Prise en main de l’édition limitée Red Magic 7S Pro Supernova Lords Mobile

Il s’agit d’un téléphone en édition limitée avec seulement 200 unités fabriquées dans le monde – la nubie et le studio de jeux chinois IGG se sont associés pour créer l’édition limitée Red Magic 7S Pro Supernova Lords Mobile et nous avons la chance de recevoir une unité. Lords Mobile est l’un des jeux de défense de tour les plus populaires avec plus de 200 millions de joueurs dans le monde et nubia a décidé qu’il était temps de donner aux fans du titre du matériel de jeu approprié.

L’expérience de déballage commence par une boîte personnalisée avec des accents dorés et la marque Lords Mobile. Le contenu de la boîte comprend le chargeur standard 65W PD 3.0 et le câble USB-C rouge. Notre unité d’examen comprend également un étui de protection en silicone, bien que les 50 premiers acheteurs obtiennent une version à coque rigide encore plus agréable. Vous trouverez également une carte-cadeau Lords Mobile d’une valeur comprise entre 50 $ et 500 $ pour les attributs du jeu et les acheteurs peuvent échanger une carte-cadeau supplémentaire de 50 $ dans la boutique Red Magic XP.

L’arrière du Red Magic 7S Pro Supernova reçoit un nouveau motif camouflage gris foncé à l’arrière pour correspondre à l’esthétique de Lords Mobile. Le logiciel obtient également de nouveaux fonds d’écran avec des personnages du jeu, mais c’est à peu près toute la personnalisation que vous obtenez sur ce front. Ailleurs, il s’agit de la meilleure édition Red Magic 7 Pro avec 18 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Vous pouvez en savoir plus sur le téléphone dans notre examen détaillé du début de cette année. C’est l’un des téléphones de jeu les plus performants avec la dernière puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une gestion thermique impressionnante et une caméra selfie sous-écran pour des jeux plein écran discrets.

Le prix est fixé à 950 €/900 $ et vous pouvez déjà réserver une unité dans la boutique Red Magic. L’offre limitée est un facteur, donc si vous voulez agir, vous devez le faire avant qu’il ne soit trop tard.