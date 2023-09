Prise en main des iPhone 15 Pro et Pro Max : cadre en titane, caméra à zoom 5x et vidéo spatiale

Les iPhone 15 Pro et Pro Max ont fait leurs débuts chez Apple événement annuel d’automne mardi. À partir du moment où je les ai récupérés dans une zone pratique à l’intérieur du Steve Jobs Theatre, j’ai pu constater qu’il y avait des améliorations significatives par rapport aux modèles Pro précédents. Les iPhone 15 Pro et Pro Max sont fabriqués en titane au lieu de l’acier inoxydable trouvé sur celui de l’année dernière. iPhone 14 Pro et 14 Pro Max et, par conséquent, sont sensiblement plus légers.

Ces dernières années, Apple a utilisé ses téléphones Pro pour repousser les limites des avancées technologiques, tout en conservant les modèles standard avec la technologie de l’année précédente, susceptible de réduire les coûts et d’encourager la mise à niveau vers les modèles haut de gamme les plus chers. Cela s’est avéré vrai avec les iPhone 15 et 15 Plus standard, qui bénéficient des avantages 14 Pro de l’année dernière. Les iPhone 15 Pro et Pro Max perpétuent cette tradition, et depuis rumeurs d’un iPhone 15 Ultra étaient infondées, ce sont les téléphones Apple les plus avancés à ce jour.

Regarde ça: iPhone 15 Pro et Pro Max : premier aperçu 03:58

Les iPhone 15 Pro et Pro Max ont des bords légèrement arrondis, ce qui permet une meilleure prise en main. Attention, j’ai eu environ 30 minutes pour les essayer dans une salle de démonstration très fréquentée, mais le poids plus léger et la sensation moins encombrante ont laissé une impression positive. Les nouveaux Pro ont des cadres plus fins pour un peu plus de verre sur l’écran avant – qui mesure toujours 6,1 pouces pour l’iPhone 15 Pro et 6,7 pouces pour l’iPhone 15 Pro Max.

Côté couleurs, les iPhone 15 Pro et Pro Max se déclinent en quatre teintes métalliques : du traditionnel titane noir et blanc, ainsi qu’un titane bleu et un titane « naturel » avec un ton gris.

L’iPhone 15 Pro commence à 999 $ (999 £, 1 849 AU $), tandis que l’iPhone 15 Pro Max commence à 1 199 $ (1 199 £, 2 199 AU $). Alors que le Pro Max est plus cher que le prix de départ de 1 099 $ de l’iPhone 14 Pro Max de l’année dernière, le nouvel iPhone 15 Pro Max commence à 256 Go, soit le double du stockage interne de son prédécesseur.

Précommandes pour les iPhone 15 Pro et Pro Max commenceront vendredi et les téléphones seront mis en vente dans les Apple Store et en ligne le vendredi 22 septembre prochain.

Comme le disait la rumeur, les iPhone 15 Pro et Pro Max ont abandonné le port Lightning pour l’USB-C, pour un débit de données à une vitesse de 10 Go par seconde (les iPhone 15 et 15 Plus sont également passés à l’USB-C).

Il existe également une nouvelle fonctionnalité supplémentaire : un bouton d’action qui remplace le commutateur de sourdine que les iPhones possèdent depuis des années. Par défaut, vous pouvez appuyer longuement pour désactiver ou réactiver le son. Vous pouvez le personnaliser pour déclencher un certain nombre de raccourcis comme allumer la lampe de poche, enregistrer un mémo vocal ou même ouvrir l’appareil photo. Une fois l’application appareil photo ouverte, j’ai utilisé le bouton d’action comme déclencheur physique pour prendre des photos. Cela me rappelle un peu Sony Xperia 1V et son déclencheur matériel dédié.

Regarde ça: Tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement iPhone 15 11h36

De meilleurs appareils photo, un meilleur zoom

Les iPhone 15 Pro et Pro Max disposent d’un appareil photo de 48 mégapixels avec un capteur plus grand. Les photos sont de 24 mégapixels par défaut et le balayage lidar augmente la photographie en basse lumière et de nuit. Les téléphones disposent également d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels hérité de l’iPhone 14 Pro de l’année dernière.

Mais la grande nouveauté de cette année est un meilleur zoom, mais uniquement pour le plus grand téléphone haut de gamme. Le Pro conserve le téléobjectif 3x de son prédécesseur (équivalent à un objectif de 77 mm), tandis que le Pro Max dispose d’un zoom optique 5x (équivalent à un objectif de 120 mm) – une conception « tétraprisme » qui réfracte la lumière plusieurs fois pour permettre plus de zoom dans l’objectif. Le cadre compact de l’iPhone. Lorsque j’ai essayé le nouveau téléobjectif du Pro Max, j’ai été impressionné par la différence entre 5x et 3x sur le 15 Pro. J’ai même pu zoomer numériquement jusqu’à un grossissement de 25x, ce qui est ridicule pour un iPhone.

L’iPhone 15 Pro Max dispose d’un téléobjectif capable d’un zoom optique 5x (équivalent à un objectif 120 mm) grâce à sa conception « tétraprisme ». Pomme

Les téléphones Android haut de gamme, notamment la série Samsung Galaxy S, ont quelque chose de similaire – des caméras périscopes – depuis des années, bien qu’ils utilisent une stratégie de conception consistant à empiler les objectifs dans le cadre du téléphone et à utiliser un miroir pour les orienter vers l’arrière. du téléphone. Le Galaxy S23 Ultra, par exemple, dispose d’une caméra périscope capable d’un zoom optique 10x.

Apple essaie également de séduire davantage de photographes professionnels en ajoutant davantage d’étapes de zoom interstitielles dans l’interface de l’application appareil photo. Lorsque l’application Appareil photo est ouverte, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton de zoom 1x pour basculer entre les distances focales populaires (24 mm, 28 mm et 35 mm) et définir l’une d’entre elles comme distance focale par défaut lors de l’ouverture de l’application.

Les caméras iPhone 15 Pro et Pro Max auront également des capacités vidéo étendues, comme l’encodage de vlog, ainsi que l’utilisation des vitesses de débit plus rapides sur les câbles USB-C pour prendre et transférer instantanément des photos prises au format Pro Raw avec une netteté maximale depuis votre iPhone 15. Pro sur Mac. Il peut également enregistrer des vidéos au format ProRes directement sur un disque de stockage externe.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max bénéficient d’une fonctionnalité avant-gardiste en matière de capture vidéo spatiale, utilisant plusieurs caméras pour prendre des vidéos avec une profondeur qui peuvent être visionnées sur un casque Apple Vision Pro AR/VR. Malheureusement, la fonctionnalité ne sortira que plus tard cette année.

Regarde ça: Ce que la fonctionnalité vidéo spatiale de l’iPhone 15 Pro signifie pour le Vision Pro 04h20

Processeur plus rapide, plus de jeux

Les iPhone 15 Pro et Pro Max sont lancés avec le processeur A17 Pro Bionic, une puce de 3 nanomètres dotée de 19 milliards de transistors pour des performances plus rapides. Le nouveau GPU à six cœurs est jusqu’à 20 % plus rapide que le GPU de l’A16 et permet le lancer de rayons.

Apple a poussé le jeu mobile dans ses lancements d’iPhone depuis de nombreuses années, et cette année n’a pas fait exception, puisque les développeurs d’Ubisoft et Capcom ont promu des versions console complètes pour iPhone d’Assassin’s Creed Mirage ainsi que de Resident Evil 8 et Resident Evil 4 Remake, respectivement. . (Ces deux derniers ont confirmé leur arrivée sur l’iPhone 15 Pro plus tard cette année, avec Assassin’s Creed arrivant début 2024.) Death Stranding de Hideo Kojima arrive également sur l’iPhone 15 Pro.

Apple/Capture d’écran par CNET

Alors qu’Apple a poussé le potentiel de jeu mobile de l’iPhone 15 Pro, le silicium A17 Pro profitera également aux applications de réalité augmentée.

L’iPhone 15 Pro sera lancé avec iOS 17 (qui sera disponible publiquement lors du lancement des téléphones le 22 septembre), qui introduit le mode veille qui a été présenté en avant-première à la WWDC 2023. Il fait essentiellement passer le téléphone à un mode plus passif la nuit, affichant le du temps dans des widgets de caractères et d’applications surdimensionnés. Il s’active lorsque vous tournez le téléphone sur le côté, mais il est destiné à être utilisé lors du montage du téléphone sur un support MagSafe, ressemblant au réveil le plus cher au monde.