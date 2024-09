Prise en main des AirPods 4 avec ANC : c’est comme si Sabrina Carpenter chantait « Espresso » dans un café insonorisé

Je ne sais pas ce que Sabrina Carpenter a mis dans sa chanson « Espresso » pour la rendre si addictive, mais sur les nouveaux AirPods 4, on dirait qu’elle a été préparée à la perfection.

Pour vous donner un peu de contexte, les AirPods d’entrée de gamme ont toujours été sans suppression active du bruit (ANC). Si vous souhaitez bloquer les bruits indésirables, vous devrez passer aux AirPods Pro 2.

Mais le géant technologique basé à Cupertino a présenté les AirPods de quatrième génération le 9 septembre lors de l’événement Apple « Glowtime ». En d’autres termes, les nouveaux AirPods 4 sont désormais plus « Pro » que jamais. Non seulement ils sont dotés de l’ANC, mais ils disposent également de la fonction Conversation Awareness, du mode Transparency et de l’Adaptive Audio.

Vous vous demandez peut-être : « L’ANC des nouveaux AirPods 4 est-il efficace ? » Laissez-moi vous raconter ma brève expérience avec eux.





Prise en main des AirPods 4 d’Apple

J’ai eu l’occasion de tester les nouveaux AirPods 4 et, avant de les mettre, j’ai eu peur qu’ils ne m’aillent pas.



Crédits : Kimberly Gedeon / Mashable

J’étais l’un de ceux-là « Est-ce qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ? » Les utilisateurs d’AirPods ont dû acheter des crochets d’oreille pour compléter mes AirPods Pro de première génération, car ils n’arrêtaient pas de tomber. (Il semblait que tout le monde avait ses AirPods Pro bien fixés, mais comme mes oreilles sont une anomalie, j’ai eu du mal à les garder en place.)

Cependant, à ma grande surprise, les AirPods 4 s’adaptent super bien ajusté. Je secouais, inclinais et secouais la tête, mais les AirPods ne bougeaient pas d’un pouce. Comment est-ce possible ?

Ajustement sûr

Apple a déclaré avoir analysé des milliers de formes d’oreilles et plus de 50 millions de points de données à l’aide d’une technologie avancée pour concevoir un ajustement plus sûr et plus précis (pour la plupart (les gens) sur les AirPods 4. Et laissez-moi vous dire que quoi qu’Apple ait fait pendant son analyse, cela a fonctionné – pour moi du moins.

J’ai des oreilles inhabituelles et, malgré leur forme étrange et atypique, les AirPods 4 s’adaptaient parfaitement à mon conduit auditif sans tomber.

La suppression active du bruit est étonnamment bonne

Ensuite, j’ai mis en marche l’une de mes chansons préférées de l’année : « Espresso » de Sabrina Carpenter. Il y avait une simulation de bruit blanc dans la salle de démonstration, semblable au bourdonnement d’un avion, puis j’ai activé la suppression active du bruit.

Ouah !

C’était comme si le monde bruyant qui m’entourait disparaissait, laissant la voix douce et sucrée de Carpenter prendre le devant de la scène. Même si vous n’êtes pas dans une pièce bondée ou dans une rue bruyante, vous ne réalisez pas à quel point votre environnement est cacophonique jusqu’à ce que vous activiez l’ANC. Du tic-tac d’une horloge proche et du trafic lointain au bourdonnement d’un climatiseur en passant par le bourdonnement d’un moteur de réfrigérateur, ces sons environnementaux affectent négativement l’immersion de votre expérience d’écoute.

« Espresso » ressemble déjà à une boisson chaude à la vanille avec une finale mousseuse, mais avec l’ANC activé, j’avais l’impression que Carpenter me faisait une sérénade dans un café insonorisé confortable pendant que je sirotais un latte aux épices de citrouille.

Pourquoi ai-je été époustouflé ? Eh bien, pour commencer, il est presque inouï de trouver l’ANC dans un design à oreille ouverte comme les AirPods d’entrée de gamme. Les AirPods Pro 2, par exemple, ont des embouts en silicone qui créent une étanchéité parfaite dans les oreilles des consommateurs, ce qui facilite le blocage des sons externes en plus de la technologie ANC.

Mais les modèles à oreille ouverte comme les AirPods 4 sont délicats car ils ne ferment pas complètement vos oreilles, les laissant quelque peu exposées. Cependant, Apple a réussi à y parvenir, grâce à un mélange de microphones améliorés, du processeur H2 et d’un son informatique de pointe.

J’ai hâte de mettre les AirPods 4 à l’épreuve dans des environnements plus difficiles, comme les aéroports par exemple. Les AirPods Max sont, à mon avis, les meilleurs écouteurs à réduction de bruit active. Il est peu probable que les AirPods 4 puissent rivaliser avec les AirPods Max, mais je suis curieux de voir s’il pourrait s’agir d’une alternative portable avec quelques compromis.

Les AirPods 4 sont disponibles en deux modèles : un avec ANC et un sans. Les AirPods 4 avec ANC coûtent 179 $ via Best Buy tandis que le modèle sans ANC vous coûtera 129 $.