix de 130 € (130 $ / 10 500 ₹) pour une unité Wi-Fi avec 4/64 Go de mémoire et il existe également une version avec 4G LTE.