Prise en main de l’ordinateur portable de jeu Corsair Voyager a1600 : c’est différent

Corsaire fait Composants informatiques, accessoires de jeu et équipement pour streamers. Cela a aussi une gamme d’ordinateurs de bureau de jeu. Le Corsair Voyager a1600 est son premier ordinateur portable de jeu et il combine essentiellement toutes les catégories de produits de l’entreprise en un seul appareil. Les fonctionnalités de son matériel et logiciel de streaming Elgato, la RAM et le stockage de l’activité composants, et la technologie sans fil de ses claviers, souris et casques de jeu font tous leur apparition dans le Voyager a1600.

C’est un ordinateur portable unique conçu pour les joueurs, les créateurs et les streamers. Le Voyager a1600, avec l’aide d’AMD, a également des performances à revendre, ce qui est plutôt bien étant donné qu’il ne fait que 19,8 mm d’épaisseur et pèse 5,3 livres (2,4 kg).

Excellent matériel



Corsair propose quatre configurations pour le , avec un AMD Ryzen 7 6800HS, une carte graphique AMD Radeon 6800M, une mémoire DDR5 de 16 Go et un disque SSD NVMe de 1 To. Il fonctionne sous Windows 11 Famille. Pour 2 999 $, il est équipé d’un Ryzen 9 6900HS et de deux fois la mémoire et le stockage du modèle de base. Un supplément de 50 $ avec l’une ou l’autre configuration déplace le système d’exploitation vers Windows 11 Pro.

Ce n’est pas la fin des options, cependant. Origin PC, un fabricant de PC personnalisé appartenant à Corsair, a également . Achetez chez Origin et le Voyager peut être configuré à votre guise avec jusqu’à 64 Go de RAM, un ou deux SSD avec une variété de modèles et de capacités au choix, et vous pouvez même avoir son couvercle noir recouvert de l’un des 11 motifs. La configuration que je teste actuellement combine le Ryzen 7, la Radeon 6800M, 32 Go de mémoire et un SSD Samsung rapide de 2 To pour (2 770 £, 4 813 AU $), qui comprend 65 $ pour le traitement du couvercle en faux marbre.

Bien que nous testions toujours tout ce que cet ordinateur portable peut faire, jusqu’à présent, il est à la hauteur des revendications de performances d’AMD. Démarrez un jeu et les graphismes discrets prennent le relais, entraînant des fréquences d’images de plus de 100 par seconde sur Guardians of the Galaxy et Shadow of the Tomb Raider sur des réglages élevés à 1440p lors de nos tests. Sur CS:GO, l’ordinateur portable peut atteindre plus de 280 images par seconde selon Corsair, ce qui vous permet de profiter pleinement du taux de rafraîchissement de 240 Hz de l’écran.

Sous charge et avec les ventilateurs à plein régime, le Voyager reste frais sur les côtés gauche et droit de l’ordinateur portable, gardant vos mains confortables pendant le jeu. Il fait chaud au milieu du clavier, en particulier vers le haut. Les ventilateurs sont bruyants, mais c’est ce que vous obtenez avec des ordinateurs portables fins et puissants.

L’ordinateur portable dispose d’une grande batterie de 99 Wh qui a duré 5 heures et 4 minutes lors de notre test de décharge de la batterie vidéo en streaming avec à la fois la luminosité de l’écran et le volume via les écouteurs réglés à 50 %. Bien qu’il soit livré avec un adaptateur de 230 watts pour l’alimentation et la charge des jeux, le Voyager peut être chargé via USB-C avec un adaptateur de 100 watts.

Josh Goldman/Crumpe



Toutes les configurations sont livrées avec un écran IPS 240 Hz, 2 560 x 1 600 pixels, 16 pouces. C’est un bon écran dans l’ensemble, surtout si vos principales préoccupations sont un taux de rafraîchissement élevé pour des graphismes fluides et un suivi plus facile des cibles avec les jeux en 1440p. Mais si vous avez besoin d’une large gamme de couleurs, il n’atteint que 75 % d’Adobe RGB et DCI-P3, 69 % NTSC et 97 % sRGB, et une luminosité mesurée à 359 nits. Pour les moments où vous avez besoin de quelque chose de plus lumineux avec une meilleure reproduction des couleurs, il dispose de trois ports USB-C avec prise en charge Thunderbolt pour un écran externe ou trois.

La combinaison du grand écran 16:10 et des charnières étrangement hautes donne au corps une apparence particulière – et des dimensions inhabituelles pour se glisser dans le compartiment pour ordinateur portable d’un sac à dos. La découpe sous l’écran est là pour accueillir la barre macro S-Key, une bande de 10 touches macro programmables avec un petit écran couleur entre elles. La barre fonctionne avec le logiciel Stream Deck d’Elgato, vous permettant de créer des touches de macro avec une programmation simple par glisser-déposer pour tout, de l’utilisation du logiciel de streaming OBS à l’ouverture d’une application ou d’un site Web, en passant par la lecture d’un effet sonore ou le déclenchement d’un changeur de voix.

Pour le clavier, Corsair a utilisé des commutateurs mécaniques Cherry MX ultra-plats. Le commutateur clicky vous donne un bon retour tactile pour la frappe et les jeux. Même si les touches sont cliquables, elles ne sont pas si bruyantes que vous ne dérangeriez personne autour de vous. Et, naturellement, il y a des lumières. Le clavier dispose d’un éclairage RVB par touche, entièrement programmable avec le logiciel iCue de Corsair.

Le pavé tactile lisse en dessous est gigantesque. Si grand, en fait, que le fait d’appuyer plusieurs fois sur le coin supérieur droit de celui-ci ferme la moitié droite du pavé tactile afin que vous ne déplaciez pas accidentellement votre curseur avec votre paume pendant que vous jouez. Un double tapotement dans le coin supérieur gauche ferme complètement le pad.

Cependant, si vous ne souhaitez pas utiliser l’un ou l’autre, un récepteur pour les périphériques compatibles Slipstream Wireless de Corsair est intégré. Il prend en charge jusqu’à trois appareils à la fois afin que vous puissiez connecter une souris, un clavier et un casque de jeu sans avoir à connecter trois appareils distincts. Récepteurs USB. C’est comme avoir la commodité du Bluetooth mais avec la vitesse et la stabilité à faible latence d’un récepteur sans fil 2,4 GHz.

Josh Goldman/Crumpe



Logiciel correspondant

Tout l’excellent matériel fourni dans le Voyager ne serait pas aussi solide s’il n’avait pas de logiciel pratique pour l’accompagner. Le logiciel AMD Radeon : Adrenalin Edition, par exemple, propose plusieurs options pour tirer le meilleur parti du processeur et des graphiques intégrés et discrets. Activez AMD SmartShift Max et l’ordinateur portable équilibrera automatiquement la puissance entre les composants selon que vous avez besoin de plus de performances du GPU ou du processeur.

De même, SmartShift Eco économise la durée de vie de la batterie en utilisant les graphiques intégrés lorsque l’ordinateur portable est débranché et revient aux graphiques discrets lorsqu’il est connecté à l’adaptateur secteur. Il existe plusieurs autres fonctionnalités à expérimenter pour améliorer les performances sur ou hors batterie, réduire le décalage d’entrée et affiner les détails de l’image.

Josh Goldman/Crumpe



Rejoindre le Elgato Stream Deck est le logiciel iCue de Corsair à partir de ses périphériques de jeu. Cette application est utilisée pour changer les voyants du clavier, effectuer des affectations de touches et connecter des souris, des claviers et des casques sans fil Corsair. Ensuite, il y a le Elgato Camera Hub qui vous permet de contrôler la webcam 1080p intégrée afin que vous puissiez régler la luminosité, la saturation, l’exposition et la balance des blancs. La qualité d’image de l’appareil photo est bonne, un peu bruyante, mais nette avec de bons détails. (Il y a aussi une caméra infrarouge pour déverrouiller l’ordinateur portable avec reconnaissance faciale ainsi qu’un obturateur de confidentialité coulissant pour bloquer complètement la caméra.)

L’entrée et la sortie audio sont également solides. Les haut-parleurs orientés vers le haut qui flanquent le clavier sont pris en charge par le traitement Dolby Atmos et ont un son propre et agréable. Ils conviendront pour une écoute occasionnelle ou des conférences téléphoniques, mais pour toute autre chose, vous aurez besoin de haut-parleurs externes ou d’un casque (une paire de Corsair, peut-être). Les micros intégrés ont fourni des résultats impressionnants, de sorte que les streamers sonneront bien même sans micro externe.

Tout cela s’ajoute à un ordinateur portable de jeu qui se distingue par plus que son apparence et ses performances, bien que le design se démarque également dans la foule. C’est une solution portable tout-en-un pour les joueurs et les streamers, bien sûr. Mais même si vous ne prévoyez pas de diffuser du gameplay ou d’être un créateur, le logiciel Stream Deck et les boutons de macro assignables sont utiles pour tout, de la fin d’un appel Zoom au lancement de Spotify. De plus, il comprend une garantie d’un an et un service d’assistance technique à vie 24h/24 et 7j/7.

Nous reviendrons bientôt avec un examen complet et évalué une fois les tests terminés. Jusqu’à présent, cependant, il s’agit d’un premier ordinateur portable solide de Corsair, AMD et Origin PC.