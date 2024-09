Prise en main de l’Apple Watch Ultra 2 en noir satiné : au-delà de la couleur, voici les nouveautés

Apple a dévoilé une nouvelle couleur pour le prix de 799 $ Apple Watch Ultra 2désormais disponible dans une finition titane noir satiné. Il a été annoncé en même temps que le Apple Watch série 10 lors de l’événement Glowtime d’Apple et se situe au sommet du portefeuille de montres intelligentes de la société, offrant la plus longue durée de vie de la batterie de toutes les Apple Watch.

La montre est également livrée avec un bracelet milanais noir assorti. Comme l’Apple Watch Ultra 2 en titane classique, la version noire satinée est fabriquée à 95 % à partir de titane recyclé. Apple affirme que le revêtement a été formulé pour le rendre résistant aux rayures. La société s’est également associée à la marque de luxe Hermès pour fabriquer l’Apple Watch Hermès Ultra 2 à 1 399 $. Elle est dotée d’un bracelet en tricot avec une boucle en titane pour les sports nautiques, ainsi que d’un cadran de montre maritime exclusif Hermès. Appuyez sur le bouton Action de ce modèle pour lancer un compte à rebours.

L’Apple Watch Ultra originale a été lancée en 2022 pour 799 $ et était la version d’Apple d’une montre d’aventure, rivalisant avec les montres d’extérieur de marques comme Garmin et Polar. Depuis lors, l’entreprise a ajouté encore plus d’outils qui plaisent aux amateurs de sport et aux athlètes, comme une charge d’entraînement dans WatchOS 11 qui permet de mesurer l’intensité de l’entraînement.

Vous souhaitez précommander les derniers appareils Apple ? Nous rassemblons les meilleures offres d’iPhone 16, d’Apple Watch Series 10 et d’AirPods 4 au lancement.

Nouvelle fonctionnalité de bouton d’action dans WatchOS 11

WatchOS 11 ajoute des fonctionnalités supplémentaires au bouton Action, notamment un appui long. Vous pouvez afficher rapidement une liste d’applications pour Entraînement, Chronomètre, Waypoint, Retour en arrière, Raccourcis et bien plus encore. Auparavant, vous ne pouviez attribuer au bouton Action qu’une seule fonction, comme le lancement de l’application d’entraînement ou du chronomètre.

Apple a également ajouté de nouvelles options de finition noire pour les bracelets Alpine, Marine et Ocean qui s’accorderont avec le nouveau boîtier noir. Ces bracelets sont spécialement conçus pour l’Apple Watch Ultra, mais ils peuvent être utilisés avec d’autres séries Apple Watch dans les tailles de boîtier plus grandes.

Comme la Series 10, l’Apple Watch Ultra 2 bénéficiera d’une détection de l’apnée du sommeil grâce à une mise à jour logicielle qui aura lieu plus tard en septembre. Elle utilise l’accéléromètre de la montre pour surveiller les petits mouvements du poignet qui peuvent indiquer des perturbations dans les schémas respiratoires normaux. Vous verrez une nouvelle mesure sur les troubles respiratoires dans l’application Santé.

L’Ultra 2 a également la possibilité de lire de la musique via les haut-parleurs de la montre, tout comme la série 10.

Regarde ça: La nouvelle Apple Watch Ultra 2 noire dévoilée 03:05

L’année dernière, les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ont ajouté un geste Double Tap qui vous permet de pincer votre doigt et votre pouce deux fois ensemble pour contrôler différents aspects de la montre. WatchOS 11 ajoute davantage de fonctionnalités pour les montres compatibles Double Tap, qui incluent désormais l’Apple Watch Series 10, comme le défilement dans presque toutes les applications.

L’Apple Watch Ultra 2 noir satiné sera disponible le 20 septembre pour 799 $ (799 £, 1 399 AU$), le même prix que l’Apple Watch Ultra 2 précédente avec finition titane et la première Apple Watch Ultra.