Prise en charge de plusieurs appareils, appels depuis votre PC et plus

L’année dernière a été formidable pour les utilisateurs de WhatsApp. L’application a ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes, notamment WhatsApp Payments, le silence permanent pour les groupes WhatsApp, le mode sombre très attendu, les appels vidéo et vocaux de groupe WhatsApp ainsi que les messages disparus. Au cours de l’année écoulée, WhatsApp a pris une importance encore plus grande au cours de l’année 2020, car il est devenu la plate-forme de communication par défaut pour le travail, pour retrouver des amis et pour que les familles restent en contact. Il n’est donc pas étonnant que les données WhatsApp suggèrent également un pic d’utilisation significatif. En mars, lorsque le Coronavirus La pandémie a vraiment pris son effet avec les verrouillages et le travail à domicile, les utilisateurs passaient en moyenne plus de 15 milliards de minutes à parler chaque jour sur les appels WhatsApp, bien au-dessus des tendances d’utilisation pré-pandémique.

Selon le cabinet d’études Statista, en octobre 2020, WhatsApp comptait 2 milliards d’utilisateurs actifs dans le monde, Facebook Messenger en deuxième place avec 1,3 milliard d’utilisateurs actifs et WeChat en troisième avec 1,2 milliard. L’Inde est le plus grand marché de WhatsApp. Cela nous amène parfaitement à ce qui est potentiellement en magasin pour les utilisateurs de WhatsApp cette année. Le prochain grand ensemble de fonctionnalités et de capacités que l’application devrait obtenir, à travers WhatsApp pour Android, WhatsApp pour iPhone et WhatsApp Web. Chaque changement apporté par WhatsApp ou toute nouvelle fonctionnalité qu’il ajoute a un impact sur des milliards d’utilisateurs en une seule fois.

WhatsApp sur plusieurs appareils: Ce serait énorme. Si et quand WhatsApp déploie la possibilité de vous permettre de vous connecter sur plusieurs appareils, vous pourrez utiliser votre compte WhatsApp pour vous connecter non seulement sur votre téléphone, mais également sur un appareil informatique ou une tablette, par exemple. Et ce sera distinct de votre téléphone, et contrairement à la façon dont WhatsApp Web fonctionne à ce moment-là, où il est connecté à WhatsApp de votre téléphone pour envoyer et recevoir des messages. Cette fonctionnalité est en test bêta depuis un certain temps maintenant, et on peut s’y attendre cette année.

WhatsApp Payments pour se diversifier: Avec WhatsApp Payments désormais en ligne pour 20 millions d’utilisateurs en Inde pour effectuer des paiements en utilisant la méthode de l’interface de paiement unifiée (UPI), on s’attend à ce que WhatsApp étende la fonctionnalité de WhatsApp Payments. En décembre, la société avait confirmé qu’elle collaborerait avec des institutions financières pour proposer des produits de micro-assurance à tous les utilisateurs. WhatsApp travaille déjà avec les pensions SBI et HDFC pour certains produits.

Appel WhatsApp depuis le bureau: Pour le moment, WhatsApp Web et WhatsApp pour ordinateur de bureau n’offrent pas la fonction d’appel vocal ou vidéo. Cela pourrait changer très bientôt. WhatsApp Web ainsi que les applications WhatsApp pour Windows 10 et macOS devraient ajouter cette fonctionnalité, à un moment où les appels vocaux et vidéo sont importants pour que des millions de personnes travaillent et restent en contact avec leurs amis et leur famille. Le fait que WhatsApp n’offre pas cette fonctionnalité sur les appareils informatiques signifie qu’ils ont cédé beaucoup de terrain à Google Meet, Zoom et Microsoft Teams, pour les appels vocaux et vidéo de groupe en particulier.