Prise de poids chez les enfants et les adultes liée aux jus de fruits 100 %, selon une étude

Boire un verre ou plus de jus de fruits 100 % chaque jour était lié à une légère prise de poids chez les enfants et les adultes, selon une nouvelle analyse d’études antérieures.

« Un problème fondamental avec les jus est la quantité ; consommer des fruits de cette façon facilite grandement les surdoses », a déclaré le co-auteur et chercheur principal en nutrition, le Dr Walter Willett, professeur d’épidémiologie et de nutrition à la Harvard TH Chan School of Public Health et professeur de médecine à la Harvard Medical School à Boston.

« Par exemple, à quelle fréquence mangeons-nous trois oranges ? Pourtant, un verre de jus d’orange équivaut à environ trois oranges qui peuvent être consommées en une minute ou deux, et nous pouvons revenir en arrière et en prendre une autre, ce qui ajoutera beaucoup de calories et entraînera une augmentation de la glycémie », a déclaré Willett dans un e-mail. .

Au fil du temps, une trop grande quantité de sucre dans le sang peut entraîner une résistance à l’insuline, un syndrome métabolique, un diabète, des maladies cardiaques, l’obésité et d’autres maladies chroniques, affirment les experts.

Bien que les conclusions de l’étude n’aient pas montré de causalité directe, mais seulement une association, les résultats étaient “tout à fait valables et correspondent à ce que nous observons cliniquement”, a déclaré le Dr Tamara Hannon, endocrinologue pédiatrique, membre du comité sur la nutrition de l’American Academy of Pediatrics. , qui n’a pas participé à la recherche.

En raison des inquiétudes suscitées par le taux croissant d’obésité infantile et de caries dentaires, le AAP conseille les parents et les tuteurs doivent éviter complètement les jus pour les bébés de moins de 1 an, limiter la consommation à 4 onces par jour pour les enfants âgés de 1 à 3 ans et à seulement 6 onces par jour pour les enfants âgés de 4 à 6 ans.

“Il n’y a vraiment aucune raison pour la santé de consommer du jus au lieu de fruits et légumes entiers, à moins que votre enfant ne supporte pas de manger des aliments ordinaires”, a déclaré Hannon, directeur du programme de diabète pédiatrique à l’hôpital Riley pour enfants et professeur de génétique médicale et moléculaire à l’Indiana University School. de médecine à Indianapolis.

Les adolescents et les adultes ne devraient pas boire plus de 8 onces par jour de jus à 100 %, selon directives nutritionnelles nationaleset le jus ne doit pas être considéré comme un moyen sain d’étancher la soif.

“Les directives générales s’opposent à la consommation ‘routinière’ – en d’autres termes, compter sur le jus plutôt que sur l’eau pour avoir soif, ou consommer du jus spécifiquement pour des bienfaits sur la santé”, a déclaré le Dr David Katz, spécialiste de la médecine préventive et du mode de vie qui a fondé l’association à but non lucratif. Véritable initiative de santé, une coalition mondiale d’experts dédiés à la médecine du style de vie fondée sur des données probantes. Il n’a pas participé à l’étude.

« Ce n’est pas pour la santé au quotidien, c’est une friandise sucrée occasionnelle. Dans un tel contexte, les jus de fruits sont un bien meilleur choix que les sodas, pour de nombreuses raisons », a déclaré Katz dans un courriel.

Comment le jus affecte le corps



Pour certains, l’inquiétude concernant les jus de fruits à 100 % peut être déconcertante : les fruits sont sains, n’est-ce pas ? Alors, quelle est la différence entre le fruit et son jus ?

Manger une pomme entière, par exemple, n’augmente pas le taux de sucre dans le sang, car le fructose, le sucre naturellement présent dans les fruits et certains légumes, est libéré lentement dans le sang. Boire du jus de pomme, cependant, inonde le sang de fructose.

« Le sang ne peut pas être sucré. C’est dangereux pour les organes, donc le corps dispose de nombreux mécanismes pour se débarrasser rapidement du sucre et maintenir notre glycémie normale », a expliqué Hannon. “Ainsi, le foie, qui métabolise les sucres, convertit une grande partie de ces calories en une graisse qui peut être facilement stockée et conservée hors du sang.”

Ce n’est pas le seul impact, a déclaré l’auteur correspondant de l’étude, Vasanti Malik, chercheur scientifique au département de nutrition de la Harvard TH Chan School of Public Health.

“Lorsque vous consommez des calories sous forme solide, votre cerveau est plus apte à enregistrer ces calories et à ajuster votre apport alimentaire en conséquence”, a déclaré Malik. “Mais si vous buvez ces calories, vous ne vous sentirez peut-être pas rassasié et vous recommencerez à manger.”

La métaanalyse, publié mardi dans la revue JAMA Pediatrics, a analysé 42 études : 17 chez les enfants et 25 chez les adultes.

“L’avantage d’une méta-analyse est qu’elle nécessite de petites études et rassemble toutes les données afin qu’elles puissent être analysées comme s’il s’agissait d’une seule grande étude”, a déclaré Hannon.

Chez les enfants, chaque portion supplémentaire par jour de jus de fruit à 100 % était associée à une modification de l’indice de masse corporelle, ou IMC, de 0,03 plus élevée, selon l’étude.

Initialement, l’étude n’a pas trouvé d’impact sur les adultes en raison des variations dans la façon dont les calories étaient mesurées, a déclaré Malik. Cependant, lorsque seul un sous-ensemble de 25 études ayant pris en compte les calories a été examiné, les résultats ont montré une légère modification de 0,02 de l’IMC.

À calculer l’IMC d’un adultepoids est divisé par le carré de la taille d’une personne. La fourchette de poids santé d’un enfant est basée sur un IMC compris entre le 5e et le 85e percentile Courbes de croissance du CDC. Comme le calcul est plus compliqué, les parents et les tuteurs ne devraient jamais utiliser un calculateur d’IMC pour adulte pour déterminer le statut pondéral de leur enfant, a déclaré le CDC.

Même si les changements de l’IMC constatés par l’étude peuvent être infimes par personne, « quand on regarde une petite quantité sur l’ensemble de la population mondiale, cela a un impact énorme, d’autant plus que la plupart des gens ne boivent pas 4 onces de jus par jour, ce qui est une portion standard », a déclaré Hannon.

“Ils boivent 16, 20, 24 onces de jus par jour, ce qui est alors associé à une augmentation significative de l’IMC”, a-t-elle déclaré. « Mon conseil aux parents est de toujours en discuter avec votre médecin, mais ne considérez pas le jus comme une boisson saine lorsque vous avez soif.

“Pour les collations et les friandises, offrez à votre enfant des fruits entiers s’il peut les manger”, a ajouté Hannon. “Et si vous utilisez du jus comme portion de fruit, cela devrait représenter une demi-tasse, pas plus par jour.”

« Les fruits et légumes entiers sont conditionnés en paquets de nutriments : glucides, protéines, lipides, minéraux et vitamines, tous contenus dans les fibres. C’est ainsi que notre corps est censé se nourrir », a déclaré Hannon. “Lorsque nous retirons l’emballage, nous enlevons les fibres et les parties structurelles de la nourriture, et notre corps les digère et les métabolise différemment de ce qu’il a évolué pour le faire.”