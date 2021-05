Prise d’otages de la banque Wells Fargo: un suspect arrêté, selon les autorités

ST. CLOUD, Minnesota – Après une impasse de plusieurs heures jeudi, une prise d’otages dans une banque de Wells Fargo dans le Minnesota s’est terminée sans aucune blessure ni arrestation, ont indiqué les autorités.

« Une résolution pacifique, le meilleur résultat que nous puissions avoir aujourd’hui », a déclaré le chef de la police de St. Cloud, Blair Anderson, lors d’une conférence de presse jeudi soir.

Anderson a décrit le suspect, identifié comme étant Ray Reco McNeary, comme un client mécontent et contrarié par une transaction antérieure. Le directeur de la succursale a appelé la police, a déclaré Anderson, et peu de temps après, la police a reçu une alarme de panique de la banque.

Les clients ont fui, a déclaré Anderson, mais cinq employés de la banque ont été retenus en otage à l’intérieur de la banque. Et puis McNeary a demandé à la police d’appeler le FBI.

« Cet effort de collaboration, ces relations … qui nous ont été précieux aujourd’hui », a déclaré Anderson à propos de la réponse rapide du FBI.

Tout au long de l’incident, on ne savait pas si McNeary avait une arme, a déclaré Anderson, et les enquêteurs sont toujours en train de fouiller et de nettoyer la banque.

Selon Anderson, certains des otages ont été libérés par McNeary, tandis que certains « se sont précipités vers la porte et ont réussi à sortir ». Le dernier otage qui était détenu a pris une chance, a déclaré Anderson, et a couru vers la porte et les unités tactiques sont entrées derrière lui pour mettre McNeary en garde à vue.

Anderson a déclaré aux journalistes que le service de police avait eu de nombreux contacts avec McNeary au cours de la dernière décennie, y compris des crimes violents.

Juste avant 14 heures, la police a été envoyée à la Wells Fargo Bank au 200-33rd Ave.S à St.Cloud, Minnesota, à environ 65 miles au nord-ouest de Minneapolis, pour un possible vol en cours, selon le lieutenant Lori de la police de Saint-Cloud. Ellering.

« Il y a un nombre non divulgué d’employés de banque retenus en otage à l’intérieur », a confirmé Ellering plus tôt dans l’après-midi. « Il n’y a aucun rapport de blessures. Le SCPD et le FBI travaillent ensemble sur cet incident et travaillent avec les ressources du SWAT sur les lieux. »

Un porte-parole de la banque a confirmé au St. Cloud Times, qui fait partie du réseau USA TODAY, qu’il y avait une prise d’otage à la succursale de St. Cloud South de Wells Fargo.

« Nous pouvons confirmer une prise d’otages à la succursale Wells Fargo de St. Cloud South, située au 200 33rd Avenue South », a déclaré Staci Schiller, porte-parole de Wells Fargo. « Nous coopérons avec les forces de l’ordre locales et ferons tout notre possible pour aider les autorités. dans leur enquête.

« Nous reconnaissons qu’il s’agit d’un moment traumatisant pour la communauté et nos collègues. La sûreté et la sécurité de nos clients et employés est notre priorité la plus importante. »

La police a fermé l’accès près de la banque et une foule de spectateurs s’est rassemblée à proximité.

La foule était de plus de 200 personnes, dont beaucoup tiraient leur voiture jusqu’au bord des parkings à proximité pour avoir une bonne vue. La police a dit aux spectateurs « si vous pouvez voir la fenêtre, ils peuvent vous voir », pour les avertir, mais même après la mise en place de la bande de police, les gens se pressaient toujours à la file pour regarder la situation.

Beaucoup ont applaudi lorsque certains des otages ont été libérés.

Le premier otage a été libéré dans l’attente des forces de l’ordre armées à 18h30 (heure du Pacifique) jeudi soir, selon une vidéo publiée par un journaliste de la télévision locale. Dans la vidéo, quelqu’un à l’intérieur jette également ce qui semble être une liasse d’argent à la porte, et les billets flottent dans les airs pendant plusieurs secondes.

Plusieurs dizaines de personnes avaient regardé le spectacle à la banque à une distance sûre. Beaucoup ont applaudi lorsque certains des otages ont été libérés.

La police et le FBI avaient travaillé avec les équipes SWAT pour surveiller la banque.

Les responsables de l’application de la loi ont initialement déclaré qu’un nombre indéterminé d’otages était détenu par un suspect de sexe masculin.

Abdi Kadir, un habitant de St. Cloud, a déclaré au Minneapolis Star-Tribune qu’il était au volant de la banque lorsque le guichetier lui a précipité de partir. Alors qu’il partait, il a vu des gens courir par la porte d’entrée de la banque, a-t-il déclaré.

Contribuant: Elinor Aspegren, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press