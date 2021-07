Prise de contrôle de Newcastle : Amanda Staveley veut que le gouvernement britannique et la Premier League rendent l’arbitrage transparent | Actualités footballistiques

Amanda Staveley, la financière à la tête d’un projet de rachat de Newcastle United de 340 millions de livres sterling, a appelé le gouvernement à agir de toute urgence pour rendre transparente la décision de la Premier League sur la future propriété du club.

Le financier est le fer de lance d’un éventuel rachat du club de Tyneside dirigé par sa société PCP Capital Partners et le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite et la proposition est actuellement entre les mains d’un panel d’arbitrage après que la Premier League a rejeté son offre de 340 millions de livres sterling l’année dernière.

Staveley a écrit dimanche une lettre ouverte à l’ancienne ministre conservatrice des Sports Tracey Crouch, accusant la Premier League d’un manque de transparence et de responsabilité autour de l’accord.

Mais avec tous les débats devant se tenir en interne et en privé, le club est frustré par le manque de mises à jour sur le processus et Staveley dit qu’il est dans l’intérêt du gouvernement d’accroître la transparence au sein de l’organisation et de rendre publics tous les débats autour de la propriété du football.

« J’ai écrit une lettre exhortant le gouvernement et les régulateurs du football à s’assurer que les problèmes liés à la gouvernance sportive et à l’arbitrage autour du sport soient tenus en public », a déclaré Staveley. Sky Sports Nouvelles.

« Nous pensons que c’est très important pour les fans, et particulièrement important pour tous ces acteurs du sport. La transparence est au cœur de notre demande, donc la transparence dans le sport est vraiment ce que nous essayons de rechercher.

« J’ai contacté Oliver Dowden et Nigel Huddlestone, je leur ai envoyé une lettre plus tôt cet après-midi [Monday], nous n’avons pas reçu de réponse mais Tracey nous a répondu très rapidement.

« Nous avons demandé à M. Dowden de prendre les mêmes problèmes que j’ai soulevés dans la lettre avec Tracey au cœur du gouvernement et nous voulons exhorter le gouvernement à ajouter sa voix à notre demande à la Premier League d’avoir ces processus peut-être en public.

« Nous ne savons rien de l’arbitrage, nous ne pouvons pas faire partie de l’arbitrage et nous ne savons pas ce qui se passe. En l’ayant dans un forum public, nous avons une chance de comprendre ce qui se passe et comment nous gérons cela.

« Je ne comprends pas pourquoi il y a un problème de transparence autour de toutes les grandes entreprises. Je dois tout d’abord dire que je suis un grand fan de la Premier League et naturellement j’essaie de faire partie de cette institution.

« Nous devrions être très fiers de la Premier League, mais avec une institution qui est aussi importante pour la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni, la transparence autour de la décision que prennent les régulateurs est importante.

« Nous ne pourrons jamais voir ce qui se passe dans les coulisses à moins que les journalistes et en particulier les fans ne soient en mesure d’examiner vraiment les documents contenus dans ces forums. »

Dans la lettre, Mme Staveley a critiqué l’utilisation de processus d’arbitrage confidentiels pour résoudre les différends au sein du football avant d’ajouter: « On pourrait à juste titre se demander pourquoi ce modèle est si favorisé par les responsables de la réglementation du sport s’ils n’ont rien à cacher. »

Image:

Le propriétaire de Newcastle United, Mike Ashley, a été frustré par la gestion par la Premier League de l’offre publique d’achat de Staveley



La semaine dernière, le propriétaire du club de Newcastle, Mike Ashley, a exhorté la Premier League à rendre le processus d’arbitrage dans le domaine public et a exigé une plus grande transparence sur leur traitement de l’offre échouée.

« Je peux absolument sympathiser avec la position de Mike », a déclaré Staveley. « Il a travaillé sans relâche pour essayer de vendre le club, il a fait une déclaration très publique, je me souviens l’avoir vu il y a deux ans sur Sky penser » d’accord, il y a une vraie chance pour nous d’acheter Newcastle « .

« Il a dit ‘Je vais vendre le club, j’ai besoin d’avoir un acheteur avec les poches profondes, ce n’est pas vraiment une question d’argent dans mes poches, c’est de savoir qui mettra l’argent dans les poches de Newcastle’.

« Il a donc fait exactement ce que les fans l’ont exhorté à faire, mais il ne peut pas y arriver. Je suis déçu parce que je lui ai également dit lorsque nous avons conclu un accord juridique en avril de l’année dernière, et nous voici environ 15 mois plus tard et nous n’en sommes toujours pas là. Je comprends sa position.

Une procédure d’arbitrage indépendante intentée par le club devrait avoir lieu dès ce mois-ci.

La Premier League a maintenu qu’elle n’avait jamais rejeté l’offre de PCP, mais qu’elle avait plutôt conclu que le PIF était contrôlé par le Royaume d’Arabie saoudite – un verdict qui a effectivement bloqué la prise de contrôle.

La lettre de Mme Staveley à Mme Crouch, l’ancienne ministre des Sports, contient jusqu’à présent ses commentaires les plus francs sur son projet de rachat.

Elle y écrit : « Les fans méritent sûrement une transparence absolue de la part des régulateurs dans tous leurs processus – pour s’assurer au mieux qu’ils agissent de manière responsable.

« Ils remplissent une fonction semblable à celle d’un régulateur gouvernemental – mais sans les mêmes systèmes de responsabilité. »

Mme Staveley a déclaré qu’il y avait désormais « une chance pour les personnes impliquées [in the Newcastle United bid] être perçu comme adoptant une position ferme – tout comme le gouvernement s’est engagé de manière si décisive et efficace dans la débâcle de la Super League européenne ».

« Mais il y a une réelle urgence – étant donné que l’audience d’arbitrage de la NUFC doit avoir lieu ce mois-ci », a-t-elle déclaré à Mme Crouch.

« Nous avons besoin d’une intervention immédiate pour forcer le problème au grand jour.

« Je pense qu’il est probable que cela suffirait à obliger les personnes impliquées à se comporter de manière plus responsable et à signaler l’intention du gouvernement de prendre des mesures efficaces dans l’intérêt du pays.

Mme Staveley poursuit Newcastle depuis plus de trois ans et avait officiellement conclu un accord de rachat avec M. Ashley en 2020.

La Premier League a refusé de commenter.