Prise en main de la Geekom Megamini G1 : la plus petite plate-forme de jeu à refroidissement liquide

Nous ne sommes pas nouveaux dans le monde des mini PC de jeu, mais aucun n’est aussi compact que le Megamini G1 de Geekom. Appeler cela une tour serait surévaluer sa taille, car son format presque portable est visuellement attrayant et facile à déplacer. Le fabricant Geekom l’appelle le plus petit PC de jeu à refroidissement liquide au monde, bien qu’avec quelques réserves. Une boucle de refroidissement liquide à tubes durs qui fonctionne sur le CPU et le GPU est l’attrait principal en termes de performances et d’aspect visuel ; vous pouvez le voir à travers des fenêtres sur trois côtés du système.

Si vous vous demandez comment cette taille est possible, le processeur et le GPU sont des puces mobiles, plus précisément un processeur Intel Core i9-13900H de 13e génération et un GPU Nvidia GeForce RTX 4060 pour ordinateur portable dans le modèle que nous avons vu. Le G1 est codéveloppé par Tecno, un important fabricant de téléphones chinois. Ce produit a commencé sur Kickstarter et sera lancé en novembre, après avoir dépassé son objectif à pas de géant. Nous avons reçu un modèle en avance et j’ai passé un peu de temps à étudier le système avant de le tester en détail. Vous pouvez regarder mon résumé dans la vidéo ci-dessus.

Design : un style ultra-compact

La taille et le design visuel du G1 contribuent grandement à créer une première impression positive, mais je dois commencer par la taille. Il s’agit d’un ordinateur de bureau de jeu vraiment minuscule, même selon les normes des mini PC, mesurant 10 x 5,9 x 5,9 pouces (HWD). Il est suffisamment petit pour être soulevé d’une seule main, mais il est (peut-être sans surprise) assez dense, pesant environ 8,1 livres.

(Crédit photo : Joseph Maldonado)

Nous sommes depuis longtemps fans des ordinateurs de bureau compacts comme le Tiki de Falcon Northwest, mais ce système, bien que mince, a toujours une empreinte plus grande, semblable à celle d’un ordinateur de bureau. (Le Tiki est un châssis de 11,6 litres, tandis que le G1 ne fait que 5,74 litres.) Le design en forme de colonne du G1 rappelle le design original du Corsair One, mais en version encore plus petite. Bien sûr, étant donné que Geekom a opté pour des pièces pour ordinateur portable (plus d’informations ci-dessous), son succès en matière de réduction des dimensions n’est pas aussi mystérieux.

Il faut dire que même avec nos réserves concernant le processeur et le processeur graphique mobiles, vous trouverez ici un travail d’ingénierie impressionnant pour créer une tour puissante aussi petite. Le composant principal qui permet sa conception avec ces pièces est un radiateur en forme de L, réduisant considérablement sa taille de châssis habituelle mais toujours capable de dissiper jusqu’à 250 W de puissance système. Deux ventilateurs, l’un de 120 mm sur 120 mm et le second de 70 mm sur 70 mm, déplacent l’air par le haut et vers l’arrière de la machine. Un dissipateur thermique en cuivre recouvre le processeur et le processeur graphique, contribuant à maintenir les températures pendant les longues sessions.

(Crédit photo : Joseph Maldonado)

Ensuite, bien sûr, il y a la boucle de refroidissement liquide. La pompe a un débit maximal de 2 litres par minute, avec une capacité de liquide de refroidissement de 360 ​​ml, poussant le liquide de refroidissement à travers le système et (surtout) sur le CPU et le GPU. Geekom décrit le système comme étant silencieux. Alors qu’il a démarré assez bruyamment pendant la majeure partie du temps où il était au ralenti, il est soudainement devenu beaucoup plus silencieux. Si ce dernier volume est représentatif du niveau de bruit habituel, il est parfaitement acceptable, mais le son initial m’a inquiété. J’ai hâte de voir comment il se comporte sous charge lors de tests et de sessions de jeu plus prolongés.

(Crédit photo : Joseph Maldonado)

Les tuyaux et les collecteurs métalliques semblent haut de gamme et l’ensemble du système semble bien fait. L’extérieur est en aluminium avec seulement un peu de plastique, et le châssis RVB personnalisable et l’éclairage du ventilateur (mis à part les interprétations subjectives de ce type d’éclairage) ajoutent beaucoup de style optionnel. Une autre inclusion intéressante est le petit écran en haut de la face avant, qui fournit un affichage pratique des performances du système et de la température.

(Crédit photo : Joseph Maldonado)

Pour un petit PC, les options de connectivité du G1 sont substantielles. Le système dispose de 15 interfaces au total, à commencer par les quatre ports USB Type-A et la prise casque à l’avant. Le côté droit ne contient qu’un emplacement pour carte SD, les autres connexions étant situées à l’arrière. Vous y trouverez deux autres ports USB Type-A, deux ports USB Type-C, deux ports HDMI, une connexion Oculink (eGPU), un port Ethernet et la prise d’alimentation. Vous ne trouverez pas de connexions DisplayPort discrètes ici, mais les ports USB-C prennent en charge DisplayPort ; l’un est un port USB-C à fonction complète et l’autre est un port Thunderbolt. Le système comprend également le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2.

(Crédit photo : Joseph Maldonado)

Spécifications et prix : Core i9 de 13e génération et RTX 4060, style ordinateur portable

Tout d’abord, les prix : les prix sont susceptibles d’être modifiés après la phase Kickstarter, et vous trouverez plusieurs options. Chacune d’entre elles propose une offre spéciale « early bird » pour ceux qui ont soutenu le projet. Nous nous en tiendrons à ces offres pour l’instant, car les références exactes et les prix catalogue après le lancement pourraient changer (mais nous mentionnerons également le prix catalogue actuel).

Les prix des contributeurs Kickstarter varient de 1 499 $ (1 699 $ PDSF) à 1 799 $ (1 899 $ PDSF). Le modèle de base est équipé d’un Intel Core i7-13620H, d’une RTX 4060, de 32 Go de RAM et de 1 To de stockage. Tous les modèles utilisent la RTX 4060, mais notre unité est mise à niveau avec la puce Core i9, au prix de 1 699 $ (1 899 $ PDSF).

(Crédit photo : Joseph Maldonado)

Pour commencer avec les composants, concentrons-nous sur l’utilisation de pièces mobiles. Nous pensons que Geekcom pourrait être plus transparent sur la page Kickstarter et la page produit concernant le fait que le GPU soit une puce pour ordinateur portable plutôt qu’une carte de bureau de taille normale. Ces pages mentionnent à plusieurs reprises la spécification comme étant une RTX 4060, et certaines des informations que nous avons reçues la désignent même comme une « carte graphique ». Une seule partie de la documentation que nous avons lue (et ayant le système en main pour le voir nous-mêmes) a confirmé qu’il s’agissait d’une puce graphique RTX 4060 de type ordinateur portable.

En ce qui concerne le processeur, c’est plus évident à partir de la liste des spécifications : le suffixe « H » dans le nom de la puce Intel Core i9-13900H désigne un processeur mobile. Nous avons testé cette puce à grande vitesse à de nombreuses reprises sur des systèmes de jeu haut de gamme et des PC de création de contenu, affichant 14 cœurs et 20 threads. C’est sans doute excessif pour le jeu seul, mais vous voudrez peut-être aussi faire du multitâche intensif ou du streaming sur cet ordinateur de bureau.

Recommandé par nos rédacteurs

La puce RTX 4060 (120 W TDP dans ce système) est plus limitée en comparaison, bien qu’elle soit performante. Nous avons vu de nombreux ordinateurs portables de jeu avec un GPU RTX 4060, et il s’agit sans aucun doute d’un appareil fiable en 1080p 60fps. Une telle puce est toujours limitée dans son plafond de puissance, mais vous pouvez vous attendre à plus avec l’espace supplémentaire du châssis et le refroidissement liquide avancé. Nous n’avons pas l’habitude de comparer et d’évaluer des systèmes qui ne sont pas encore disponibles, alors revenez pour des tests dans notre revue complète plus tard cette année, lorsqu’elle sera entièrement disponible.

(Crédit photo : Joseph Maldonado)

J’apprécie d’utiliser une RTX 4060 pour maintenir le prix bas ; trop de mini PC de jeu que nous voyons empilent le système avec les pièces les plus puissantes possibles, ce qui coûte plusieurs milliers de dollars. Cela dit, c’est la seule option GPU dans chaque modèle, donc le G1 a un plafond défini et est finalement équivalent à un ordinateur portable de jeu haut de gamme.

Cela peut être acceptable pour le prix (c’est correct compte tenu des 32 Go de mémoire et du SSD de 1 To, même dans le modèle de base), mais n’oubliez pas que vous aurez également besoin d’un écran, d’un clavier et d’une souris pour fonctionner. La mémoire est de type SO-DIMM, une autre convention pour ordinateur portable, avec un maximum de 64 Go. Le SSD atteint un maximum de 4 To via deux SSD Gen 4 M.2 2280 NVMe.

Un pacte digne d’intérêt

Le Megamini G1 est un petit PC intéressant. Bien qu’il comporte quelques réserves, il pourrait bien être le type de système que vous recherchez. Le processeur et le GPU mobiles plafonnent le plafond de puissance, mais en même temps, ce format ne correspondrait probablement pas à celui que vous recherchez pour une puissance haut de gamme. S’il pouvait fournir cela, il pousserait non seulement la thermodynamique vers de nouveaux sommets, mais coûterait bien plus cher que les configurations de milieu de gamme vendues ici.

(Crédit photo : Joseph Maldonado)

En dehors de ces limitations, c’est un PC de jeu bien conçu avec des fenêtres intérieures attrayantes, un refroidissement unique et un éclairage de châssis RVB amusant. Si vous voulez un PC de jeu ultra-compact ou si vous avez un cas d’utilisation professionnel ou de loisir spécifique pour quelque chose d’aussi petit, le Megamini G1 semble prometteur et polyvalent sans coûter une fortune.

