Prise de contrôle de NXT : In Your House 2021 – Tout ce que vous devez savoir

La 29e édition du NXT TakeOver : In Your House aura lieu le lundi matin (IST), le 14 juin. Il s’agit du premier événement payant In Your House depuis le massacre de la Saint-Valentin : In Your House, qui s’est tenu à Février 1999. L’événement aura lieu au WWE Performance Center à Orlando, en Floride. De nombreuses stars de la WWE s’affronteront dans diverses compétitions, notamment NXT Women’s Championship, Fatal 5-Way Match pour le NXT Championship, Winner take All, entre autres. événements. Les téléspectateurs assisteront également au retour du match Million Dollar Championship Ladder.

Ici, nous jetons un coup d’œil à NXT TakeOver: In Your House-Match Card:

Championnat féminin NXT : Ember Moon affrontera Raquel Gonzalez dans le match de championnat féminin NXT : le mois dernier, Moon et Shotzi Blackheart ont battu Dakota Kai et la championne NXT féminine en titre Raquel Gonzalez. Moon a effectué le tombé sur Kai pour remporter le match et, ce faisant, a eu l’opportunité d’affronter Gonzalez pour le titre de champion féminin à NXT Takeover.

Mercedes Martinez vs Xia Li : Dans le deuxième match féminin, Mercedes Martinez affrontera Xia Li. Si Martinez parvenait à vaincre Li, elle deviendrait la principale candidate au titre lors du SummerSlam Takeover.

Million Dollar Championship Ladder match : deux plus grandes superstars de la WWE – Cameron Grimes et LA Knight – s’affronteront dans un Million Dollar Championship Ladder match.

Le vainqueur remporte tout le match : MSK et Bronson Reed affronteront Legado del Fantasma dans un match Gagnant remporte tout.

NXT Championship Fatal Five-Way Match : Karrion Kross, Adam Cole, Johnny Gargano, Kyle O’Reilly et Pete Dunne s’affronteront dans un NXT Championship Fatal Five-Way Match.

Avant le méga événement ; voici tout ce que vous devez savoir :

Quand regarder NXT TakeOver : In Your House in India ?

Vous pouvez assister à toute l’action en direct le lundi 14 juin à 4h30 IST.

Où regarder NXT TakeOver : In Your House ?

Le Sony Sports Network détient les droits de diffusion de NXT TakeOver: In Your House en Inde.

Où diffuser en direct NXT TakeOver : In Your House ?

The NXT Takeover: In Your House peut être diffusé en direct sur WWE Network et l’application SonyLIV.

