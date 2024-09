Prise en main des AirPods 4 : suppression du bruit pour ceux qui détestent les embouts auriculaires

Pour la première fois, les AirPods d’Apple destinés au grand public sont disponibles en deux versions différentes. Aujourd’hui, la société a annoncé ses écouteurs AirPods 4, qui démarrent à 129 $, mais il existe également un modèle plus haut de gamme à 179 $ qui apporte une suppression active du bruit à cette conception de style ouvert. Nous avons déjà vu cela tenté par d’autres marques auparavant – plus récemment Samsung avec les Galaxy Buds 3 – et je suis très curieux de savoir dans quelle mesure la mise en œuvre d’Apple sera capable de lutter contre les rues de la ville et le bruit des avions sans l’aide d’un joint intra-auriculaire grâce à des embouts en silicone.

Je viens de tester les AirPods 4 ici lors de l’événement d’Apple, et les écouteurs eux-mêmes ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs, bien que Site Web d’Apple Les contours ont été affinés pour un ajustement plus sûr. L’étui de chargement est désormais plus petit et plus léger que jamais, et si vous optez pour la version ANC, l’étui prend en charge le chargement sans fil et comprend un haut-parleur pour le suivi de localisation Find My.

L’architecture acoustique interne a été repensée une fois de plus pour un son amélioré, et les AirPods 4 reprennent de nombreuses astuces logicielles des AirPods Pro, notamment l’audio adaptatif, le mode transparence et la reconnaissance des conversations. Une grande partie de tout cela est possible grâce à l’intégration de la puce H2 d’Apple.

Photo de Chris Welch / The Verge

Les AirPods 4 seront disponibles en précommande vendredi, en même temps que la nouvelle gamme d’iPhone 16, et seront disponibles en magasin le 20 septembre. Restez à l’écoute pour notre test complet dans les prochains jours. J’ai hâte de voir comment se comporte l’ANC. Sera-t-il réellement utile ? Peut-il être comparé aux AirPods Pro et à leur ajustement intra-auriculaire traditionnel ? Nous le saurons bien assez tôt.

Rectificatif, 9 septembre : L’article a été mis à jour avec le prix correct.

Source link