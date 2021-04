Les joueurs de Derby County ont été rassurés qu’ils recevront tous leur plein salaire à temps ce vendredi, malgré les retards dans la dernière prise de contrôle du club, Actualités Sky Sports a été dit.

Vendredi est le premier jour de paie depuis un accord pour la vente du club à l’homme d’affaires espagnol Erik Alonso. Cet accord a été annoncé publiquement il y a près de trois semaines, mais n’a pas encore été conclu.

Alonso attend toujours de savoir si lui et tous ses associés ont passé le test des propriétaires et des administrateurs, avant de pouvoir obtenir l’approbation de l’EFL pour finaliser son rachat.

Actualités Sky Sports a été informé que le propriétaire actuel, Mel Morris, honorera à nouveau la masse salariale totale de 1,2 million de livres sterling pour les joueurs ce mois-ci, mais il hésite à continuer à le faire dans les mois à venir.

Derby a été placé sous embargo sur les transferts EFL en janvier après que le club n’a pas payé ses plus gros revenus avant Noël, alors qu’il attendait alors la prise de contrôle condamnée par Sheikh Khaled et Derventio Holdings.

Image:

Le propriétaire actuel, Mel Morris, veillera à ce que les joueurs de Derby reçoivent leur salaire d’avril



Tous les joueurs ont finalement été payés leurs arriérés de salaires fin janvier.

Certains joueurs ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait qu’il pourrait y avoir des problèmes ce mois-ci également, au milieu de l’incertitude renouvelée quant à la propriété du club.

Mais tout le personnel et les joueurs de Derby ont été payés au début de février et mars en signe de bonne volonté, et Morris veillera à nouveau à ce que tout le monde reçoive tout ce qui lui est dû à la fin de cette semaine.