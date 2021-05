Prise d’otages à St.Cloud, Minnesota, Wells Fargo: police

ST. CLOUD, Minnesota – Plusieurs employés de banque sont retenus en otage dans une banque de Wells Fargo et la police tente de négocier leur libération avec l’aide du FBI.

Un journaliste de la télévision locale a publié une vidéo jeudi soir, montrant une femme en otage en train d’être libérée en attendant des agents des forces de l’ordre armés devant la porte d’entrée de la banque. Quelqu’un à l’intérieur jette également ce qui semble être une liasse d’argent à la porte, et les billets flottent dans les airs pendant plusieurs secondes.

Plusieurs dizaines de personnes regardent le spectacle à la banque à distance de sécurité. Beaucoup ont applaudi lorsque la femme en otage a été libérée.

La police de Saint-Cloud négocie avec un suspect pour libérer tous les employés, a déclaré le lieutenant Lori Ellering dans un communiqué de presse. Le nombre d’employés de banque pris en otage était inconnu.

Aucun blessé n’a été signalé, mais la police et le FBI travaillent avec les équipes du SWAT pour surveiller la banque.

« Nous pouvons confirmer une prise d’otages à la succursale Wells Fargo de St. Cloud South, située au 200 33rd Avenue South », a déclaré Staci Schiller, porte-parole de Wells Fargo. « Nous coopérons avec les forces de l’ordre locales et ferons tout notre possible pour aider les autorités. dans leur enquête.

« Nous reconnaissons qu’il s’agit d’un moment traumatisant pour la communauté et nos collègues. La sûreté et la sécurité de nos clients et employés est notre priorité la plus importante. »

La ville est à environ 65 miles au nord-ouest de Minneapolis.

Jeudi après-midi, la police a été informée d’un éventuel vol en cours à la Wells Fargo Bank au 200-33rd Ave. S à Saint-Cloud, selon la police.

Le FBI aide à l’enquête et on demande aux gens d’éviter la zone.

Des journalistes sur les lieux rapportent la présence de véhicules blindés et de voitures d’escouade de la police de St. Cloud, Sartell et Sauk Rapids, le bureau du shérif du comté de Stearns.