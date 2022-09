Prise en main de l’Asus ROG Phone 6 Batman Edition

Si Bruce Wayne décide de prendre au sérieux le jeu mobile, il peut être assuré qu’Asus l’a couvert avec le ROG Phone 6 Batman Edition. Le justicier de super-héros de Gotham est l’inspiration derrière le dernier téléphone en édition limitée de la gamme ROG d’Asus et nous avons eu la chance de le tester avec tous ses accessoires fournis.

L’expérience de déballage commence par une boîte à coque rigide avec des loquets qui révèle le téléphone et tous ses goodies. Il y a un étui Aero rigide sur le thème de Batman, un outil d’éjection SIM personnalisé en forme de chauve-souris et le chargeur Asus 65W HyperCharge habituel et un câble USB-C tressé. L’ajout le plus cool est le projecteur de signal de chauve-souris à LED qui est alimenté par USB-C et vous permet de projeter le célèbre signal de chauve-souris sur n’importe quelle surface.











Le projecteur de signal de chauve-souris a deux modes

Passons au téléphone – il est disponible dans l’option de couleur noire nocturne et a un logo RVB Batman à l’arrière. Il ressemble au ROG Phone 6 ordinaire, mais il y a quelques différences. Le gros problème ici est le chipset. Notre unité internationale est livrée avec le chipset MediaTek Dimensity 9000+, tout comme sur le ROG Phone 6D Ultimate que nous avons récemment examiné avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. En revanche, les acheteurs aux États-Unis et au Canada obtiendront leur édition Batman avec le chipset Snapdragon 8+ Gen 1, comme le ROG Phone 6 standard.

Les autres différences viennent du côté logiciel. Dès que vous démarrez l’appareil, vous obtenez un écran de bienvenue spécial avec le super-héros masqué pour vous accueillir. Le Batman Edition ROG Phone 6 propose également des thèmes Batman personnalisés, des fonds d’écran animés, des animations de chargement et des options d’affichage permanent (AOD). Le reste des spécifications provient du ROG Phone 6 avec un écran OLED de 6,78 pouces à 165 Hz, une caméra principale de 50 MP et une batterie de 6 000 mAh.

Asus ROG Phone 6 Batman Edition se vend 1 199 € ici en Europe, ce qui représente une forte majoration de 250 € par rapport au ROG Phone 6D standard, qui commence à 949 €. L’expérience de déballage sur mesure et les accessoires Batman seront appréciés par les fans et nous nous sommes bien amusés avec le signal de chauve-souris LED autour du bureau.